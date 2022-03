SMI schliesst etwas fester

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag fester geschlossen. Der SMI (SMI 12'121.67 -0.08%) stand bei Eröffnung 0,1% höher und tendierte im weiteren Handel leicht aufwärts. Insgesamt habe sich die Risikostimmung nach den zuletzt deutlichen Gewinnen wieder etwas abgeschwächt, heisst es von Händlerseite.

An der New Yorker Börse zeigten die Kurse mehrheitlich nach oben. Die Dynamik nahm im Handelsverlauf zu. Der S&P 500 avancierte bei Börsenschluss in Europa 0,8%. Der Dow Jones legte 0,6% zu. Ein Plus von 1% verzeichnete die Technologiebörse, gemessen am Nasdaq Composite.

US-Präsident Joe Biden trifft heute die Staats- und Regierungschefs der EU. Am Markt wird erwartet, dass sie in den nächsten Stunden neue Sanktionen gegen Russland ankündigen werden. Dabei bestehe die Möglichkeit eines Verbots für russische Öleinfuhren nach Europa.

«Allerdings hat sich eine der grössten Sorgen – der Verlust des russischen Gases, das 40% der europäischen Gasimporte ausmacht – teilweise gelegt, nachdem Katar zugestimmt hat, Gas nach Europa zu liefern, aber diese Vereinbarung ist eine langfristige Lösung, und die Abkehr vom russischen Öl wird nicht sofort erfolgen», fasst eine Händlerin zusammen. Letztlich sei dies der Schritt, der unternommen werden müsse, wenn Europa möchte, dass Russland so verletzt werde, dass es die Intensität seines Angriffs auf die Ukraine verringert. Die zuletzt wieder gestiegenen Ölpreise schüren einmal mehr die Inflationssorgen. Am Ölmarkt gehen die starken Schwankungen weiter. Am Donnerstag korrigierte der Brent-Preis etwas und notierte bei 120 $ pro Barrel (159 Liter).

Die SNB (SNBN 7'900.00 +1.02%) tastet die Zinsen nicht an und führt ihre expansive Geldpolitik fort. Sie betonte ausserdem ihre Absicht, bei Bedarf weiterhin am Devisenmarkt zu intervenieren. «Die SNB lässt weiterhin Ruhe walten. Der starke Franken kompensiert die gestiegenen Preise für Rohstoffe und Vorprodukte», sagte ein Börsianer zu dem Entscheid. Dass die SNB den Franken noch immer als überbewertet bezeichne, verwundere hingegen beim Blick auf die Inflationsdifferenz zwischen der Schweiz und der Eurozone.

CS schwächer

Credit Suisse (CSGN 7.56 +0.05%) büssten ein. Die Grossbank hatte auf den Bermudas eine juristische Niederlage erlitten. Ein Gericht werde dort in Kürze «ein negatives Urteil» gegen die lokale Versicherungstochter Credit Suisse Life Bermuda veröffentlichen, hatte die CS am Mittwochabend mitgeteilt.

Auch andere Finanzwerte lagen mehrheitlich im Minus. Eine Ausnahme bildeten UBS (UBSG 17.90 +0.76%). Die Versicherer um Zurich Insurance (ZURN 448.80 +0.25%), Swiss Re (SREN 87.02 +0.74%) und Swiss Life (SLHN 589.20 -0.41%) waren in der Tendenz schwächer. Partners Group (PGHN 1'125.50 -0.18%) waren die grössten Verlierer im Tableau. Die Bank Vontobel (VONN 77.00 +0.59%) hatte am Donnerstag ihr Kursziel für die Papiere auf neu 1600 nach zuvor 1800 Fr. gesenkt. Die Aktien haben seit Jahresbeginn über 20% verloren und damit deutlich mehr als der Gesamtmarkt. Analysten erachten das Geschäftsmodell des Vermögensverwalters aber als intakt.

Dem standen Avancen bei Logitech (LOGN 71.20 +0.54%) gegenüber. Die Bank of America (BAC 43.73 +1.53%) hatte die Abdeckung der Aktien mit einer Kaufempfehlung gestartet.

Fester schlossen die Aktien von Novartis (NOVN 80.71 +0.30%), nachdem der Pharmakonzern am Vorabend die US-Zulassung für seine Radioligandentherapie Pluvicto (vormals 177Lu-PSMA-617) zur Behandlung von Prostatakrebs erhalten hatte.

Ebenfalls im Plus standen die anderen beiden SMI-Index-Schwergewichte Roche und Nestlé (NESN 119.20 -0.60%).

Das eigentliche Nachrichtenaufkommen wurde aber von Unternehmen aus den hinteren Reihen bestritten. Die Aktien vom Versicherer Helvetia (HELN 121.10 +1.42%) drehten ins Minus, nachdem dieser 2021 den Gewinn stark gesteigert und die Dividende erhöht hatte.

Comet (COTN 266.50 -1.30%) wiederum büssten trotz eines Gerichtserfolgs gegen XP Power klar ein.

VAT Group (VACN 341.40 -1.90%) und Bachem (BANB 493.50 -0.70%) waren ebenfalls leichter – trotz positiver Nachrichten. So wird VAT ab dem 31. März Vifor Pharma im SLI ersetzen. In den Index SMIM (SMIM 3'039.37 -0.16%) rücken in der Folge die Aktien des Biochemie-Unternehmens Bachem vor. Die Übernahme von Vifor durch das australische Biopharmaunternehmen CSL ist bereits nahezu vollzogen.

Schindler (SCHP 202.50 +0.45%) PS wurden derweil ex Dividende gehandelt. Die Aktionäre erhalten für 2021 eine Dividende von 4,00 Fr. je Aktie und Partizipationsschein.

Erneut einen Kurseinbruch verzeichneten Zur Rose (ROSE 113.00 +0.36%). Die Online-Apotheke hatte 2021 unter den Erwartungen abgeschlossen und rechnet für 2022 mit keinem Wachstum.

Meyer Burger (MBTN 0.4100 -7.82%) erholten sich von anfänglichen Verlusten und schlossen klar im Plus. Der Solarzulieferer hatte 2021 seinen Verlust ausgebaut.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten ein uneinheitliches Bild. In Tokio kommen die Leitindizes nicht vom Fleck. Der Nikkei 225 stagnierte, während der Topix 0,1% einbüsste. An der Börse in Hongkong lag der Hang Seng (+0,1%) etwas höher als am Vortag. In China tendierten sowohl der Shanghai Composite als auch der Shenzhen Composite abwärts, mit einem Minus von 0,4 bzw. 0,6%. Der Kospi in Seoul verlor 0,3%. Freundlicher war die Stimmung in Singapur, wo der Leitindex Straits Times 0,9% gewann.

Euro unter 1.10 $

Der Euro fiel am Donnerstag wieder unter die Marke von 1.10 $. Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1.0992 $. In der Nacht zuvor hatte ein Euro zeitweise etwas mehr als 1.10 $ gekostet. Auch das Währungspaar Euro/Franken zeigte eine leicht rückläufige Entwicklung. So notiert der Euro bei Börsenschluss in Europa bei 1.0236 nach 1.0248 Fr. am Mittwochabend. Der Dollar wurde derweil unverändert bei 0.9310Fr. gehandelt.

Ölpreis korrigierte

Der Ölpreis gab von hohem Niveau aus nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete um 17.30 Uhr MEZ 120 $.

Gold tendierte aufwärts bei 1961 $ pro Feinunze.

Bitcoin festigte sich nach den jüngsten Avancen an der Marke von 44’000 $.