SMI gibt Gewinne preis

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt legt am Montag zu. Der SMI (SMI 10'946.02 +0.14%) notiert bei Eröffnung 0,5% höher. Im frühen Handel baut er seine Avancen aus. Somit erreicht er die Marke von 11’000. Damit rücke auch das Rekordhoch von 11’270 Zählern wieder etwas näher, heisst es im Handel. Am Nachmittag schaltet der Leitindex allerdings einen Gang zurück.

Die Anleger setzen laut Händlern weiterhin auf das von US-Präsident Joe Biden geplante billionenschwere Massnahmenpaket zur Stärkung der US-Wirtschaft. Allerdings stiessen seine Pläne auf Widerstand im Senat. Dennoch ziehen die US-Aktien-Futures an und signalisieren damit Kursgewinne an Wallstreet. Die Euphorie sei aber nicht mehr ganz so gross. Denn die Coronakrise nehme die Märkte trotz der Impfkampagnen wieder stärker in den Griff, heisst es. Viele Länder verschärfen die Pandemiemassnahmen und erlassen neue Reiserestriktionen.

Zudem verhielten sich die Anleger angesichts des rekordhohen Kursniveaus und vor dem Bilanzreigen in den kommenden Tagen vorsichtig, sagt ein Händler. «Wir tendieren dazu, unsere Positionen in die Stärke hinein etwas zu reduzieren.» Gleich fünf Firmen aus dem SMI, darunter Novartis (NOVN 86.08 +0.17%) (lesen Sie die Vorschau hier) und UBS (lesen Sie die Vorschau hier) am morgigen Dienstag, und etliche Gesellschaften aus dem breiten Markt legen ihre Zahlen vor. Zudem geben Konjunkturzahlen Auskunft über die Wirtschaft. Der deutsche Ifo-Index, der die Stimmung in den Chefetagen widergibt, fällt schwächer als erwartet aus.

Sika profitieren

An der Spitze im SMI stehen Sika (SIKA 250.70 +1.25%), was Händler damit erklären, dass HSBC (5 397.75 -2.24%) den Titel des Bauchemiespezialisten von «Hold» auf «Buy» und das Kursziel von 217 auf 339 Fr. hochgesetzt haben soll.

Roche (ROG 320.60 +0.68%) gewinnen dank positiven Produktnachrichten. Der Pharmakonzern hat mit seinem Augenkandidaten Faricimab in zwei Phase-III-Studien positive Resultate erzielt.

Die Anteile von Novartis stehen im Plus. Der Roche-Rivale wird am Dienstag den Jahresbericht veröffentlichen. Eine Stütze des Marktes sind die SMI-Schwergewichte Nestlé (NESN 101.90 +0.87%).

Am Tag vor der Bekanntgabe des Jahresergebnisses drehen die Aktien der UBS (UBSG 13.13 -0.19%) ins Minus. Das Papier der Mitbewerberin Credit Suisse (CSGN 12.06 -1.03%) avanciert. Citigroup (C 61.33 -0.87%) hat es mit einem von 17.90 auf 18.40 Fr. erhöhten Kursziel zum Kauf empfohlen.

Fester zeigen sich auch Lonza (LONN 603.40 +0.7%). Der Pharmazulieferer hat in Visp in den letzten drei Jahren tausend neue Mitarbeiter angestellt. In den nächsten Jahren werde es im gleichen Stil weitergehen, sagte Verwaltungsratspräsident Albert Baehny in einem Interview mit dem «Blick». Er sei davon überzeugt, «dass das Wachstum von Lonza gerade am Standort Visp wie geplant fortschreiten wird», führte er weiter aus.

Bei Richemont (CFR 83.68 -2.08%) führen Händler zum einem Gewinnmitnahmen nach dem ergebnisbedingten Kursanstieg der vergangenen Woche als Grund für die Schwäche an. Zudem dürfte der Luxusgüterhersteller darunter leiden, dass das Reisen wegen der verschärften Massnahmen gegen die Coronapandemie wieder deutlich schwieriger werden dürfte. Viele Länder haben strengere Grenzkontrollen eingeführt.

