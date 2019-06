SMI wieder im Plus

(AWP/Reuters/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt überwiegt zum Wochenstart die Vorsicht. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9950.4 0.28%) steht bei Eröffnung 0,3% höher und legt noch etwas deutlicher zu. Im frühen Handel gibt er zwischenzeitlich zwar seine gesamten Gewinne preis, dreht aber rasch wieder in die Gewinnzone. Nachdem der Leitindex in der Vorwoche bei 10’062 Zählern im Wochenverlauf einen Rekord aufgestellt hatte, beendete er die Handelswoche mit einem Plus von 0,8% klar unterhalb dieser Marke.

An sich hat sich an der grundsätzlichen Gemengelage nicht viel geändert: Die Spannungen zwischen den USA und Iran haben weiter Bestand. Zudem bleiben die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China ein wichtiger Einflussfaktor. Wenn das G-20-Treffen Ende der Woche beginnt, sind auch Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Xi Jinping geplant. Schon im Vorfeld haben die beiden Volkswirtschaften die Verhandlungen wieder aufgenommen. Als Stimmungsdämpfer nennen Händler die jüngsten Nachrichten aus Deutschland. Das Ifo-Geschäftsklima ist auf den tiefsten Stand seit November 2014 gefallen.

Aufwärts geht es für die Aktien von SGS (SGSN 2559 0.55%). Der Warenprüfkonzern trennt sich in den USA von der Petroleum Service Corporation (PSC). Die Sparte geht für 335 Mio. $ an Aurora Capital Partners. Auch die zyklischen Werte von Sika (SIKA 166.75 1.24%) gewinnen.

Unterstützung bekommt der Gesamtmarkt vor allem von den Schwergewichten Nestlé (NESN 102.46 0.93%) und Novartis (NOVN 90.53 0.45%). Roche (ROG 276.65 -0.18%) büssen dagegen ein.

Finanzwerte entwickeln sich unterschiedlich. Während die Bankaktien UBS (UBSG 11.395 -0.48%) und Credit Suisse (CSGN 11.455 -0.39%) nachgeben, zeigen sich die Versicherertitel Swiss Re (SREN 100.45 0.45%), Swiss Life (SLHN 480.2 0.76%) und Zurich Insurance (ZURN 340.4 0.09%) tendenziell stärker.

AMS drehen ins Minus

Im SMIM (SMIM 2511.909 0.33%) gewinnen die Aktien Partners Group (PGHN 748.8 1.35%) und Julius Bär (BAER 42.3 0.19%). Bei Partners Group verweisen Händler auf Merrill Lynch, die das Rating für die Titel auf «Buy» erhöht haben soll. Bei Julius Bär sind es die Experten der Royal Bank of Canada, die Rating und Kursziel heraufgesetzt haben. Auf der anderen Seite sind GAM (GAM 4.35 -2.77%) zu finden.

Kurskapriolen sind bei AMS (AMS 32.85 -2.29%) zu beobachten: Nachdem die Papiere des Halbleiterunternehmens im frühen Handel noch die Gewinnerliste mit Kursgewinnen von mehr als 2% angeführt haben, sind sie nun das Schlusslicht. Derweil sind die Valoren des Bankensoftwarespezialisten Temenos (TEMN 176.95 1.46%) gefragt.

Die Gewinnwarnung von Daimler macht sich hierzulande im breiten Markt bemerkbar. Zulieferer wie Autoneum (AUTN 131 -1.28%) und Feintool (FTON 68.3 -1.01%) geben nach.

Dagegen ziehen Santhera (SANN 14.48 0.98%) an. Der Wirkstoff Idebenon des Pharmaunternehmens bleibt in einem Vorzugsprogramm der britischen Arzneimittelbehörde MHRA. Auch andere Biotechs wie Idorsia (IDIA 20.76 1.67%), Evolva (EVE 0.194 1.78%) oder Obseva (OBSV 11.8 3.06%) verzeichnen Avancen.

Sonova (SOON 224 -0.44%) werden von einem Analystenkommentar belastet. Vontobel (VONN 52.15 -1.23%) senkt das Rating für die Aktien des Hörsystemeherstellers von «Hold» auf «Reduce», erhöht aber das Kursziel von 150 auf 190 Fr.

Zurückhaltung in Asien

Die Märkte in Asien senden am ersten Handelstag der Woche gemischte Signale. Geopolitische Spannungen dominieren einmal mehr das Geschehen, im Zentrum stehen die neusten Sanktionen der USA gegen den Iran. Ausserdem wird das Treffen der Mächtigen am G-20-Gipfel gegen Ende dieser Woche antizipiert. In Tokio notiert der Nikkei 225 (Nikkei 225 21285.99 0.13%) 0,1% fester, auch der Topix liegt 0,1% im Plus. In China tritt der Shanghai Composite auf der Stelle. Auch der Hang Seng in Hongkong und der Kospi in Südkorea bleiben beide unverändert.

Euro fester

Der Euro legt gegenüber dem Dollar und dem Franken leicht zu. Im Vergleich zur US-Währung erreicht er den höchsten Stand seit etwa drei Monaten. Die Gemeinschaftswährung steigt auf 1.1393 $ und kostet damit so viel wie seit Ende März nicht mehr. Derweil neigt der Franken auch weiterhin zur Stärke. Die Aussicht auf eine lockere Geldpolitik in den USA und in der Eurozone sorgt seit vergangener Woche für eine anhaltende Frankenstärke. Bei einem Stand von 1.1116 Fr. zeigt sich der Euro nur leicht höher als noch am Freitag. Der Dollar wiederum verharrt mit 0.9756 Fr. auf dem Niveau von Freitagabend.

Goldpreis über 1400 $

Der Goldpreis notiert nach seinen jüngsten Avancen über der 1400-Marke bei derzeit 1405 $ pro Feinunze. Der Ölpreis bewegt sich seitwärts. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 65.34 0.14%) kostet gut 65 $.