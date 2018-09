SMI schliesst im Minus – Wallstreet leichter

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat zu Beginn der neuen Handelswoche nachgegeben. Nachrichten von Unternehmens- oder Konjunkturseite waren dünn gesät. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8994.42 0.54%) eröffnete 0,1% tiefer und gab in der Folge weiter nach. Am Freitag war der Leitindex wieder unter die psychologisch wichtige 9000er-Marke gerutscht.

Der Zollstreit zwischen den USA und China verdarb den Anlegern an Wallstreet die Kauflaune. Der Dow Jones (Dow Jones 26562.05 -0.68%) verlor 0,5%, der S&P 500 (SP500 2919.37 -0.35%) gab 0,4% nach. Der Nasdaq Composite büsste 0,1% ein. Am Freitag hatten Dow Jones und S&P 500 noch zeitweise neue Bestmarken erreicht.

SMI: Finanzwerte besser als der Rest

Von den Schweizer Standardwerten schlugen sich die Versicherertitel wie Swiss Re (SREN 90.84 0.98%), Swiss Life (SLHN 370.3 0.76%) und Zurich Insurance (ZURN 309.8 0.85%) vergleichsweise gut. Die Bankvaloren um UBS (UBSG 15.985 1.07%) und Credit Suisse (CSGN 15.3 0.89%) bewegten sich kaum.

Leichter schlossen die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 80.16 -0.42%) und Swatch Group (UHR 390.8 0.46%).

Adecco (ADEN 52.56 0.08%) fielen leicht. Beim Personaldienstleister hatte CEO Alain Dehaze in einem FuW-Interview deutlich gemacht, dass er kurzfristig tiefere Margen in Kauf nehme, um in Zukunftsbereiche und digitale Infrastruktur zu investieren. Die Titel hatten in der vergangenen Woche knapp 9% an Wert eingebüsst, nachdem der Konzern sich über den Geschäftsverlauf im dritten Quartal vorsichtig geäussert hatte.

Die Schwergewichte Nestlé (NESN 79.88 0.15%) und Roche (ROG 234.05 0.45%) gaben klar nach und belasteten den Index. Novartis (NOVN 82.56 0.93%) traten auf der Stelle. Die beiden Pharmaunternehmen hatten am Wochenende Nachrichten zu einzelnen Wirkstoffen. Bei Roche richteten sich die Augen auf den morgigen Tag, wenn der Konzern am Fachkongress World Conference on Lung Cancer detaillierte Daten zu seinem Krebstherapeutikum Tecentriq vorstellen wird.

Im breiten Markt gehörten Autoneum (AUTN 202.6 -1.65%) zu den klaren Verlierern. ZKB senkte das Rating für die Aktien des Automobilzulieferes von «Übergewichten» auf «Marktgewichten».

Auch Arbonia (ARBN 13.5 0.3%) büssten markant ein. Vontobel (VONN 71.15 -0.21%) senkte das Rating von «Hold» auf «Reduce» und reduzierte das Kursziel von 16 auf 13 Fr.

Demgegenüber zogen Comet (COTN 104.6 0.1%) deutlich an.

Auf der Verliererseite standen auch die Techwerte AMS (AMS 63 1.09%), Logitech (LOGN 44 1.03%) und Temenos (TEMN 161.5 1.13%).

Asiens Börsen schwächer

Eine negative Marktreaktion in Asien auf das Inkrafttreten der Strafzölle konnte sich bisher nicht in ganzer Breite entfalten, denn die Börsen in Japan, China und Südkorea blieben wegen Feiertagen geschlossen. In Hongkong gab der Hang Seng 1,3% nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,3%. Auch der australische Index ASX 200 und der indische BSE Sensex lagen leicht im Minus.

Euro fester

Der Euro startete mit Gewinnen in die neue Woche. Die Gemeinschaftswährung handelte zum Dollar bei 1.780 $. Zum Franken zeigte sie sich bei einem Stand von 1.1320 Fr. gut behauptet. Ermutigende Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi verliehen dem Euro am Montagnachmittag Aufwind. Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) sprach vor den Abgeordneten des Europäischen Parlaments von einem «relativ lebhaften Anstieg der Kerninflation» und einem «anhaltend breit aufgestellten Wirtschaftswachstum». Der Dollar überschritt die 0.96-Marke und stand bei 0.9609 Fr.

Ölpreis avancierte auf mehr als 80 $

Der Ölpreis legte kräftig zu. Marktbeobachter erklärten den Anstieg mit der jüngsten Entscheidung von Opec-Staaten und anderen wichtigen Förderländern, die Produktion vorerst nicht zu erhöhen. Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete bei Börsenschluss in Europa mehr als 80 $. Der Goldpreis pendelte nach wie vor um die Marke von 1200 $ und notierte um 17.30 Uhr MESZ bei 1201 $ pro Feinunze.