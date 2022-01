SMI erholt sich

(AWP/Reuters/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt zeigen die Kurse am Dienstag eine Erholung. Der Leitindex SMI (SMI 11'954.84 +0.62%) steigt bei Eröffnung 0,3%. Er baut seine Avancen aus und arbeitet sich an die Marke von 12’000 heran. Nach dem Ausverkauf am Vortag, als der SMI mit einem Minus von 3,8% so stark fiel wie seit März 2020 nicht mehr. «Von daher war eine technische Gegenbewegung zu erwarten», sagte ein Händler. Ob dies die von vielen Marktteilnehmern erwartete Korrektur gewesen sei, müsse sich erst weisen. Denn die Zins- und die Inflationssorgen sowie die Ukrainekrise bleiben ungelöst.

Manche Händler hoffen, dass die genannten Problemherde nun zu einem guten Teil eingepreist sind. Die Abwärtsbewegung könnte sich aber auch fortsetzen, meinen andere. Daher sollte man in Erholungsphasen Verkäufe erwägen. Vor der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend dürften die Märkte sehr nervös bleiben. Dies zeigt etwa der Volatilitätsindex VSMI, der sich zwar leicht entspannt hat, aber weiterhin nahe dem höchsten Niveau seit November 2020 steht. Händler erhoffen sich vom Fed Hinweise, wie stark die Zinsen erhöht werden. Dass das Fed wegen der aktuellen Marktentwicklung von einer Straffung der Zügel absieht, wie so oft in den vergangenen Jahren, glauben nicht mehr viele Marktteilnehmer. «Dafür hat sich die Inflation zu sehr verselbständigt», meint ein Händler.

CS unter Druck

Credit Suisse (CSGN 8.0940 -2.20%) zeigen sich schwächer und sacken auf ein Mehrjahrestief ab. Bei CS haben gemäss vorläufigen Angaben auch im vierten Quartal bedeutende Sonderfaktoren wie Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten das Ergebnis negativ beeinflusst. Vor der bereits angekündigten Goodwillwertverminderung werde für das ausgewiesene Vorsteuerresultat der Gruppe im vierten Quartal 2021 ungefähr ein Break-Even resultieren, teilte die Bank mit. Die CS-Aktie hat am Vortag mit einem Minus von 6,8% die Verlierer bei den SMI-Werten angeführt.

Zu den Gewinnern zählen derweil die anderen Finanzvaloren UBS (UBSG 16.92 +1.47%), Swiss Re (SREN 98.82 +2.28%) und Zurich Insurance (ZURN 433.20 +2.39%) sowie Partners Group (PGHN 1'256.50 +1.13%).

Logitech (LOGN 71.76 +8.10%) reagieren mit einem Kurssprung auf den Bericht zum dritten Quartal 2021/22. Der Computerzubehörhersteller hat zwar weniger verdient als im Vorjahr, aber die Analystenerwartungen dennoch übertroffen. Zudem hat er die Prognosen für das ganze Jahr erhöht. Neben Logitech machen auch andere Technologieaktien, die zuletzt arg gebeutelt wurden, Boden gut. Dazu zählen etwa AMS Osram (AMS 14.53 +1.86%), VAT Group (VACN 357.80 +0.90%) oder Temenos (TEMN 105.10 +1.06%).

Gefragt sind zudem auch Aktien zyklischer Firmen wie Adecco (ADEN 46.06 +1.54%), ABB (ABBN 32.43 +1.31%), Holcim (HOLN 48.69 +0.72%) und Sika (SIKA 307.50 -0.42%).

Der Baustoffkonzern Holcim setzt den Umbau ihres Portfolios mit einer Devestition weiter fort. Er veräussert das Zementgeschäft in Nordirland, wie er am Dienstag mitgeteilt hat. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von 70 Mio. Fr. zugrunde.

Schindler (SCHP 219.00 +1.01%), die am Vortag nach dem unerwarteten Führungswechsel 6,6% eingebüsst haben, gewinnen.

Den Markt bremsen derweil die Schwergewichte. Von Novartis (NOVN 77.01 +0.34%) und Roche sowie Nestlé (NESN 118.48 +0.41%) gehen nur geringe Erholungstendenzen aus.

Swatch Group (UHR 286.90 -0.97%) hat sich derweil vom Coronaeinbruch gut erholt und im vergangenen Jahr mehr Umsatz erzielt und mehr verdient, als Analysten erwartet hatten. Im laufenden Jahr will der Uhrenkonzern den Umsatz in Lokalwährungen im zweistelligen Prozentbereich steigern. Richemont (CFR 129.20 +1.06%) legen im Fahrwasser davon zu.

Nach Vorabzahlen 2021 werden ausserdem Komax (KOMN 264.00 +11.20%) klar höher indiziert.

Asiatische Anleger skeptisch

Der Endspurt an den US-Börsen vermochte die asiatischen Anleger nicht zu überzeugen. Der Nikkei 225 und der Topix in Tokio notieren 1,7% tiefer. In Hongkong hat der Hang Seng (HSI 24'656.46 -1.24%) 2% eingebüsst und der chinesische Shanghai Composite 2,6%. In Sydney fiel der ASX All Ordinaries 2,6% auf den tiefsten Stand seit acht Monaten. Auch in Australien werden steigende Leitzinsen erwartet. In Singapur haben die Währungshüter bereits den ersten Zinsschritt vollzogen, der lokale Aktienindex Straits Times ist 1,3% gefallen.

Euro unter 1.13 $ – knapp unter 1.04 Fr.

Der Euro kann sich am Dienstag zum Dollar nicht über der Marke von 1.13 $ halten und arbeitet sich zum Franken Richtung 1.04 Fr. vor. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.1284 $ und damit deutlich weniger als am Vorabend. Gegenüber dem Franken hat sie die Erholung fortgesetzt und notiert aktuell bei 1.0378 Fr., nachdem das Euro-Franken-Paar am Vortag kurzzeitig unter die Marke von 1.03 gefallen ist. Auch gegenüber dem Dollar notiert der Franken mit 0.9199 Fr., nach 0.9142 Fr. am Vorabend, markant fester.

Ölpreis erholt

Der Ölpreis erholt sich am Dienstag von seinem Kursrutsch am Vortag. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 87 $.

Gold zeigt sich etwas leichter. Die Feinunze liegt bei 1843 $.

Bitcoin schwankt weiter deutlich und pendelt in einer grossen Spanne von mehr als 2000 $ um die Marke von 35’000 $.