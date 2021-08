SMI pendelt um 12’500

(AWP/SPU) Die Schweizer Aktienbörse notiert am Dienstag im Plus. Der SMI (SMI 12'473.81 -0.02%) eröffnet 0,2% fester. Damit erreicht der Leitindex die 12’500-Punkte-Marke, unter die er letzte Woche gefallen ist und der er sich am Montag wieder angenähert hat. Im weiteren Handelsverlauf pendelt der SMI um diese Marke.

Die Vorgaben aus den USA für die europäischen Aktien sind tendenziell freundlich. Nach der schwachen Vorwoche knüpfte der Dow Jones (Dow Jones 35'335.71 +0.61%) Industrial an seine Erholungsbewegung vom Freitag an. Gleichwohl würden sich viele Investoren heute und in den kommenden Tagen zurückhalten, meinen Händler. Denn am Freitag wird sich Fed-Chef Jerome Powell am Notenbankertreffen in Jackson Hole äussern. Am Berichtstag selber stehen keine wichtigen Konjunkturzahlen auf der Agenda.

Novartis (NOVN 85.04 -1.08%) geben etwas nach. Auslöser für die Abgaben ist ein Misserfolg in der sogenannten Belinda-Studie, in der die Verwendung des Wirkstoffs Kymriah bei aggressivem B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom untersucht wurde.

Zu den Gewinnern gehören Richemont (CFR 103.70 +0.92%) und Swatch Group (UHR 261.60 +0.35%), die damit die Erholung von den Einbussen der Vorwoche fortsetzen. Am Vortag waren Richemont die grössten Gewinner im SMI gewesen.

Alcon (ALC 74.72 +0.65%) liegen leicht im Plus. Der Grund dafür ist eine Kurszielerhöhung durch Goldman Sachs (GS 401.45 +1.41%).

Vifor Pharma (VIFN 130.45 -0.84%) gewinnen dank einer US-Zulassung.

Nach dem gestrigen Einbruch können sich Cembra (CMBN 68.55 +2.47%) Money Bank stabilisieren. Dass Migros die Zusammenarbeit um die Cumulus-Kreditkarte gekündigt hat, belastete die Aktien markant.

Am breiten Markt richtet sich der Fokus auf Unternehmen, die Resultate vorgelegt haben. Es sind dies der Flughafen Zürich (FHZN 151.70 -0.52%), Arbonia (ARBN 17.26 0%), Bossard (BOSN 316.50 -1.4%), Intershop (ISN 624.00 0%), LLB (LLBN 53.40 +0.75%), Vetropack (VET 61.40 +4.07%) und Von Roll (ROL 0.96 +1.47%).

Von neuen Aufträgen könnten ausserdem Schindler (SCHP 300.90 -0.53%) und Landis+Gyr (LAND 72.05 +3.08%) profitieren.

Ausserdem wird ein weiterer Börsengang an der SIX konkreter. Jener von Skan soll im vierten Quartal 2021 stattfinden.

Unter den Penny Stocks fallen erneut Perfect Holding (PRFN 0.11 +3.74%) auf. Seitdem sich die Firma in den Gesundheitsmarkt eingekauft hat, kennen die Aktien kein Halten mehr.

Asien im Plus

Die asiatischen Börsen folgen dem US-Markt nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legt 1% zu, der marktbreite Topix steht 1,1% höher. Der Hang Seng in Hongkong klettert 1,6% nach oben. Der CSI 300 als Benchmark für in Festlandchina gehandelte Aktien erreicht ein Plus von 1,1%. Der taiwanische Taiex avanciert 0,7%. Der südkoreanische Kospi steht 1% höher, der australische S&P/ASX 200 notiert 0,2% im Plus.

Euro stabil

Der Euro hat sich am Dienstag zunächst wenig von der Stelle bewegt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.1743 $ und damit nahezu so viel wie am späten Vorabend. Auch zum Schweizer Franken bewegte sich der Euro kaum. Derzeit wird er zu 1.0721 Fr. umgesetzt nach 1.0718 Fr. am Montagabend. Der Dollar notiert derweil ebenfalls wenig verändert auf 0.9128 Fr.

Ölpreis fester

Der Ölpreis legt am Dienstag leicht zu. Die kräftigen Aufschläge vom Wochenstart werden damit etwas ausgebaut. Zuletzt kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 69.44 +1.17%) 69 $.

Gold (Gold 1'803.20 -0.14%) steht wenig verändert bei rund 1800 $ pro Feinunze.

Bitcoin (Bitcoin 49'640.85 +0.3%) liegt leicht unter der Marke von 50’000 $.