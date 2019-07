SMI verharrt im Minus

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Mittwoch tiefere Kurse. Nach den Avancen vom Vortag kommt es damit zu einer Konsolidierung. In den verstärkten Fokus der Investoren gerückt ist mittlerweile der für Donnerstag anstehende Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Bis dahin dürften sich die Anleger nicht allzu stark aus dem Fenster lehnen, heisst es im Markt.

Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9907.82 -0.58%) gewinnt bei Eröffnung 0,1%. Im frühen Handel dreht er ins Minus. Vor dem Mittag wird der Verlust deutlicher. Der SMI kann sich am Nachmittag nach einem zwischenzeitlichen Schwächeanfall über der Marke von 9900 halten.

Die Anleger an der Wallstreet zeigen sich zurückhaltend. Während der S&P 500 (SP500 3008.7 0.11%) und der Nasdaq Composite auf der Stelle treten, büsst der Dow Jones (Dow Jones 27262.23 -0.32%) 0,5% ein. Ein überraschender Gewinnrückgang setzt Caterpillar (CAT 132.2 -4.27%) zu.

Lonza drehen ins Minus

Im SMI gibt es kaum noch Gewinner, zu ihnen gehören Sika (SIKA 153.05 0.69%) und Givaudan (GIVN 2650 0.34%). Die Aktien von Lonza (LONN 343 -0.35%) stehen im Fokus. Sie steigen auf ein neues Allzeithoch, drehen aber auch ins Minus. Der Basler Feinchemikalienhersteller und Pharmazulieferer hat vorbörslich seine Halbjahreszahlen veröffentlicht und dabei die Erwartungen erfüllt. Zugpferd war die neu aufgestellte Sparte Lonza Pharma Biotech & Nutrition, doch auch das schwächelnde LSI-Geschäft zeigt erste Anzeichen einer Erholung. Citigroup (C 72.35 0.5%) erhöht für die Aktien des Life-Science-Konzerns das Kursziel von 313 auf 349 Fr. Die Einstufung «Neutral» wird bestätigt.

Bei den grössten Verlierern sind derweil UBS (UBSG 11.6 -4.29%) zu finden. Im Nachgang zu den Halbjahreszahlen vom Vortag haben diverse Analysten ihr Kursziel gesenkt. Auch Credit Suisse (CSGN 12.25 -1.37%) geben klar nach. Händler sprechen von allgemeinen europaweiten Umschichtungen innerhalb der Branche sowie im speziellen aus den Aktien der UBS und Julius Bär (BAER 41.97 -2.55%) in die der Credit Suisse.

Ausserdem neigen die Luxusgüterhersteller um Swatch Group (UHR 303.9 -1.43%) und Richemont (CFR 85.52 -0.93%) zur Schwäche.

Eine klare Belastung für den SMI sind die Verluste von Schwergewicht Novartis (NOVN 91.44 -1.09%). Roche (ROG 264.9 0.32%), der andere Pharmariese, legt Donnerstag Zahlen vor. Die Genussscheine zeigen sich wenig bewegt. Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé (NESN 102.82 -0.27%) gewährt am Freitag Einblick in die Bücher.

Clariant unter Druck

Clariant (CLN 19.815 -1.76%) sorgt für Aufsehen, die Aktien des Spezialchemieunternehmens büssen klar ein. CEO Ernesto Occhiello ist nach lediglich neun Monaten zurückgetreten – aus persönlichen Gründen, wie es heisst. Der frühere Chef und derzeitige VR-Präsident Hariolf Kottmann übernimmt das Ruder vorübergehend wieder. Clariant wird am Donnerstag die Halbjahreszahlen präsentieren.

Im SMIM (SMIM 2588.417 -0.12%) fallen Flughafen Zürich (FHZN 182.9 -1.35%) mit Verlusten auf. In einer neuen Studie des Fluggastrechteportals Airhelp schneiden die Flughäfen Zürich und Genf in Sachen Verspätungen schlecht ab.

Der grösste Gewinner sind derweil AMS (AMS 51.24 6.35%) nach diversen Kurszielerhöhungen. Der Chiphersteller hat am Vortag Zahlen präsentiert, was der Aktie starken Schub verlieh (+8%). Auch Logitech (LOGN 41.1 1.68%) setzen ihre Aufwärtsbewegung fort. Auch Temenos (TEMN 171.85 1.39%) zeigen sich stärker.

Im breiten Markt haben diverse Firmen ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht und werden entsprechend Beachtung finden. Die Aktien von Bobst (BOBNN 52.2 -4.66%) geben nach definitiven Halbjahreszahlen deutlich nach. Markant schwächer notieren auch EFG (EFGN 6.5 -5.66%). Die Vermögensverwalterin muss einen Gewinnrückgang im ersten Semester einstecken.

Sulzer (SUN 107.1 -0.09%) steigen. Der Winterthurer Industriekonzern hat vorbörslich seine Halbjahreszahlen veröffentlicht und dabei die Erwartungen mehr oder weniger erfüllt.

Zudem haben Calida (CALN 27.6 1.84%), Starrag (STGN 47 -1.26%) und die Walliser KB Zahlen vorgelegt.

Mehrheitlich Avancen in Asien

Die asiatischen Indizes liegen am Mittwoch grossteils im Plus. In Tokio rückt der Nikkei 225 um 0,4% vor, der breiter gefasste Topix um 0,3%. Der Hang Seng in Hongkong legt 0,7% zu, und Chinas Leitindex CSI 300 gewinnt 0,9%. Der südkoreanische Kospi liegt dagegen mit 0,4% im Minus, der australische S&P/ASX 200 steigt um 0,7%.

Euro unter 1.10 Fr.

Zum Franken gibt der Euro am Mittwoch erneut leicht nach. Das Euro-Franken-Währungspaar notiert mit 1.0979 Fr. weiter unter der Marke von 1.10. Der Stand von unter 1.10 bedeutet das tiefste Niveau seit zwei Jahren. Ob die SNB (SNBN 5300 0%) zuletzt am Markt interveniert hat, ist nicht bekannt. Sollte sich der Anstieg des Frankens fortsetzen, könnte sie möglicherweise dazu gezwungen werden, heisst es im Markt.

Zum Dollar knüpft der Euro ebenfalls an die Kursverluste vom Vortag an. Die Gemeinschaftswährung wird bei 1.1139 $ gehandelt. Der Dollar notiert bei 0.9854 Fr.

Ölpreis höher

Der Ölpreis legt weiter zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 64.33 1%) kostet knapp 64 $. Am Vorabend ist der Ölpreis in kurzer Zeit um etwa 1 $ noch oben gesprungen. Auslöser waren neue Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte einen Rückgang des amerikanischen Lagerbestands an Rohöl in der vergangenen Woche um fast 11 Mio. Barrel verzeichnet. Dieser Rückgang ist ungewöhnlich stark.

Auch der Goldpreis avanciert. Die Feinunze des Edelmetalls liegt bei 1426 $.