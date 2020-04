Schweizer Börse legt trotz vorsichtiger Stimmung zu

(AWP/Reuters/CF) Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9646.27 0.22%)) notiert nach einem schwächeren Start am Freitag leicht fester. Dies ist zum grössten Teil dem Kursgewinn des Marktschwergewichts Nestlé (NESN 107.9 3.06%) zu verdanken.

Die Stimmung sei aber weniger gut, als dies der Leitindex suggerieren könnte, heisst es. Denn Konjunktursorgen und ein Rückschlag bei einem Test mit einem Medikament gegen das Coronavirus trübten die Stimmung am Markt merklich, sagen Händler. «Bei all den negativen Nachrichten aus der Wirtschaft scheint mir das Kurspotenzial doch eher limitiert», sagt einer der Händler. Die aktuelle Erholungsrally stehe doch auf sehr wackeligen Beinen.

Nestlé profitieren von dem besser als erwartet ausgefallenen Quartalsbericht. Der Nahrungsmittelriese ist im ersten Quartal organisch und mengenmässig stärker gewachsen, als Analysten geschätzt hatten. Am bisherigen Ausblick hält er trotz Coronapandemie fest. Es sei noch zu früh, um die genauen Auswirkungen abzuschätzen, teilt die Firma aus Vevey mit.

Unter den grössten Verlierern sind die beiden Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 184.15 -2.87%) und Richemont (CFR 52.28 -1.99%) sowie Partners Group (PGHN 718.6 -1.16%) zu finden. Die Geschäfte des Konzerns von Nick Hayek ziehen in China wieder an. «In unseren eigenen Läden in China liegen die Verkaufszahlen im April, jetzt, wo die Krise vorbei zu sein scheint, 24% über dem Wert von April 2019», sagte er der Zeitung «Blick». Andernorts seien fast alle Läden geschlossen. «Kurzfristig haben wir sicher eine ausserordentlich negative Situation, aber ich orientiere mich langfristig.» Die Swatch Group sei sehr gut aufgestellt, habe keine Schulden und produziere fast alles in der Schweiz.

Ebenfalls zu den Verlierern gehören die Grossbanken Credit Suisse (Credit Suisse 7.792 -1.12%) und UBS (UBSG 9.142 -0.67%). JPMorgan hat nach den Ergebnissen für das erste Quartal das Kursziel für CS von 12 auf 11 Fr. gesenkt. Die Einstufung lautet weiterhin «Neutral». In Deutschland sorgt in der Finanzbranche ebenfalls eine Kurszielanpassung für Gesprächsstoff. Standard & Poor’s (S&P) hat wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise bei der Commerzbank, der Deutschen Bank und anderen deutschen Geldhäusern den Daumen gesenkt.

Im breiten Markt notieren Huber+Suhner (HUBN 63.1 1.45%) fester, obwohl auch der Hersteller von Komponenten nicht von der Coronakrise verschont bleibt. Er führt ab Mai vorübergehend Kurzarbeit ein. Zudem wird die Prognose für 2020 ausgesetzt.

Dax niedriger

Der deutsche Leitindex ist wie der hiesige zum Abschluss der Börsenwoche schwächer gestartet, notiert inzwischen über 1% schwächer. Am Donnerstag hat er dank Spekulationen auf eine baldige Überwindung der Coronaviruspandemie 1% auf 10’513 Punkte zugelegt.

Nach Zahlen verlieren Lufthansa (LHA 7.198 -7.79%) deutlich. Die Swiss-Mutter hat den Verlust im Quartal zu Jahresbeginn deutlich ausgeweitet. Nun soll ein staatliches Hilfspaket von bis zu 10 Mrd. € helfen.

Bei den Konjunkturdaten haben die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf den Ifo-Index gerichtet, der die Stimmung in den deutschen Chefetagen spiegelt. Die Stimmung sei so schlecht wie nie, heisst es.

Ölpreis zieht weiter an

Die Ölpreise haben sich am Ende einer für den Rohölmarkt historischen Woche stabilisiert. Trotz leichter Verluste war am Markt von einer Beruhigung der Lage die Rede. Am Mittag hat ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 21.7 -1.45%) 21,30 $ gekostet. Das sind 33 Cent weniger als am Vortag. Die US-Sorte WTI (WTI 17.3 -2.15%) ist je Barrel zu 16,14 $ gehandelt worden. Sie kostet damit 53 Cent weniger als am Donnerstag.

Zu Wochenbeginn hat sich am Ölmarkt einmaliges zugetragen. Erstmals ist der Preis für einen Terminkontrakt auf Erdöl in den negativen Bereich gefallen. Das Ereignis ist Folge eines beispiellosen Nachfrageeinbruchs wegen der Coronakrise und eines viel zu hohen Rohölangebots bei fehlender Lagerkapazität.

Eurokurs holt Einbusse zum Dollar auf

Der Euro hat am Freitag Verluste aus dem frühen Handel wettgemacht. Im Hoch ist die Gemeinschaftswährung gegen Mittag bis auf 1,0805 $ gestiegen, ist dann aber wieder in etwa auf Vorabendniveau zurückgefallen.

Der Euro in Franken (EURCHF 1.05252 0.06%) notiert aktuell praktisch unverändert. Der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.97498 -0.14%) gibt die frühen Gewinne wieder ab und kostet ebenfalls etwa gleich viel wie am Vorabend.