SMI schliesst leicht im Minus

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat erneut ein Minus eingefahren. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8937.39 -0.22%) eröffnete praktisch unverändert und pendelte auch im frühen Handelsverlauf um die Marke von rund 8960 Punkten. Gegen die Mittagszeit notierte er jedoch schwächer. Am Nachmittag rutschte er zwischenzeitlich gar unter die Marke von 8900 Punkten. Laut Händlern ist für die negative Entwicklung Aussagen von Mario Draghi verantwortlich. Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht grössere Risiken für das Wirtschaftswachstum im Euroraum. Der SMI konnte sich aber zu Handelsende wieder von seinem Tagestief erholen. Am Mittwoch hatte das Blue-Chip-Barometer den dritten Tag in Folge nachgegeben und 0,1% eingebüsst.

Die Anleger in New York agierten verhalten. Der Dow Jones (Dow Jones 24488.11 -0.36%) handelte bei Börsenschluss in Europa 0,3% tiefer. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2633.74 -0.19%) notierte knapp im Minus. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 0,2%.

Roche und Novartis schwach

Bei den Schweizer Standardwerten verloren die Aktien von LafargeHolcim (LHN 45.16 -1.85%) am stärksten, nachdem UBS (UBSG 12.99 -0.08%) eine Verkaufsempfehlung für den Zementkonzern ausgesprochen hatte. Die beiden Pharma-Schwergewichte, Roche (ROG 255.8 -0.99%) und Novartis (NOVN 86.42 -1.82%), büssten ebenfalls deutlich ein und bremsten den Leitindex. Auch Lonza (LONN 276.6 -0.68%) gaben nach.

Auf der anderen Seite stiegen Sika (SIKA 132.5 2.16%). Die Analysten der britischen HSBC-Bank hatten hier das Kursziel auf 174 Fr. erhöht. Nach der Parex-Übernahme gehe man für die Aktie von einem Aufwärtspotenzial von rund 30% aus, hiess es in einem Kommentar. Sika hatten ausserdem am Vortag im Zusammenhang mit einer Pflichtwandelanleihe fast 4% eingebüsst.

Zudem avancierten Nestlé (NESN 84.74 0.5%). Berenberg stufte das Rating für Nestlé im Rahmen einer Sektorstudie von «Hold» auf «Buy» hoch und erhöhte das Kursziel von 84 auf 97 Fr. Auch Morgan Stanley (MS 42.145 -0.01%) zeigte sich optimistisch. Das Kursziel liegt neu bei 92 statt 88 Fr. Die Einschätzung lautet «Overweight».

Bei den Bankaktien legten Credit Suisse (CSGN 12.29 0.49%) und Julius Bär (BAER 40.34 0.9%) zu, während UBS kaum verändert notierten.

AMS steil aufwärts

Im breiten Markt stiegen AMS (AMS 26.15 7.04%) deutlich und führten die Werte im SMIM (SMIM 2299.412 0.37%) an. Der österreichische Chiphersteller, der an der Schweizer Börse gehandelt wird, profitiere von einer überraschend positiven Margenentwicklung beim französisch-italienischen Chiphersteller STMicroelectronics, lautete die Begründung.

Panalpina (PWTN 176.8 -3.34%) gaben nach. Der Logistikkonzern Kühne + Nagel ist laut dem Mehrheitseigner Klaus-Michael Kühne nicht an der Übernahme des Konkurrenten interessiert. Der dänische Logistikkonzern DSV (DSV 527.8 0.76%) dränge den Schweizer Rivalen bezüglich der 4 Mrd. Fr. schweren Übernahmeofferte nicht zu einer schnellen Antwort, sagte DSV-Konzernchef Jens Björn Andersen.

Goldman Sachs (GS 197.73 0.42%) stufte nach Q1-Zahlen das Rating für Barry Callebaut (BARN 1687 5.37%) von «Sell» auf «Neutral» hoch und erhöhte das Kursziel von 1500 auf 1550 Fr. Die Papiere des Schokoladeproduzenten zogen deutlich an.

Die Anteile von Vifor Pharma (VIFN 125.9 0.72%) sanken. Das Unternehmen und sein Partner ChemoCentryx hatten den Antrag auf eine vorläufige Zulassung des Medikaments Avacopan in Europa zurückgezogen und peilen nun für 2020 auf Basis von Phase-III-Studiendaten eine reguläre Zulassung der Arznei zur Behandlung von Gefässentzündungen in der EU und den USA an.

Basilea (BSLN 51.85 -0.77%) zogen an. Die Arzneimittelfirma und der Pharmariese Roche prüfen eine Kombination ihrer Medikamente Derazantinib beziehungsweise Tecentriq zur Behandlung von fortgeschrittenem Blasenkrebs.

Schlatter profitierten von Umsatzzahlen, während Huber+Suhner und Belimo ebenfalls nach Umsatzzahlen wenig verändert tendierten.

Uneinheitliches Bild in Asien

In Tokio tendierte der Nikkei 225 (Nikkei 225 20574.63 -0.09%) um –0,1% schwächer, derweil avancierte der breiter gefasste Topix 0,4%. Der Hang Seng in Hongkong war mit 0,3% leicht fester. Der Shanghai Composite kam 0,4% voran. In Seoul stieg der Kospi (Kospi 2142.84 0.88%) 0,8%.

Euro tiefer

Der Kurs des Euros bewegte sich abwärts. Die geldpolitischen Äusserungen der EZB setzten den Euro zwischenzeitlich recht unter Druck. Die Gemeinschaftswährung wurde bei Börsenschluss in Europa zur US-Valuta bei 1.1354 $ gehandelt. Auch der Franken handelte zum Euro fester. So notierte der Euro um 17.30 Uhr MEZ bei 1.1292 Fr. Der Franken notierte zum Dollar stabil bei 0.9948 Fr.

Ölpreis stabil

Öl handelte wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 61.26 0.57%) kostete bei Börsenschluss in Europa 61 $. Der Goldpreis notierte ebenfalls stabil bei 1283 $ pro Feinunze.