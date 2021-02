SMI erholt sich

(AWP/SPU) Nach dem deutlichen Verlusten am Dienstag verzeichnet der Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte eine freundliche Gegenbewegung. Der SMI (SMI 10'669.60 +0.57%) notiert bei Eröffnung 0,2% höher. Im frühen Handel baut der Leitindex seine Gewinne aus. Am Vortag ist der SMI im Zuge einer verstärkten Konsolidierung zeitweise noch unter die 10’600er-Marke gefallen. Neben einem verstärkten Fokus auf eine möglicherweise steigende Inflation setze sich zudem eine Sektor-Rotation an den Märkten fort. Sie könnte zu beschleunigenden Gewinnmitnahmen bei den Pandemie-Gewinnern führen, kommentiert ein Händler.

Dese Rotation dürfte sich angesichts der Aussicht auf ein allmähliches Ende der Lockdowns in vielen Ländern in absehbarer Zeit fortsetzen. Entsprechend dürften die hochbewerteten Aktien der Tech-Giganten weiterhin leiden, während Value-Titel verstärkt in den Fokus der Investoren rückten. “Die Nervosität bei den in den vergangenen Monaten erfolgsverwöhnten Anlegern hat aber wieder spürbar zugenommen”, fasst ein Marktteilnehmer die Stimmung zusammen. Immerhin sei es Fed-Chef Jerome Powell am Vortag gelungen, mit seinen Kommentaren die Gemüter etwas beruhigen. So erteilte er einem baldigen Ende der lockeren Geldpolitik eine Absage.

Von den 20 SMI-Titeln legen die meisten zu. Fester zeigen sich vor allem zyklische Industriewerte wie die Aktien des Bauchemiekonzerns Sika (SIKA 247.80 +2.1%), des Sanitärtechnikers Geberit (GEBN 548.00 +1.22%) oder des Industriekonzerns ABB (ABBN 26.48 +0.88%).

Alcon (ALC 62.94 -2.87%) büssen nach den Zahlen vom Vorabend ein. Zwar war das Jahr 2020 für den schweizerisch-texanischen Augenheilkunde-Spezialisten nicht leicht, allerdings gewann die bereits zuvor eingesetzte Erholung zum Jahresende noch einmal kräftig an Schwung.

UBS (UBSG 14.16 +0.21%) bleiben zurück. Die Grossbank soll die Veräusserung ihrer Wealth-Management-Präsenz in Spanien erwägen. Entsprechende Überlegungen seien Teil der Überprüfung der globalen Präsenz der Bank durch den neuen Chef Ralph Hamers, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend. Sie berief sich dabei «auf Personen mit Kenntnis der Angelegenheit».

Oben auf der Gewinnerliste stehen mit den Tech-Werten AMS (AMS 22.01 +2.18%) und Logitech (LOGN 100.55 +2.21%) zwei der grössten Verlierer vom Vortag.

Auch SIG Combibloc (SIGN 21.06 +5.51%) erholen sich. Nach guten Zahlen ist es gestern in den Aktien des Verpackungsspezialisten zu starken Gewinnmitnahmen gekommen.

Der Pharmazulieferer Siegfried ist im vergangenen Geschäftsjahr während der Coronavirus-Pandemie profitabel gewachsen.

Im Minus liegen die Aktien des Industriekonzerns Sulzer (SUN 105.20 -1.03%) nach den Geschäftszahlen. Insgesamt hat das Unternehmen 2020 weniger Bestellungen erhalten als ein Jahr zuvor.

Der Detailhändler Valora (VALN 192.00 +0.63%) hat im vergangenen Jahr wegen der Coronapandemie einen Verlust eingefahren. Mit einer Normalisierung der Geschäfte wird frühestens im zweiten Halbjahr 2021 gerechnet. Die Aktien notieren fester.

Starke Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr lassen die Valoren des IT-Unternehmens Also (ALSN 258.50 +6.38%) markant steigen.

Kühne+Nagel verstärkt sich in der Distribution von Impfstoffen. Zu diesem Zweck hat das Logistikunternehmen mit der chinesischen Jointown eine strategische Zusammenarbeit vereinbart.

Guten Zahlen und eine Dividendenerhöhung locken Anleger in die Aktien des auf Raumklimalösungen spezialisierten Unternehmens Zehnder (ZEHN 67.10 +4.52%).

Eine Privatplatzierung von 1 Mio. Aktien sorgt für Druck auf den Titeln des Biotechunternehmens Basilea (BSLN 47.02 -6.33%).

Die Aktien von EFG (EFGN 6.75 +4.17%) legen deutlich zu. Die Privatbank hat am Morgen das Geschäftsergebnis 2020 veröffentlicht, das die Markterwartungen überwiegend übertraf. Zudem vermag der Ausblick die Marktbeobachter zu überzeugen.

Asiens Börsen klar im Minus

Die asiatischen Börsen handeln am Mittwoch mit starken Kursverlusten. Der japanische Nikkei 225 verliert nach dem Feiertag vom Dienstag 1,6%, der breiter gefasste Topix gibt 1,8% ab. Der Hang Seng in Hongkong sinkt um 3,5%, und Chinas Leitindex CSI 300 lässt im späten Handel 3,3% nach. Der südkoreanische Kospi büsst 2,4% ein, und für den australischen S&P/ASX 200 geht es 0,9% abwärts.

Euro legt zum Franken weiter zu

Der Euro bewegt sich am Mittwoch zum Franken aufwärts und zum Dollar seitwärts. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung zum Dollar 1.2153 $. Der Handel zwischen Euro und Dollar verläuft ruhig. Der Franken setzt seine jüngste Schwäche hingegen weiter fort. So kostet der Euro erstmals seit Ende 2019 wieder mehr als 1.10 Fr., wie der aktuelle Kurs von 1.1013 Fr. zeigt. Auch der Dollar zeigt sich mit 0.9062 Fr. gut behauptet.

Ölpreis etwas tiefer

Der Ölpreis entfernt sich am Mittwoch etwas von seinem am Vortag erreichten gut einjährigem Höchststand. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 65.18 +0.12%) 64 $. Gold (Gold 1'806.11 +0.03%) liegt wenig verändert bei einem Preis von 1807 $ pro Feinunze.

Derweil erholt sich Bitcoin (Bitcoin 50'600.17 +4.53%) von seinen jüngsten Verlusten. Die Cyberdevise notiert wieder über der Marke von 50’000 $.