SMI geht etwas tiefer ins Wochenende

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einem Auf und Ab zum Wochenausklang minimal leichter geschlossen. Die Seitwärtstendenz der vergangenen Tage konnte damit nicht durchbrochen werden. Der SMI (SMI 8922.49 -0.17%) hatte zuvor vier Tage in Folge nachgegeben und fuhr auf Wochensicht auf ein Minus ein. Nach dem rasanten Start ins neue Jahr sei die Konsolidierung der jüngsten Gewinne positiv zu werten, hiess es dazu am Markt. Der Swiss Market Index SMI notierte bei Eröffnung 0,3% höher, gab seine Avancen jedoch preis. Auch am Nachmittag befand sich der Leitindex eher auf Richtungssuche.

An Wallstreet zeichnete sich ein freundlicher Börsentag ab. Bei Handelsschluss in Europa notierten die drei vielbeachteten Indizes allesamt im Plus. So legte der Dow Jones (Dow Jones 24737.2 0.75%) 0,9% zu. Der breiter gefasste S6P 500 stieg ebenfalls 0,9%. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite gewann 1,1%.

Givaudan unter Druck

Givaudan (GIVN 2361 -3.71%) gaben im Schweizer Leitindex klar nach. Der Riechstoff- und Aromenhersteller hatte die Zahlen zum Geschäftsjahr 2018 vorgelegt. Mit dem Umsatz wurden die Erwartungen zwar in etwa erfüllt, steigende Rohstoffkosten und Wechselkursverluste drückten aber auf die Profitabilität und bescherten den Genfern einen Gewinnrückgang.

Auf der Gewinnerseite waren LafargeHolcim (LHN 46.25 2.41%) und Lonza (LONN 282.7 2.21%) zu finden. Der Zementkonzern LafargeHolcim könnte laut Medienbericht den Verkauf des Philippinen-Geschäfts planen. Auch andere zyklische Werte wie Sika (SIKA 133.8 0.98%), ABB (ABBN 19.355 1.9%) und Geberit (GEBN 388.3 0.8%) legten zu. Die Luxusgütertitel Richemont (CFR 69.76 0.78%) avancierten. Swatch Group (UHR 308 -0.26%) zeigten sich relativ unbeeindruckt. Credit Suisse (CSGN 12.42 1.06%) senkte das Rating für die Inhaberaktien Swatch Group von «Outperform» auf «Neutral» und reduzierte das Kursziel von 510 auf 340 Fr.

Die Pharmaschwergewichte tendierten schwächer. So verloren die Genussscheine von Roche (ROG 255.45 -0.14%) und die Aktien von Novartis (NOVN 85.62 -0.93%). Nestlé (NESN 84.28 -0.54%) zeigten sich ebenfalls schwächer.

Adecco (ADEN 50.52 -1.64%) büssten ein, dies nach einer Abstufung durch Oddo BHF auf «Reduce». Der Analyst verwies dabei auf das Ende des Wachstumszyklus in der Branche. Für 2019 rechnet er bestenfalls mit einem Nullwachstum.

Swiss Life (SLHN 412.3 -1.76%) verloren auch, ebenfalls nach einer Abstufung. Hier hatte MainFirst das Rating auf «Neutral» gesenkt.

VAT und AMS obenauf

Im SMIM (SMIM 2302.754 0.15%) bewegen sich die Aktien des Vakuumventilherstellers VAT Group (VACN 100.8 3.6%) deutlich nach oben. Sie erreichen wieder 100 Fr. Auch die Titel des Chipherstellers AMS (AMS 27.68 5.85%) und des Vermögensverwalters GAM (GAM 4.394 4.02%) stiegen klar. Im Plus handelten zudem Dormakaba (DOKA 645 1.98%) und OC Oerlikon (OERL 12.9 1.9%). Schwächer notierten derweil Barry Callebaut (BARN 1654 -1.96%) und Straumann (STMN 714.5 -1.31%).

Im breiten Markt schlossen SFS (SFSN 80.1 -2.79%) mit einem kleinen Minus. Der Metallverarbeiter war im Geschäftsjahr 2018 weiter gewachsen, aber langsamer als erwartet.

Conzzeta (CON 842 4.6%) profitierten von dem Verkauf der Sparte Glasbearbeitung an die finnische Glaston Corporation.

Die Aktien des Solarzulieferers Meyer Burger (MBTN 0.8 4.71%) erreichten erstmals seit November 2018 wieder die Marke von 0.80 Fr.

Asien im Plus

Die asiatischen Aktienbörsen tendierten freundlich. Der Nikkei 225 zog 1% an. Er schloss bei 20773 Punkten und damit auf dem höchsten Schlusskurs seit kurz vor Weihnachten. Auch der breiter gefasste Topix legte zu. Er stieg 0,9%. Avancen verzeichneten ebenso die chinesischen Indizes. Der Shanghai Composite gewann 0,4% und der Hang Seng (Hang Seng 27569.19 1.65%) in Hongkong 1,4%. Der südkoreanische Kospi (Kospi 2176.64 1.58%) avancierte 1,5%.

Euro kletterte

Der Euro konnte sowohl zum Dollar als auch zum Franken markante Gewinne erzielen. So handelte die europäische Valuta zur US-Währung um 17.30 Uhr MEZ bei 1.1401 $, nachdem sie gestern zeitweise unter die Marke von 1.13 $ und damit auf den tiefsten Stand seit Dezember gefallen war. Gegenüber dem Franken stieg der Euro ebenfalls deutlich. Bei Börsenschluss in Europa wurde er zu 1.1326 Fr. gehandelt. Damit eroberte er die Marke von 1.13 Fr. zurück. Der Dollar bewegte sich bei 0.9935 Fr. abwärts.

Goldpreis höher

Der Ölpreis handelte nahezu unverändert und konnte sich somit über der Marke von 60 $ halten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 61.68 0.69%) kostete bei Börsenschluss in Europa gut 61 $. Der Goldpreis legte klar zu und stand bei 1299 $.