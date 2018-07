SMI überschreitet dank Grossbanken 9000-Marke

(Reuters/AWP/SPU) Die Schweizer Börse legt zu. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8997.73 0.42%) gibt zwar bei Eröffnung 0,1% nach, dreht aber direkt ins Plus. Am Morgen überschreitet er die zuletzt im Mai gesehene Marke von 9000 Punkten. Seither bewegt er sich auf diesem Niveau.

Den grössten Anstieg verzeichnen die Aktien von UBS (UBSG 15.745 2.98%). Die Grossbank hat im zweiten Quartal dank einer guten Entwicklung im Kerngeschäft Vermögensverwaltung und in der Investmentbank mehr verdient. Auch die Titel von Credit Suisse (CSGN 15.68 2.25%) legen zu.

Wie bereits gestern belasten die Papiere der dritten SMI-Bank, Julius Bär (BAER 54.04 -0.99%). Auch die Werte der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 85.96 -0.12%) und Swatch Group (UHR 468.2 -0.38%) handeln etwas tiefer.

Die Schwergewichte um die Valoren des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 80.3 -0.42%) sowie des Pharmakonzerns Novartis (NOVN 81.96 -0.07%) bremsen. Die Genussscheine von Roche (ROG 233.35 0.04%) legen derweil zu.

Kurssprung bei AMS

Bei den Nebenwerten ziehen AMS (AMS 74.5 6.58%) massiv an. Der Sensorhersteller hat im zweiten Quartal 2018 zwar einen bereinigten Verlust von 103,5 Mio. $ erlitten. Für das dritte Quartal erwartet er dank umfangreicher Produkthochläufe aber ein starkes Umsatzwachstum. Andere Tech-Werte wie Temenos (TEMN 158.7 2.85%) oder Inficon (IFCN 531 6.2%) ziehen ebenfalls klar an.

Auch Cembra legen nach starken Halbjahreszahlen klar zu. Zudem gewinnen Mikron. Der Maschinenbauer hat den Sprung zurück in die Gewinnzone geschafft.

Schmolz + Bickenbach (STLN 0.795 3.52%) (S+B) avancieren. Der Stahlhersteller spürt bisher noch nichts von der Einführung der US-Stahlzölle, wie Firmenchef Clemens Iller im FuW-Interview sagt.

Die Halbjahreszahlen Lindt & Sprüngli werden an der Börse positiv aufgenommen.

Dormakaba (DOKA 587.5 -2.81%) büssen deutlich ein. Berenberg senkt das Rating für die Aktien des Schliesstechnikunternehmens von «Buy» auf «Hold» und reduziert das Kursziel von 890 auf 600 Fr.

Dufry (DUFN 129.9 0.04%) und DKSH (DKSH 71.75 1.41%) reagieren kaum: Dufry nach Ankündigung einer Expansion am Flughafen Perth in Australien und DKSH nach Bekanntgabe eines neuen Auftrags von einer Firma in den USA.

Asien im Plus

Die Börsen in Asien legen zu. Der Nikkei (+0,6%) in Tokio, der Hang Seng (+1,4%) in Hongkong, der Shanghai Composite (+1,7%) und der koreanische Kospi (+0,6%) notieren alle im Plus.

Euro schwächer

Der Kurs des Euros sinkt zum Greenback leicht. Die europäische Gemeinschaftswährung wird bei 1.1687 $ gehandelt. Zum Franken zeigt sie sich stabil. Derzeit notiert sie bei 1.1619 Fr. Der Dollar festigt sich zum Franken und kostet aktuell 0.9939 Fr.

Ölpreis fester

Der Goldpreis notiert stabil bei 1224 $ pro Feinunze. Der Ölpreis legt etwas zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet gut 73 $.