SMI weiter klar im Plus

(AWP/Reuters) Nach einem bereits freundlichen Auftakt hat der Leitindex SMI (SMI 10'823.12 +3.54%) im Verlauf weiter angezogen und bewegt sich nach einem Höhepunkt zur Mittagszeit grundsätzlich seitwärts. Gestützt wird der Markt durch die Vorgaben aus Übersee, heisst es im Handel. «Die Marktstimmung verbesserte sich gestern, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, seinen ‘unbedingten’ Willen zur Eindämmung der Inflation bekräftigt hatte», fasst ein Händler zusammen. Während einige Anleger diese Worte als gute Nachricht auffassten, bleiben andere skeptisch, was die Auswirkungen einer solchen Politik angehen.

Gemäss den meisten Marktteilnehmern ist die Stimmung am Markt nach wie vor sehr angespannt. So werde mittlerweile diskutiert, ob eine US-Rezession überhaupt noch vermeidbar sei, kommentierte ein weiterer Stratege. Denn der Fed-Chef habe sehr deutlich gemacht, dass er vor Wirtschaftseinbussen nicht zurückschrecke, um der Inflation das Genick zu brechen. Aber auch in Europa ist Rezession ein Thema. Vor allem die Energiekrise ist hier das grösste Wirtschaftsrisiko. In Deutschland hat sich der Ifo-Geschäftsklima-Index denn auch etwas stärker eingetrübt als erwartet. Daher fehlt vielen Beobachtern im Hinblick auf die kommenden Handelstage der Glaube, dass das Stimmungstief schon überwunden ist.

Der SMI gewinnt gegen 14.55 Uhr 2,37% auf 10’702,26 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 2,53% auf 1647,36 und der breite SPI (SXGE 13'911.35 +3.12%) um 2,26% auf 13’795,79 Zähler. Alle 30 SLI-Werte legen zu.

Investoren greifen vor allem bei jenen Werten zu, die in diesem Jahr bereits stark Federn lassen mussten, nachdem sie im vergangenen Jahr zu den Favoriten gehört hatten. So verteuern sich Straumann (STMN 110.15 +6.48%) beispielsweise um 4,8%. Auch Lonza (LONN 512.80 +5.08%), Givaudan (GIVN 3'310.00 +4.91%) oder Partners Group (PGHN 895.00 +3.76%) gehören zu dieser Kategorie und ziehen allesamt zwischen knapp 3% und 5% an.

Zulegen können derweil auch die Technologiewerte. Temenos (TEMN 84.84 +4.79%) oder VAT Group (VACN 243.20 +4.20%) etwa gewinnen klar hinzu. Letztere profitieren neben positiven US-Vorgaben von einer verteidigenden Kaufempfehlung durch die UBS (UBSG 16.00 +6.03%).

Die Schwergewichte Nestlé (NESN 111.64 +2.91%), Novartis (NOVN 80.60 +3.03%) und Roche GS (ROG 318.80 +4.08%) profitieren davon, dass Absicherungstransaktionen geschlossen und zuvor leerverkaufte SMI-Futures zurückerworben werden.

Wall Street fester

US-Aktienanleger haben ihre Inflationssorgen am Freitag beiseite geschoben und der Wall Street Auftrieb verschafft. Der Dow-Jones-Index.DJI der Standardwerte stieg um 1,1% auf 31’018 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 um 1,4% auf 3849 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 1,9% auf 11’447 Punkte.

Etwas Erleichterung verschafften den Börsen zuletzt verlangsamte Konjunkturindikatoren, durch die sich die Investoren weniger aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank erhofften. «Das kombiniert mit niedrigeren Rohstoffpreisen und Anleiherenditen sind die Gründe, die Investoren nennen, warum wir einen kurzfristigen Börsenaufschwung erleben könnten», sagte Sam Stovall, Investmentstratege bei CFRA Research in New York.

Ein Anstieg des Nettogewinns und ein optimistischer Ausblick von FedEx (FDX 244.36 +7.11%) kamen bei den Anlegern gut an. Die Aktien des Deutsche-PostDPWGn.DE-Rivalen legten mehr als 7% zu. Die geplanten Einsparungen sollten die Belastungen durch steigende Lohn- und Treibstoffkosten bei dem Paketzusteller abfedern, prognostizierte Analystin Helane Becker vom Vermögensverwalter Cowen.

Aktien von Zendesk schossen um knapp 30% auf 75 $ nach oben. Eine von Permira und Hellman & Friedman angeführte Gruppe von Finanzinvestoren übernimmt die US-Softwareschmiede für 10,2 Mrd. $ in bar.

Euro legt zum Dollar etwas zu

Der Euro hat am Freitag trotz schwacher Konjunkturdaten aus Deutschland etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0556 $. Am Morgen hatte er nur knapp über 1,05 $ notiert.

Gegenüber dem Franken ist die Gemeinschaftswährung wieder unter die Marke von 1,01 Fr. gefallen. Am späten Nachmittag liegt der Kurs bei 1,0077 Fr. Der Dollar notiert mit 0,9554 Fr. derweil inzwischen klar unter 0,96er-Marke – am Morgen lag der Kurs noch darüber.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland hatten indes kaum einen Einfluss. Das Ifo-Geschäftsklima enttäuschte die Erwartungen und gab im Juni stärker nach als erwartet. «Steigende Energiepreise und die drohende Gasknappheit bereitet der deutschen Wirtschaft grosse Sorgen», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Am Donnerstag hatte die Bundesregierung im Notfallplan Gas die Alarmstufe ausgerufen. Grund ist eine starke Verringerung der Gaslieferungen durch Russland. Ökonomen warnen vor erheblichen Folgen für die deutsche Wirtschaft, sollten die russischen Gaslieferungen komplett ausfallen. «Tatsächlich ist die konjunkturelle Situation labil», erklärte Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer. So könnte es nach einer weiteren Reduzierung der russischen Gaslieferungen zu einer folgenschweren Rationierung von Gas in der Industrie kommen.

Auch in den USA lastet die hohe Inflation auf der Wirtschaft. Die Stimmung der US-Verbraucher ist auf ein Rekordtief gefallen. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima sank zum Vormonat um 8,4 Punkte auf 50,0 Punkte. Dies ist niedrigste jemals gemessene Wert. Vor allem Inflationssorgen belasteten.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85773 (0,85818) britische Pfund und 142,19 (142,11) japanische Yen fest.

Ölpreise steigen um mehr als drei Prozent

Spekulationen auf ein verknapptes Angebot treiben die Ölpreise um mehr als 3% nach oben. Die Nordsee-Sorte Brent kostet 113,55 $ je Fass, US-Leichtöl WTICl steht bei 108,13 $. Zwar dominierten an den Rohstoffmärkten weiterhin Rezessionssorgen, sagte Stephen Brennock vom Ölmakler PVM. «Trotzdem bleibt der Konsens bestehen, dass der Ölmarkt in den Sommermonaten eine hohe Nachfrage und ein knappes Angebot erleben wird.» Die Spekulationen auf Lieferengpässe nährte auch der aufgrund politischer Unruhen fast vollständig versiegte Ölfluss aus Libyen.