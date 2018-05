SMI schliesst im Minus

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse ist am Donnerstag nach einem festeren Start ins Minus gerutscht. Nach dem Kursrutsch vom Vortag bewegte sich der Swiss Market Index SMI (SMI 8770.94 -0.27%) bei Eröffnung zunächst seitwärts, im frühen Handel legte er sogar zu. Am Nachmittag schaltete der SMI einen Gang zurück und weitete im Zuge der Absage des Gipfels zwischen den USA und Nordkorea seine Verluste aus. Nach wie vor sorgten sich die Anleger ausserdem um die Entwicklung in Italien und den künftigen Kurs der neuen Regierung gegenüber der Europäischen Union. «Das weckt böse Erinnerungen an die Eurokrise», sagte ein Händler. Zudem lastete auch Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits mit den USA auf der Stimmung. Am Mittwoch hatte der Leitindex 1,6% schwächer geschlossen.

Auch die Märkte in den USA handelten im Minus. Der Dow Jones (Dow Jones 24802.29 -0.34%) der Standardwerte notierte bei Börsenschluss in Europa 0,8% tiefer. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2726.29 -0.26%) gab 0,6% nach, auch der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite büsste 0,6% ein.

Gemäss den am Mittwochabend veröffentlichten Protokollen der Zinssitzung von Anfang Mai will die US-Notenbank Fed bei anhaltend guten Konjunkturaussichten die Zinszügel bald wieder anziehen. Noch gilt es am Markt jedoch als offen, wie oft sie die Zinsen in diesem Jahr noch anheben wird. Zuletzt hatte sie dies im März getan.

Banken belasteten den SMI

Im Schweizer Leitindex stiegen lediglich die Aktien des Luxusgüterherstellers Richemont (CFR 92.54 0.57%) und Swatch Group (UHR 488 0.87%).

Auch die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 76.06 0.56%) schlossen fester. An der Spitze von Nestlé Schweiz kommt es zu einem Wechsel: Muriel Lienau übernimmt auf Anfang Juli das Amt von Christophe Cornu, der seinerseits dann Frankreich-Chef von Nestlé wird.

Die Banktitel um UBS (UBSG 15.82 -1.28%), Credit Suisse (CSGN 16.215 -1.4%) und Julius Bär (BAER 60.34 -1.08%) büssten ein.

Die beiden Basler Schwergewichte belasteten den SMI: Die Papiere der Pharmakonzerne Roche (ROG 219 -0.11%) und Novartis (NOVN 75.66 -0.66%) schlossen nach anfänglichen Gewinnen leichter.

Aryzta brachen ein

Der breite Markt – gemessen am SMIM (SMIM 2612.864 -0.21%) – gab nach. Einzig die Titel von Sonova (SOON 168.15 4.18%) stemmten sich mit voller Kraft gegen den Trend. Zudem gewannen Tech-Werte um AMS (AMS 91.88 0.42%), Temenos (TEMN 145.9 0.27%) und Logitech (LOGN 40.14 0.43%).

Im Mittelpunkt standen die Aktien der Bank Vontobel (VONN 67.3 2.28%). Die Titel reagierten positiv. Die Raiffeisen-Gruppe verkauft ihre Privatbank Notenstein La Roche an den Vermögensverwalter für rund 700 Mio. Fr.

Leonteq (LEON 57.2 -4.83%) fielen deutlich. Das Leonteq-Paket von Notenstein geht an Raiffeisen über, erklärte eine Sprecherin der Bankengruppe. Die Anleger stellten sich allerdings darauf ein, dass Raiffeisen diese Beteiligung ebenfalls verkaufen könnte, sagten Händler.

Unter Druck standen Aryzta (ARYN 15.22 -26.72%), die bei Eröffnung 21% einbrachen und zeitweise über 30% verloren. Der Backwarenhersteller hatte im dritten Quartal einen massiven Umsatzrückgang verbucht. Die Betriebsmargen seien geringer als vom Management erwartet und dürften 2018 klar unter der bisherigen Ebitda-Prognose liegen.

Die Aktien des Versandapotheke Zur Rose (ROSE 125.2 0%) notierten höher. Sie profitierten von einer Kooperation der Tochterfirma DocMorris mit Apo-Rot in Deutschland.

Die Anteile von Ypsomed (YPSN 143.2 -3.05%) büssten ein. Zwar hatte der Hersteller von Injektions- und Infusionssystemen sowohl Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr 2017/18 kräftig gesteigert.

Die Valoren der Berner Kantonalbank (6.60 Fr. pro Aktie) und von Burkhalter (BRKN 90.2 -4.25%) (5 Fr.) wurden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

Gemischtes Bild in Asien

Die Börsen in Asien tendierten uneinheitlich. In Tokio zeigte der Trend klar nach unten: Der Nikkei 225 verlor 1,3%. Der Kospi (–0,2%) in Seoul, aber auch der S&P/ASX 200 (–0,01%) in Sydney tendierten ebenfalls schwächer. Etwas besser hielten sich der Hang Seng (+0,08%) in Hongkong und der Taiex (+0,4%) in Taipeh.

Euro handelt uneinheitlich

Die europäische Gemeinschaftswährung handelte zum Dollar fester bei 1.1721 $. Der Franken war indes als sicherer Hafen weiter gefragt, der Euro notierte bei Börsenschluss in Europa entsprechend schwächer bei 1.1620 Fr. Der Dollar gab ebenfalls nach und kostete noch 0.9911 Fr.

Die deutliche Zinsanhebung durch die türkische Zentralbank überzeugte die Anleger in Istanbul nicht. Die Lira setzte ihre Talfahrt zum Dollar fort.

Gold zog an

Der Goldpreis zog wegen der politischen Spannungen zwischen den USA und Nordkorea an. Die Feinunze des Edelmetalls notierte um 17:30 Uhr MESZ wieder über der Marke von 1300 $ bei aktuell 1305 $. Der Ölpreis verlor leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gut 79 $.