BB Biotech weiter vorne im SMIM – Dufry ganz hinten

Bei BB Biotech (BION 83.85 +0.84%) kommt es zu Anschlusskäufen, nachdem die Beteiligungsgesellschaft am Freitag gute Zahlen vorgelegt hat und die Dividende erhöhen wird.

Weiter oben stehen die Titel des Vakuumventilherstellers VAT Group (VACN 255.80 +0.24%). Die Aktien der Ostschweizer arbeiten sich von einem Rekordhoch zum nächsten.

Uneinheitlich präsentieren sich erneut die Technologiewerte. Während Logitech (LOGN 93.68 +1.89%) weiter zulegen und ihre Einbussen nach der Zahlenvorlage wettmachen, drehen AMS (AMS 20.71 -4.56%) ins Minus, und Temenos (TEMN 111.40 -1.33%) gehören zu den grössten Verlierern.

Von einer Empfehlung profitieren Straumann (STMN 1'034.50 -0.39%). Die Commerzbank (CBK 5.58 -3.89%) hat das Kursziel für die Aktien des Zahnimplantatherstellers von 1000 auf 1150 Fr. gesetzt und belässt die Einstufung auf «Buy».

Auf der anderen Seite sind reisenahe Werte zu finden. So gehören die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 46.21 -11.51%) und Flughafen Zürich (FHZN 145.20 -3.2%) zu den grössten Verlierern.

Aluflexpack stark gesucht

Im breiten Markt setzen die Valoren des Verpackungsspezialisten Aluflexpack (AFP 39.00 +3.72%) ihren Höhenflug fort und markieren ein neues Allzeithoch.

Kudelski (KUD 4.22 -3.1%) korrigieren deutlich. Die Titel des Technologieunternehmens haben am Freitag nach guten Eckdaten zum Jahr 2020 einen Kurssprung vollzogen.

Bei den heissbegehrten Penny Stocks fallen heute Achiko (ACHI 0.51 +9.17%) auf. Das an der Schweizer Börse kotierte indonesische Finanzunternehmen hat gemeinsam mit dem Partner Regenacellx für die speichelbasierten Covid-Schnelltests unter dem Namen Gumnut Phase-I-Tests abgeschlossen. Dabei hätten die Tests eine Sensitivität von 91% und eine Spezifität von 85% gezeigt, teilte Achiko am Morgen mit. Bis dato seien dazu 250 Patiententests mit Resultaten aus Nasen-Rachen-Abstrichen verglichen worden.

Asien im Plus

Optimistisch starten die asiatischen Indizes in die neue Woche. Der japanische Nikkei 225 avanciert 0,7%. Beim Hang Seng in Hongkong geht es 2,3% rauf. Der Shanghai Composite notiert 0,5% im Plus. Der koreanische Kospi steigt 2,2%.

Dollar etwas stärker

Der Euro schwächt sich zum Dollar am Montag aufgrund einer trüben Unternehmensstimmung in Deutschland etwas ab. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.2150 $ und damit knapp 0,5 Cent weniger als im Tageshoch. Auch zum Franken steigt der Dollar und wird derzeit zu 0.8874 Fr. gehandelt. Dagegen tendiert die Gemeinschaftswährung zum Franken mit 1.0778 Fr. nahezu unverändert.

Ölpreis fester

Der Ölpreis notiert am Montag im Plus. Aktuell liegt der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 55.37 +0.02%) bei gut 55.50 $. Am Freitag hat die US-Regierung einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl gemeldet, was die Preise belastete. Die Vorräte legten demnach um 4,35 Mio. Barrel auf 486,6 Mio. Barrel zu, während Volkswirte einen Rückgang erwartet hatten.

Gold (Gold 1'865.64 +0.54%) steht wenig verändert bei 1860 $ pro Feinunze. Der Bitcoin (Bitcoin 34'256.00 +4.54%) stabilisiert sich in der laufenden Korrektur vorerst über der Marke von 30’000 $. Die grösste und älteste Cyberdevide kostet gut 33’000 $.