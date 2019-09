SMI schliesst stabil

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat den Dienstag wenig verändert beendet. Damit konnte der Leitindex seine anfänglichen Gewinne nicht verteidigen. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9991.31 -0.06%) gewann bei Eröffnung 0,3%. Im weiteren Handelsverlauf schaltete er einen Gang zurück. Am Nachmittag dreht der Leitindex sogar ins Minus. Bei Börsenschluss in Zürich notierte der SMI nahezu unverändert bei 9991. Am Vortag hatten Konjunkturdaten und Unsicherheit um den US-chinesischen Handelsstreit eine Flucht in sichere Häfen ausgelöst.

Solange die Angst vor einer Rezession nicht nachhaltig aus dem Weg geräumt werden könne, dürfte sich dieses Muster auch weiter fortsetzen, zeigte sich ein Börsianer überzeugt. Die heutigen Daten waren gemischt. Hierzulande sind die von der Konjunkturforschungsstelle Kof vierteljährlich befragten Konjunkturexperten (Kof-Konsensus) für das laufende Jahr etwas pessimistischer eingestellt als noch im Juni. Derweil hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im September etwas verbessert, wie das Ifo-Geschäftsklima zeigt. Die Konsumenten in den USA sind derweil pessimistischer eingestellt. Derweil beruhigte die Nachricht etwas, dass die US-chinesischen Handelsgespräche schon bald fortgesetzt werden.

In New York wies bei Börsenschluss in Europa keine klare Richtung auf. Die drei grossen Indizes an der Wallstreet gaben allesamt den Grossteil ihrer anfänglichen Avancen ab. Der Dow Jones (Dow Jones 26784.13 -0.62%) und der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2965.49 -0.88%) traten auf der Stelle. Der Nasdaq Composite, der Index der Technologiebörse, drehte sogar ins Minus und lag 0,4% tiefer.

Nestlé, Novartis und Roche im Plus

An der Spitze des SMI stand ein Schwergewicht. So legten Nestlé (NESN 108.2 1.01%) am deutlichsten zu. Bei den Pharmatiteln traten die Aktien von Novartis (NOVN 85.69 0.05%) auf der Stelle, während sich die Genussscheine von Roche (ROG 283.35 0.16%) knapp im Plus hielten. Andere Valoren aus dem Gesundheitssektor wie Lonza (LONN 343.7 0.32%) oder Alcon (ALC 59.55 0.02%) notierten stabil bis freundlich.

Die Bankwerte um UBS (UBSG 11.185 -0.27%) und Credit Suisse (CSGN 12.365 -1.12%), die bereits am Vortag zu den grössten Verlierern gezählt hatten, gaben nach. Sowohl die «Detektivgeschichte» rund um den künftigen UBS-Banker Iqbal Khan als auch ein insgesamt schwächeres Bankenumfeld hatten die Titel belastet. Schwächer schlossen auch die Versichereraktien um Swiss Life (SLHN 474.2 -1.27%), Zurich Insurance (ZURN 374.5 -1.27%) und Swiss Re (SREN 102.4 -0.24%).

Papiere von Zyklikern wie Swatch Group (UHR 263.8 -0.64%), Richemont (CFR 73.16 -0.44%), LafargeHolcim (LHN 48.82 -1.17%) und Adecco (ADEN 54.58 -1.3%) bewegten sich erneut im Minusbereich.

Gesundheitswerte fester

Während Gesundheitswerte im SMIM (SMIM 2572.338 -0%) im Plus schlossen, zeigten sich Industrievaloren schwächer. Vifor Pharma (VIFN 160.65 0.75%), Straumann (STMN 807.2 1.03%) oder Sonova (SOON 225.9 1.16%) gewannen. Auf der anderen Seite verzeichneten Georg Fischer (FI-N 855.5 -0.23%), Bucher (BUCN 311 -0.32%) Industries und OC Oerlikon (OERL 9.975 -1.04%) Einbussen.

Darüber hinaus fielen die Aktien des Vakuumventileherstellers VAT Group (VACN 133.35 1.06%) mit Gewinnen und die Papiere des Vermögensverwalters Partners Group (PGHN 763.2 -1.37%) mit Verlusten auf.

Es waren im breiten Markt vor allem die Aktien des Biotech-Unternehmens Kuros, die mit einem Kurssprung auffielen, nachdem die vollständige Markteinführung von MagnetOs angekündigt wurde.

Addex legten zu. Das Biotechunternehmen zieht es an die US-Börse Nasdaq.

Asiens Börsen fester

Die asiatischen Börsen zeigten sich am Dienstag freundlich. Der Shanghai Composite (+0,5%), der Hang Seng in Hongkong (+0,4%), der koreanische Kospi (+0,4%) und der japanische Leitindex Nikkei 225 (Nikkei 225 22098.84 0.09%) (+0,1%) schlossen alle im Plus.

Euro stabil

Der Euro hielt sich am Dienstag gegenüber dem Dollar kaum verändert knapp unter 1.10 $. Nach deutlichen Kursverlusten vom Vortag konnte sich die Gemeinschaftswährung damit vorerst stabilisieren. Sie wurde bei Börsenschluss in Europa bei 1.0996 $ gehandelt. Zum Franken tendierte der Euro mit 1.0867 eher leichter. Der Dollar verzeichnete bei einem Stand von 0.9910 Fr. leichte Einbussen.

Ölpreis leichter

Der Ölpreis gab am Dienstag nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 63.13 -2.43%) kostete gut 63 $. Der Goldpreis zeigte sich mit 1525 $ pro Feinunze etwas fester.