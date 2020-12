SMI pendelt um 10’400

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am letzten Handelstag dieser Woche seitwärts. Der SMI (SMI 10'415.89 +0.12%) notiert bei Eröffnung 0,1% höher. Im weiteren Handelsverlauf bewegt sich der Leitindex in einer engen Spanne um die 10’400er-Marke. Generell gehen viele Händler von einem eher ereignislosen Handelstag aus. Die Bücher in Richtung Jahresende seien zumeist geschlossen. Allerdings steige damit auch die Gefahr einer erhöhten Volatilität, warnen andere Stimmen.

«Viele Händler und Anleger sind bereits in den Weihnachtsferien», heisst es in einem Kommentar. Das deute auf dünne Umsätze an den Börsen hin. Etwas gedrückt werde die Stimmung von US-Präsident Donald Trump: Er hat das 900 Mrd. $ schwere Corona-Hilfspaket des US-Kongresses zunächst abgelehnt. Auch die Brexit-Verhandlungen bleiben weiter eines der Topthemen. Im Handelsverlauf stehen dann später zahlreiche US-Konjunkturdaten auf der Agenda, die das Geschehen noch beeinflussen könnten.

SMI-Finanzaktien im Plus

Im Leitindex zeigen sich Finanzwerte fester. So liegen einerseits die Versichereraktien um Swiss Re (SREN 81.18 +0.22%), Swiss Life (SLHN 398.80 +0.23%) und Zurich Insurance (ZURN 364.20 0%) im Plus. Andererseits weisen die Titel des Vermögensverwalters Partners Group (PGHN 1'008.00 +1%) Gewinne aus.

Im Plus notieren die Aktien der Credit Suisse (CSGN 11.07 +0.96%). Die Grossbank muss ihre Schutzmassnahmen gegen Geldwäsche in den USA verstärken. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat Mängel im US-Geschäft der Schweizer Bank festgestellt. Auch UBS (UBSG 12.23 +0.12%) avancieren.

LafargeHolcim (LHN 47.85 +0.29%) gewinnen. Eine Kreise-Meldung, wonach sich HeidelbergCement (HEI 61.92 +1.04%) von den Aktivitäten in Kalifornien trennen könnte, sorgt laut Händlern für Fantasie bei den Aktien von LafargeHolcim.

Die Schwergewichte tendieren stabil bis etwas leichter. So bewegen sich die zuletzt eher schwachen Novartis (NOVN 78.84 +0.39%) kaum. Roche (ROG 304.10 0%) liegen leicht tiefer. Der Pharmakonzern hat die EU-Zulassung für seine Kombinationstherapie Phesgo erhalten.

Auch die Aktien des Nahrungsmittelmultis Nestlé (NESN 101.70 -0.12%) notieren leicht im Minus.

Gewinnmitnahmen erfahren die Aktien des Life-Science-Konzerns Lonza (LONN 556.60 -0.64%) sowie des Sanitärtechnikers Geberit (GEBN 540.20 -0.41%).

Auch mittelgrosse Finanzwerte gesucht

Im SMIM (SMIM 2'811.21 +0.21%) fallen die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 52.46 +1.39%) auf, die sich weiter erholen.

Wie auch im SMI präsentieren sich die mittelgrossen Finanzwerte stärker. Dazu gehören die Aktien der Privatbank Julius Bär (BAER 50.32 +1.25%), des Konsumkreditanbieters Cembra (CMBN 104.70 +0.77%) Money Bank oder der Versicherungen Helvetia (HELN 88.50 +1.09%) und Baloise (BALN 154.20 -0.06%).

Kursgewinne verzeichnen auch Temenos (TEMN 121.15 +0.5%). Die Papiere des Bankensoftwareherstellers gehören ebenso wie die Chipaktien von AMS (AMS 19.21 +1.72%) zu den Gewinnern. Mit Logitech (LOGN 84.14 -0.73%) geben andere Tech-Werte nach.

Die freundliche Stimmung im Finanzsektor wirkt sich auch auf die Aktien im breiten Markt aus. Dort steigen beispielsweise GAM (GAM 1.95 +4.05%) oder VP Bank (VPBN 108.60 +1.5%) deutlicher als der Markt.

Asien fester

Trotz der durchzogenen Vorlage aus den USA tendieren die Börsen in Asien am Mittwoch positiv. In Japan liegt der Nikkei 225 0,3% im Plus, während der breite Topix 0,2% höher handelt. Der koreanische Leitindex Kospi legt derweil 0,9% zu. Auch der Shanghai Composite und der Shenzhen Composite liegen jeweils 0,8% über dem Vortagesschluss. In Hongkong handelt der Hang Seng 0,7% im Plus. Der südkoreanische Kospi (Kospi 2'759.25 +0.7%) legt 1% zu. Australien schliesslich rundet das positive Bild der Region am Mittwoch ab: Der S&P/ASX 200 notiert ebenfalls im Plus, um knapp 0,7%.

Euro stabil nach klaren Verlusten

Der Euro stabilisiert sich am Mittwoch nach seinem gestrigen Kursrutsch. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei 1.2182 $. Zum Franken bewegt sich der Euro etwas aufwärts. Derzeit wird er zu 1.0840 Fr. gehandelt. Der Dollar notiert, nachdem er am Dienstagabend leicht angezogen hat, zum Franken erneut etwas fester. Das Währungspaar Dollar-Franken liegt bei 0.8893 Fr.

Ölpreis dreht ins Plus

Der Ölpreis findet nach einem schwachen Handelsauftakt den Weg in den grünen Bereich. Zunächst hat der Rohstoff angesichts weiter schwelender Konjunktursorgen an seine jüngsten Verluste angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent (Brent 50.18 +0.76%) kostet 49 $. Gold (Gold 1'864.56 +0.07%) notiert kaum verändert. Die Feinunze des Edelmetalls liegt bei 1867 $.