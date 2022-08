SMI schliesst im Plus

(AWP/Reuters) Die Schweizer Börse hat sich am Mittwoch von den jüngsten Rückschlägen erholt. Am späten Nachmittag hatte der Leitindex SMI (SMI 11'012.87 +0.73%) die Marke von 11’000 Punkten wieder überschritten und konnte diese auch verteidigen. Im frühen Handel war der SMI zunächst noch unter 10’900 Punkte gefallen, im Verlaufe des Tages legte er aber eine kleine Rally hin. Getrieben wurden die Gewinne vor allen durch die defensiven Schwergewichte und Richemont (CFR 113.90 +3.55%).

Die Stimmung an den Märkten bleibt jedoch eher verhalten. Wie auch schon an den Vortagen belasten laut Marktteilnehmern die Sorgen um die Entwicklung der Konjunktur und die Zinspolitik der US-Notenbank Fed die Märkte. Das am Donnerstag beginnende Treffen der US-Notenbanker in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming wirft schon jetzt seine Schatten voraus. Erste Stimmen lassen befürchten, dass das Fed mit weiteren deutlichen Zinsschritten gegen die Inflation ankämpfen wird. Die Konjunkturdaten aus den USA, wie etwa die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter, sind auch etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Diese Nachrichten hatten jedoch nur einen geringen Einfluss auf das Börsengeschehen in Übersee.

Der SMI schloss den Handel mit einem Plus von 0,73% auf 11’012,87 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gab am Berichtstag 0,66% auf 1686,20 Punkte nach. Insgesamt standen 20 Gewinnern nur neun Verlierer gegenüber, Swiss RE schlossen unverändert. Der breite SPI (SXGE 14'225.19 +0.73%) gewann 0,73% und schloss bei 14’225,19 Punkten.

Die grössten Kursgewinne gab es beim Luxusunternehmen Richemont. Nachdem das Unternehmen eine Lösung für die defizitäre Tochter Online-Tochter Yoox-Net-A-Porter (YNAP) gefunden hatte, waren die Papiere sehr gefragt. Richemont tritt gut die Hälfte der Anteile an Farfetch (FTCH 9.51 +21.30%) und den arabischen Investor Mohamed Alabbar ab. Trotz eines Abschreibers haben dadurch die Aussichten für die EBIT-Marge laut Analysten verbessert.

Im Luxus-Segment waren auch die Papiere des Uhrenherstellers Swatch gefragt und legten 2,4% zu. Ebenso verzeichnete der Duftstoffhersteller Givaudan (GIVN 3'241.00 +1.12%) einen Zugewinn von 1,1%.

Für das Plus im SMI zeichneten neben Richemont vor allem die Schwergewichte Nestlé (NESN 116.28 +0.99%) und Novartis (NOVN 80.81 +0.76%) verantwortlich. Roche notierten hingegen wenig verändert bei Plus 0,3%.

Wie schon am Vortag zählten Alcon (ALC 67.36 +2.22%) zu den besten Titeln im SLI. Grund ist die Kaufankündigung von Aerie Pharmaceuticals durch den Augenheilmittelhersteller.

Technologiewerten konnten am Berichtstag zulegen. VAT verzeichneten ein Plus von 1,4%. Auch Temenos (TEMN 77.56 +1.25%) und Logitech (LOGN 51.04 +0.55%) schlossen höher. Auch die in diesem Jahr stark gebeutelten AMS-Osram-Papiere kamen auf ein Plus von 0,2%.

Die grössten Verluste verbuchten Holcim (HOLN 43.54 -1.98%). Die Papiere des Baustoffkonzerns waren schon die ganze Woche unter Druck. Der ebenfalls in der Baubranche tätige Sanitärtechnikkonzern Geberit (GEBN 458.20 -1.63%) stand mit einem Minus von 1,6% an zweiter Stelle bei den Verlierern.

Die Finanztitel schlossen uneinheitlich. Partners Group (PGHN 982.60 +1.47%) stiegen 1,5% und Credit Suisse (CSGN 5.14 +0.35%) konnten 0,4% zulegen. Hingen mussten Julius Bär (BAER 47.71 -0.44%) und UBS (UBSG 15.23 -0.33%) leichte Abschläge hinnehmen.

Lange Zeit zählten Sonova (SOON 273.10 -0.47%) zu den grössten Verlierern. Die Gewinnwarnung in der zurückliegenden Woche drückten immer noch auf die Papiere, im Markt war von einem Vertrauensverlust die Rede. Im Verlauf des Nachmittags konnten die Papiere die Verluste aber auf minus 0,5% etwas eindämmen.

Im breiten Markt verbuchten nach der Publikation der Halbjahreszahlen Aluflexpack und Allreal deutliche Zugewinne. Auch die Liechtensteinischen Landesbank schloss nach Halbjahreszahlen leicht im Plus.

Der Industriekonzern Dätwyler (DAE 212.50 -2.52%) konnte hingegen die Erwartungen der Analysten nicht vollumfänglich erfüllen. Die Valoren gaben 2,5% nach.

Am stärksten büssten die Papiere von Sensirion (SENS 103.00 -9.33%) ein. Zwar konnte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten mit seinem Halbjahreszahlen grösstenteils erfüllen, der gesenkte Ausblick kam aber nicht gut an.

Aktien New York: Kaum verändert – Anleger warten auf Signale aus Jackson Hole

Die Anleger an den US-Börsen warten auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Zwar gibt es an diesem Mittwoch einige deutliche Kursausschläge einzelner US-Aktien, doch die wichtigsten Indizes zeigen sich im frühen Geschäft nur wenig verändert. Konjunkturdaten, wie etwa die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter, haben zugleich kaum Einfluss auf das Börsengeschehen.

Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial pendelte im frühen Handel richtungslos zwischen minimalen Gewinnen und Verlusten und legte zuletzt um 0,05% auf 32 924,55 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,02% auf 4128,07 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 (NDX 12'881.79 -0.07%) sank um 0,15% auf 12 862,58 Zähler.

Gewartet wird nach wie vor auf neue Signale zur weiteren US-Geldpolitik. Womöglich sind solche in der Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell am Freitag in Jackson Hole enthalten, wie Anleger hoffen. Zugleich wird unverändert damit gerechnet, dass die Federal Reserve ihren strikten Straffungskurs beibehält, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Gerätselt wird daher nur über die Höhe des Zinsschrittes im September: Werden es 0,5 Prozentpunkte oder 0,75 Prozentpunkte sein.

«Tatsache ist, dass Jackson Hole in der Vergangenheit gelegentlich als Plattform genutzt wurde, um den Märkten klare Botschaften zu übermitteln, die nicht immer die erwarteten waren», erinnert Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. «Es ist interessant, dass die Angst vor dem, was gesagt werden könnte, die Stimmung und die Märkte anscheinend viel stärker beeinflusst als das, was in den letzten Wochen tatsächlich gesagt wurde.»

EUR-USD nähert sich Parität

Der Euro hat am Nachmittag nach einem Kurssprung einen guten Schritt in Richtung Parität mit dem US-Dollar gemacht. Die Gemeinschaftswährung stieg auf 0,9962 nachdem sie kurz zuvor noch bei 0,9938 gehandelt wurde. Am Morgen hatte der Euro noch bei 0,9960 $ notiert.

Auch gegenüber dem Franken gewann der Euro schlagartig an Wert. Das Währungspart notiert derzeit bei 0,9630. Am Mittag wurde der Euro noch bei 0,9571 Franken gehandelt. Im Verhältnis zum Dollar verlor der Franken leicht an Wert auf 0,9666.

Am Dienstag hatten unerwartet schwache US-Konjunkturdaten den Dollar belastet und zeitweise wieder Parität zwischen den Währungen hergestellt. Konkret ging es um die Stimmung der amerikanischen Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen, die sich im August deutlich verschlechterte. Die Daten deuten auf eine Rezession hin und lassen der US-Notenbank Fed weniger Spielraum für Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation, was den Kurs der amerikanischen Währung belastet.

Aus dem Kreis der Fed wurde indes die Forderung laut, trotz der schwächelnden Konjunktur die Leitzinsen weiter anzuheben. «In vielerlei Hinsicht haben wir maximale Beschäftigung, aber eine sehr hohe Inflation», sagte Neel Kashkari, Präsident der regionalen Notenbank in Minneapolis. «Deshalb ist für mich vollkommen klar: Wir müssen die Geldpolitik weiter straffen, um dort wieder ein Gleichgewicht herzustellen.» Dies stützte den Dollar, da höhere Zinsen eine Währung für Anleger attraktiver machen.

Auftragsdaten zu langlebigen Gütern in den USA setzten am frühen Nachmittag keine nennenswerten Impulse. Nach dem starken Vormonat waren sie im Juli auf der Stelle getreten. Analysten hatten mit einem leichten Zuwachs gerechnet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84283 (0,84343) britische Pfund, 135,74 (136,34) japanische Yen und 0,9576 (0,9602) Schweizer Franken fest. Eine Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London zum Preis von 1750 $ gehandelt. Das waren rund zwei Dollar mehr als am Vortag.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch nachgegeben. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete zuletzt 99,55 $. Das waren 67 Cent weniger als am Vortag. Zuvor war der Brent-Preis noch über 100 $ gestiegen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 93.82 +3.58%)) fiel um 55 Cent auf 93,22 $.

Belastet wurden die Ölpreise durch die Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran. Die Bemühungen zur Wiederbelebung des Abkommens von 2015 haben das Ziel, das iranische Atomprogramm einzuschränken. Der Iran wolle jetzt die Antwort der USA auf die Vorschläge der EU prüfen, sagte ein Sprecher des iranischen Aussenministeriums am Mittwoch. Bei einer Einigung sollen die Sanktionen fallen. Damit könnte der Iran seine Erdöl-Exporte wieder aufnehmen.

Zuvor wurden die Ölpreise noch durch die stärker als erwartet gefallenen Rohöllagerbestände in den USA gestützt. Die Vorräte sanken laut Energieministerium im Vergleich zur Vorwoche um 3,3 Millionen Barrel (159 Liter) auf 421,7 Millionen Barrel. Analysten hatten mit einem Rückgang um 2,5 Millionen Barrel gerechnet. Zudem ist die US-Ölproduktion in der vergangenen Woche gefallen.

Bitcoin stabiler nach Einbruch

Der Kurs des Bitcoin hat sich nach einem Einbruch wieder etwas stabilisiert. Frische Inflationszahlen und vor allem das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole könnten indes laut Marktbeobachtern neues Ungemach für die Kryptowährung bringen.

Am Mittwochmittag notiert ein Bitcoin bei rund 21’380 $. Im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von gut 10%. Vor dem Wochenende brach der Kurs deutlich ein und wurde nach einem Wochenhoch von knapp 24’000 $ teilweise bei klar unter 21’000 $ gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei gut 409 Mrd. $ und damit rund 45 Mrd. unter dem Wert der Vorwoche.