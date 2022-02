SMI schliesst nach Kriegsausbruch klar tiefer

(AWP/SPU) Der Ukraine-Konflikt ist am Donnerstagmorgen zum Ukraine-Krieg geworden und hat damit die Finanzmärkte in einen Schockzustand versetzt. Der Schweizer Aktienmarkt reagierte wie andere Börsen mit starken Verlusten. Nach einem tiefroten Handelsstart weitete der SMI seine Abgaben im Tagesverlauf aus und rutschte zeitweise unter 11’500. Bis Handelsende in Zürich erholte sich der Leitindex von seinem Tagestief. Die erhöhte Volatilität in Reaktion auf diese Eskalation zeige, dass die Märkte die Wahrscheinlichkeit eines tieferen Konflikts nicht vollständig eingepreist hatten, hiess es in einem Kommentar. «In der Nacht ist nun das eingetreten, was viele für unmöglich hielten – ein Krieg in Europa.»

Investoren reagierten mit Panik. Konkret heisst das: Raus aus Aktien und rein in sichere Häfen wie Gold, Staatsanleihen, deren Renditen klar sinken und Währungen wie den Schweizer Franken, den Yen oder Dollar. Ein Händler sagte: «Je nachdem wie heftig die Meldungen aus der Kriegsregion ausfallen, dürften die Börsen mit erratischen Kursbewegungen darauf reagieren.» Gleichzeitig dürften die Anleger aber auch auf die nächste Reihe an Sanktionen gegen Russland schauen und deren Effekte für Rohstoffpreise, Wirtschaft und einzelne Unternehmen versuchen abzuschätzen. «Für langfristig orientierte Anleger gilt in diesen Stunden, trotz der Turbulenzen an der Börse Ruhe zu bewahren.»

In New York kam es ebenfalls zu Verlusten. Die drei wichtigen Wallstreet-Indizes büssen zunächst allesamt markant ein, erholten sich aber von starken Verlusten zu Eröffnung. Der S&P 500 verlor bei Börsenschluss in Europa 1,1%. Der Dow Jones notierte 1,8% schwächer. An der Technologiebörse Nasdaq Composite kam es zu leichten Einbussen von 0,2%.

Schweizer Zykliker besonders schwach

Viele der 20 SMI-Titel gaben nach. Im Verlaufe des Handles arbeiteten sich die Aktien des Aromen- und Riechstoffherstellers Givaudan und des Life-Science-Konzerns Lonza ins Plus. Etwas geringere Verluste verzeichneten die defensiven Schwergewichten Roche und Novartis sowie Swisscom. Nestlé zogen die Markt jedoch nach unten.

Deutlich kamen Bankenwerte und andere Zykliker unter Druck. Die grössten Abgaben verzeichneten Richemont, und die Grossbanken UBS und CS sowie Julius Bär. Wenn die Realwirtschaft rund um den Globus wegen des Krieges spürbare Einbussen hinnehmen muss, wird dies vor allem auch die kreditgebenden Finanzhäuser belasten. Konjunkturabhängige Werte wie Holcim, ABB und AMS Osram sackten ab.

Mit Nachrichten wartete am Morgen der Personaldienstleister Adecco auf. Die Gruppe hat sich im vergangenen Jahr zwar vom Corona-Einbruch 2020 erholt, im Schlussquartal ist sie wie erwartet nur noch leicht gewachsen.

Im breiten Markt fielen Montana Aerospace, Pierer Mobility und Finanzwerte wie EFG, Vontobel mit starken Verlusten auf.

Gewinne verzeichneten derweil die Solaraktien von Meyer Burger oder die Titel der Versandapotheke Zur Rose.

Asien mit deutlichem Minus

Auch in Ostasien und Australien waren die Märkte am Donnerstag von Verlusten gezeichnet. In Japan sank der Nikkei 225 2,1%, der breiter gefasste Topix verlor 1,6%. Auf dem chinesischen Festland notierte der CSI 300 1,9% schwächer, und der Shanghai Composite handelte 2,4% niedriger. In Hongkong verzeichnete der Hang Seng ein Minus von 3,1%. Der südkoreanische Kospi gab 2,6% nach. Die australischen Aktienindizes ASX 200 und ASX 300 registrierten Verluste von 3%.

Euro tiefer – Franken gesucht

Angesichts des Ukraine-Krieges kam es am Donnerstag an den Devisenmärkten zu erheblichen Turbulenzen. Unter den Schwellenländer-Währungen gerieten der russische Rubel, aber auch die türkische Lira massiv unter Druck. Gewinne verzeichneten hingegen der Schweizer Franken, der Dollar und der japanische Yen. Diese Währungen werden in unsicheren Zeiten oft nachgefragt.

Gleichzeitig sackte der Euro erstmals seit Ende Januar wieder unter 1.12 $ und notiert zuletzt bei 1.1127 $. Am Vorabend hatte ein Euro noch mehr als 1.13 $ gekostet.

Das Euro/Franken-Paar lotete im Tagesverlauf mehrmals Kurse unter der Marke von 1,.03 Fr. aus und markierte damit den tiefsten Stand seit sieben Jahren. Mit 1.0308 etablierte es sich bei Börsenschluss in Europa aber wieder knapp darüber. Der Dollar zog derweil auch zum Franken etwas an, wie Kurse von zuletzt 0.9277 zeigen.

Gold und Öl legten zu

Gleichzeitig zogen die Preise für Gold und Öl an. Während der Goldpreis mit Kursen von 1922 $ je Feinunze so hoch liegt wie zuletzt im Januar 2021, hat der Ölpreis an der Marke von 100 $ je Barrel gekratzt – erstmals seit 2014.

Digitalwährungen wie Bitcoin reagierten am Donnerstag mit deutlichen Kursverlusten auf den Angriff Russlands auf die Ukraine. Der Kurs der ältesten und nach Marktwert grössten Kryptowährung Bitcoin fiel zeitweise um rund 10%, lag am Abend aber wieder über 36’000 $.