Schweizer Börse auf Erholungskurs

(AWP/Reuters/CF) Die schwachen Vorgaben aus Asien und den USA belasten den Swiss Market Index (SMI (SMI 9668.38 0.77%)) am Freitag nicht. Neben dem Handelsstreit der USA mit China beschäftigen sich die Marktteilnehmer zurzeit auch mit dem Brexit und der Europa-Wahl. Heute deutet dennoch viel auf einen versöhnlichen Wochenausklang hin.

In den ersten Handelsstunden finden die Schweizer Aktien nach dem schwachen Vortag wieder den Vorwärtsgang. Am Donnerstag haben einzig die starken Pharmaschwergewichte Roche (ROG 271.85 0.87%) und Novartis (NOVN 86.35 1.95%) noch stärkere Abgaben verhindert.

Neuer Aktionär bei GAM

Zum Börsenstart sind im Swiss Performance Index (SPI (SXGE 11688.47 0.7%)) AMS (AMS 35.73 -0.75%) stark avanciert und haben zwischenzeitlich einen grossen Teil der jüngsten Einbussen aufholen. Am frühen Nachmittag notieren die Titel nur leicht über dem gestrigen Schlusskurs. Technologiewerte sind zuletzt im Zuge des «Huawei-Banns» in den USA stark unter Druck gestanden.

Starke Avancen zeigen dagegen noch immer GAM (GAM 4.766 17.62%). Der Asset-Manager hat mit SFM UK einen neuen Aktionär. Der britische Investment Manager gehört zum Reich des Milliardärs George Soros (lesen Sie hier mehr).

Auch die Aktien von Straumann (STMN 835.8 1.19%) können zulegen. Jefferies hat das Kursziel auf 970 von 755 Fr. erhöht. Das Rating lautet «Buy».

Verluste verzeichnen Julius Bär (BAER 40.78 -0.88%). Vorbörslich haben die Aktien noch zugelegt. Die Privatbank hat das verwaltete Vermögen in den ersten vier Monaten des Jahres auf 427 Mrd. Fr. gesteigert. Das ist ein Rekordwert. Die Neugeldzuflüsse sind zum Jahresbeginn allerdings unter den eigenen Zielsetzungen geblieben (lesen Sie hier mehr).

Die Mehrheit der Blue Chips präsentiert sich von ihrer besseren Seite. Auch die beiden Grossbanken UBS (UBSG 11.895 0.55%) und Credit Suisse (CSGN 11.69 0.52%) können bis Freitagmittag überzeugen. Gestern haben die beiden Aktien deutliche Einbussen erlitten.

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer finden Sie hier.

Dax tendiert fester

Auch der deutsche Leitindex Dax (DAX 12061.18 0.91%) ist zum Abschluss der Börsenwoche stark gestartet. Am Mittag notiert er bei über 12’000 Punkten rund 1% im Plus. Am Donnerstag hat er wegen des anhaltenden Zollstreits zwischen den USA und China 1,8% tiefer bei 11’952,41 Punkten geschlossen.

Zahlreiche Werte werden heute in Frankfurt mit Dividendenabschlag gehandelt. Darunter sind unter anderem Deutsche Bank (DBK 6.385 -1.12%), Lanxess (LXS 47.3 -1.48%) und United Internet (UTDI 32.59 0.4%).

Pfund zieht mit Rücktrittsankündigung an

Nach der offiziellen Ankündigung des Rücktritts von Premierministerin Theresa May gibt das britische Pfund in US-Dollar (britische Pfund in US-Dollar 1.2675 0.1%) seine anfänglichen Gewinne wieder ab. Es notiert wieder fast auf dem Niveau vom frühen Morgen. Das britische Pfund in Franken (GBPCHF 1.27106 0.08%) zieht an. Der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.11895 0.05%), der Euro in Franken (EURCHF 1.12223 0.04%) sowie der US-Dollar in Franken (USDCHF 1.0029 -0.01%) bewegen sich zurzeit auf Vortagesniveau.

Die Ölpreise haben am Freitag ihre deutlichen Verluste vom Vortag etwas eingedämmt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 68.54 1.8%) kostet am Morgen 68,59 $. Das sind 83 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 58.49 1.16%)) steigt dagegen um 70 Cent auf 58,60 $.