Schweizer Börse mit freundlichem Wochenstart

Die Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China stützten die Schweizer Börse am Montag. Der SMI (SMI 9398.37 0.53%) baute den Gewinn am Nachmittag aus und schloss fester.

Die Aktienmärkte eröffneten ebenfalls fester. Der Leitindex Dow Jones notierte 0,7% höher, der breiter gefasster S&P 500 gewann im frühen Handel 0,5%. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verzeichnete ein Plus von 0,7%. Die Aktien von General Electric (GE 11.0265 8.42%) (GE) avancierten zwischenzeitlich mehr als 10%. Der Konzern will sein Biopharmageschäft für 21,4 Mrd. $ an Danaher verkaufen. Die Titel des US-Unternehmens notierten ebenfalls deutlich fester.

Richemont und Swatch Group an der Spitze

Zu den grössten Gewinner im SMI gehörten die Valoren von Richemont (CFR 75.52 1.56%) und Swatch Group (UHR 294.4 3.63%). Die Luxusgüterhersteller würden am meisten von einer Beruhigung im Handelsstreit profitieren. Bei den mittelgrossen Unternehmen dürfte der Chiphersteller AMS (AMS 32.28 5.22%) zu den Profiteuren gehören. Die Aktien schlossen deutlich im Plus.

Lonza (LONN 297.9 3.98%) avancierten mehr als 4%. Der Pharmazulieferer stellt sich neu auf. Die Banktitel Julius Bär (BAER 41.78 3.44%), UBS (UBSG 12.535 1.33%) und Credit Suisse (CSGN 12.13 1.93%) zählten ebenfalls zu den Gewinnern. Auch Swiss Life (SLHN 423.8 1.24%) gewannen. Der Versicherer präsentiert morgen die Jahreszahlen für 2018.

Roche eröffnen tiefer

Roche (ROG 276.4 -0.29%) schlossen tiefer. Der Pharmakonzern hat am Montagmorgen bestätigt, dass er das US-Unternehmen Spark Therapeutics übernehmen will. Die Aktien von Branchennachbar Novartis (NOVN 91.2 0.37%) starteten mit einem leichten Minus in den Handel, drehten dann aber ins Plus. Das Unternehmen hat mit der US-Gesellschaft Akcea Therapeutics eine Lizenzvereinbarung für den Prüfkandidaten TQJ230 (früher AKCEA-APO-LRx) abgeschlossen.

Zu den wenigen Verlierern im SMI gehörten ausserdem LafargeHolcim (LHN 48.92 -0.04%) und Swisscom (SCMN 457.5 -0.44%).

Bei den mittelgrossen Unternehmen legten die Aktien von Dufry (DUFN 100.9 1.8%) und BB Biotech (BION 70 2.64%) überdurchschnittlich stark zu.

Santhera legen deutlich zu

Am breiten Markt verdoppelten die Aktien von Santhera (SANN 12.8 124.17%) ihren Wert. Das Biotech-Unternehmen, dessen Aktien zuletzt unter die Räder gekommen waren, vermeldet einen Erfolg für sein Mittel Idebenone. Die Syros-Studie habe die Langzeitwirkung von bis zu sechs Jahren bei der Verlangsamung des Atmungsfunktionsverlusts bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) gezeigt.

Auch Ascom (ASCN 13.46 3.7%) gewannen. Das Medizin-IT-Unternehmen hat eine Zulassung für den europäischen Gesundheitsmarkt für die Softwarelösung Ascom Digistat Smart Central Plus erhalten. Elma Electronics schlossen nach guten Jahreszahlen markant im Plus.

Tiefer schlossen dagegen VP Bank (VPBN 131.4 -4.92%), Orell Füssli (OFN 91 -3.19%) und KTM Industries (KTMI 63.2 -3.07%).

Ölpreis fällt unter 65 $

Der Ölpreis gab Terrain preis. Nach der Kritik von US-Präsident Trump an der Preispolitik des Ölkartells Opec fällt der Preis für ein Fass Nordseeöl der Sorte Brent (Brent 65.1 -3.04%) unter 65 $.

Gold notierte etwas fester. Der Unzenpreis steigt auf 1331 $.

Der Euro wurde zu 1.1360 Fr. gehandelt; 1 $ stieg auf Parität zum Franken