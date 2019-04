SMI schliesst dank Novartis fester

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch weiter auf seinem Rekordkurs geblieben. Dazu kam es vor allem dank der guten Zahlen von Novartis (NOVN 81.16 1.68%). Erst am Vortag hatte der SMI (SMI 9676.51 0.22%) seinen seit Jahresbeginn starken Lauf fortgesetzt und erstmals über 9600 Punkten geschlossen.

Bei einer Mehrheit der Titel im SMI/SLI setzten aber angesichts des hohen Niveaus Gewinnmitnahmen ein. Das Potenzial nach oben sei mittlerweile etwas beschränkt, hiess es dazu in Marktkreisen. Der Swiss Market Index SMI stand bei Eröffnung 0,4% höher und festigte sich im frühen Handel auf diesem Niveau. Gegen die Mittagszeit überschritt er erstmalig die Marke von 9700 Punkten, von diesem Niveau verabschiedete sich der Leitindex aber im Verlauf des Nachmittags rasch wieder.

Auch die Anleger in New York zeigten sich zurückhaltend nach dem Rekordlauf von gestern. Alle drei Indizes an der Wallstreet gönnten sich eine Atempause. Der Dow Jones (Dow Jones 26597.05 -0.22%) trat bei Börsenschluss in Europa auf der Stelle. Der S&P 500 (SP500 2927.25 -0.22%) bewegte sich ebenfalls nicht. Einzig der Nasdaq Composite verzeichnete mit 0,2% leichte Gewinne.

Novartis verhalfen dem SMI zu Gewinne

Gestützt wurde der Schweizer Gesamtmarkt besonders von den starken Novartis. Der Pharmakonzern hatte die Erwartungen insbesondere mit dem Umsatz im Bereich innovative Medikamente übertroffen. Gut aufgenommen wurde aber auch die Erhöhung des Ausblicks für den operativen Gewinn im Gesamtjahr. Roche profitierten von den Novartis-Zahlen kaum. Die Titel der von Novartis abgespaltenen Alcon legten zu, nachdem die von Novartis ausgewiesenen Zahlen einen Blick auf das erste Quartal der früheren Augenheilsparte erlauben.

Zunächst avancierten Credit Suisse (CSGN 13.65 0.96%) noch deutlich, am Nachmittag schalteten die Aktien aber einige Gänge zurück. Die Bank wusste mit dem Quartalsergebnis auf allen Ebenen zu überzeugen. Im Sog von Credit Suisse verbuchten auch UBS Gewinne. Laut einem Bericht der «Financial Times» diskutieren UBS und Deutsche Bank über eine Fusion ihrer Asset-Management-Sparten. UBS (UBSG 13.505 0.86%) gewährt morgen einen Einblick in die Zahlen zum ersten Quartal.

Zudem gehörten Adecco (ADEN 58.68 0.1%) nach guten Zahlen des Konkurrenten Randstad zur erweiterten Spitzengruppe.

Nestlé (NESN 97.05 -0.11%) bewegten sich nach einer Bestätigung des Ratings «Buy» durch Berenberg kaum.

Lonza (LONN 307.1 0.03%) (Dividende von 2.75 Fr.) wurden am Berichtstag ex Dividende gehandelt.

Julius Bär an SMIM-Spitze

Im SMIM (SMIM 2565.553 0.13%) legten Julius Bär (BAER 49.44 -0.46%) deutlich zu. Die Aktien der Zürcher Privatbank profitierten von den CS-Zahlen. Zudem setzten VAT Group (VACN 126.9 2.75%) ihren jüngsten Aufwärtstrend fort.

Flughafen Zürich (FHZN 174.4 -1.02%) wurden von einer positiven Einschätzung der Credit Suisse gestützt, die Bank hatte die Einstufung «Outperform» bestätigt.

Derweil fielen Sunrise (SRCG 67.25 -1.1%) weiter. Die Aktien des Telecomkonzerns notierten erstmals seit mehr als zwei Jahren unter dem Ausgabepreis von 68 Fr.

Im breiten Markt büssten Phoenix Mecano (PM 469 0.21%) nach enttäuschenden Quartalszahlen ein. Für Aufsehen sorgten die kleineren und die mittelgrossen Unternehmen im Gesundheitssektor. Idorsia (IDIA 19.09 0.05%), Basilea (BSLN 45.14 0.18%) und Siegfried (SFZN 376 -2.59%) zogen allesamt an.

Burckhardt Compression (BCHN 315 -0.16%) erhielten von einer Meldung zu verschiedenen Grossaufträgen aus China etwas Rückenwind.

Zudem fielen Meyer Burger (MBTN 0.723 2.41%) mit weiteren zwischenzeitlich deutlichen Avancen auf. Die Aktien des Solarzulieferers können sich somit über der Marke von 0.70 Fr. etablieren.

Asien im Minus

Die asiatischen Börsen konnten vor dem Hintergrund weiter steigender Ölpreise die positiven Vorgaben aus den USA vom Dienstag nicht weiterführen und drehten ins Minus. Der japanische Nikkei 225 (Nikkei 225 22307.58 0.48%) schloss 0,3% im Minus, der Shanghai Composite büsste 0,2% ein, und der Hang Seng in Hongkong verlor 0,5%. Der Kospi (Kospi 2191.74 -0.5%) in Südkorea gab mit –1% am deutlichsten nach.

Euro schwächer

Der Euro knüpfte an die Kursverluste vom Vortag an. Die Gemeinschaftswährung wurde um 17.30 Uhr MEZ zum Dollar unter der Marke von 1.12 $ bei 1.1194 $gehandelt. Gegenüber dem Franken schwächte sie sich ab und notierte bei 1.14 Fr. Der Dollar gab zum Franken nach und kostete 1.0184 Fr.

Ölpreis stabil

Der Ölpreis notierte bei Börsenschluss in Europa nach den kräftigen Gewinnen seit den Osterfeiertagen kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 75.1 0.78%) kostete gut 74 $. Der Goldpreis zeigt sich etwas fester. Die Feinunze des Edelmetalls lag bei 1276 $.