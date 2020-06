SMI wieder leicht über 10’100

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt handelt zur Wochenmitte im Minus. Der Swiss Market Index notiert bei Eröffnung 0,5% tiefer. Im frühen Handel gibt er weiter nach und entfernt sich zusehends von der Marke von 10’200. Noch vor dem Mittag rutscht er für kurze Zeit unter 10’100. Den jüngsten Kursanstieg sehen viele Anleger kurz vor Beginn der Sommerpause eher kritisch.

Am Vortag hatten überraschend stark ausgefallene Konjunkturdaten aus Europa die Kaufstimmung angeheizt. Das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Juni verbessert. Auch aus der Schweiz kommt mit dem CFA-Indikator der CS ein Signal der Erholung.

Aktuell hielten sich positivere Konjunkturdaten und negative Entwicklungen bei den Infektionen die Waage, erklärten Beobachter. Die Markteilnehmer seien also weiterhin zwischen der Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Weltwirtschaft und der Sorge vor einer zweiten Infektionswelle hin- und hergerissen. Für Erleichterung sorgten zuletzt beruhigende Worte von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt mit China.

Nur Verlierer im SMI

Im SMI (SMI 10121.57 -1.22%) liegen derzeit alle 20 Werte im Minus. Es sind vor allem die am Vortag gesuchten Papiere, die bereits wieder Terrain einbüssen. So sinken die Aktien der Banken Credit Suisse (CSGN 9.64 -2.72%) und UBS (UBSG 10.605 -1.17%). Auch Versicherer werden verkauft: Zurich Insurance (ZURN 330.2 -1.55%), Swiss Re (SREN 73.2 -1.48%) und Swiss Life (SLHN 348.4 -1.44%) büssen ein.

Die Titel der Schwergewichte geben zwar nach, halten sich aber besser als der Markt. Sowohl die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 105.4 -1.03%) als auch die Pharmawerte von Roche (ROG 337.55 -1.01%) und Novartis (NOVN 85.2 -1.33%) geben nach. Die grössten Abgaben gehen auf die Aktien des Augenheilspezialisten Alcon (ALC 56.02 -3.65%).

Lonza (LONN 489.4 -0.85%) gönnen sich ebenfalls eine Verschnaufpause. Die Aktie des Life-Science-Konzerns läuft und läuft seit Monaten – am Mittwoch haben gleich drei Analysten daher ihr Kursziel nachgezogen.

Vergleichsweise geringe Einbussen erfahren die Luxusgüterwerte Swatch Group (UHR 190.75 -1.9%) und Richemont (CFR 61.62 -0.9%).

AMS gesucht

Im SMIM (SMIM 2466.406 -0.66%) ziehen AMS (AMS 17.17 9.09%) kräftig an. Für den Halbleiterhersteller hat die US-Bank JPMorgan das Rating auf «Overweight» erhöht. Die Angst vor dem Verlust von Apple-Aufträgen sei unbegründet, erklärte der zuständige Analyst.

Fester zeigen sich erneut Kühne + Nagel (KNIN 157.2 1.06%). Die Aktien des Logistikers gehörten schon gestern zu den besten Werten im SMIM.

Der von der Coronaviruskrise schwer getroffene Dutyfree-Shop-Betreiber Dufry (DUFN 30.22 -5.33%) setzt eine früher in Aussicht gestellte Restrukturierung um. Die Personalkosten sollen um bis zu 35% sinken. Die Aktien drehen nach einem guten Start ins Minus.

Basilea (BSLN 49.9 -5.31%) büssen ein. Das Biopharmaunternehmen verkauft seine Konzernzentrale in Basel an die Pensionskasse der UBS und mietet sich dort zugleich wieder ein. Zudem plant es die Ausgabe einer Wandelanleihe.

Vontobel (VONN 67.25 0%) bewegen sich kaum. Das Ziel von 4 bis 6% Netto-Neugeldzuwachs erscheine im aktuellen Umfeld «ehrgeizig», sagte Konzernchef Zeno Staub im FuW-Interview.

Die Aktien des Maschinenherstellers Komax (KOMN 144.5 1.76%) sind gesucht. Dabei dürfte der Wiedereinstieg von der Beteiligungsgesellschaft Veraison dem Titel Impulse verleihen. Gemäss einer Beteiligungsmeldung der Schweizer Börse SIX vom Mittwoch hat Veraison einen Anteil von 3,9% aufgebaut.

Nach Jahreszahlen notieren Carlo Gavazzi (GAV 181 0.28%) wenig verändert.

Vorsichtiger Handel in Asien

Am Mittwoch halten sich die Anleger an den Börsen in Asien zurück. In Tokio notiert der Topix im Minus (–0,4%), der Nikkei 225 verpasst das Vortagesniveau knapp (–0,1%). Der Hang Seng notiert in Hongkong 0,2% tiefer. In Schanghai verzeichnet der chinesische Leitindex CSI 300 mit +0,4% einen leichten Gewinn. Nur in Korea liegt der Leitindex Kospi klar im Plus (+1,4%).

Euro leichter

Der Euro kann zum Dollar die Marke von 1.13 $ nicht halten. Derzeit kostet die Gemeinschaftswährung 1.1290 $. Auch zum Franken bewegt sich der Euro leicht abwärts. Aktuell geht die Gemeinschaftswährung zu 1.0666 Fr. um. Der Dollar festigt sich zur Schweizer Währung leicht und handelt bei 0.9451 Fr.

Ölpreis etwas tiefer – Goldpreis weiter im Hoch

Der Ölpreis gibt am Mittwoch leicht nach. Der Handel verläuft zunächst ruhig ohne besonders starke Impulse. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 41.8 -1.55%) 42 $. Der Goldpreis notiert weiter auf einem Stand, den er seit 2012 nicht gesehen hat. Das Edelmetall gewinnt leicht und kostet 1778 $ pro Feinunze.