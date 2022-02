SMI macht Verluste wett – knapp unter 12’000

(AWP/SPU) Der Krieg in der Ukraine bleibt zum Wochenschluss das bewegende Thema auch an den Finanzmärkten. Nach dem Kurseinbruch am Vortag hat der Schweizer Aktienmarkt nun aber zu einer (technischen) Gegenbewegung im grossen Stil angesetzt. Nach einem verhaltenen Start hat die Bewegung zunehmend an Fahrt aufgenommen, wobei sich der SMI (SMI 11'930.53 +2.52%) am frühen Nachmittag langsam bereits wieder der Marke von 12’000 Punkten angenähert hat. Händler begründen den verstärkten Anstieg in der letzten Stunde vor allem damit, dass der Kreml offenbar bereit ist zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine. Moskau wolle eine russische Delegation zu Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk schicken, hiess es.

Grundsätzlich sei man am Markt aber weiterhin eher vorsichtig, und viele Anleger stünden trotz der Gewinne nur an der Seitenlinie, heisst es. Die Situation könne sich jederzeit wieder ändern, sagt ein Händler, entsprechend dürfte auch die Volatilität eher hoch bleiben. Auch sei noch lange nicht klar bzw. absehbar, wie stark diese Krise die wirtschaftliche Entwicklung und die Inflation weltweit beeinträchtigen werde.

In den USA tendieren die Kurse leicht höher, nachdem die Börsen gestern starke Verluste abgeschüttelte und bis Handelsende in Gewinne gewandelt haben. Der S&P 500 avanciert 0,2%. Der Dow Jones steigt 0,3%. Gewinne in Höhe von 0,1% verzeichnet die Technologiebörse Nasdaq Composite.

Swiss Re SREN 87.38 -5.06% )

Auffällig sind die Aktien von Swiss Re. Der Rückversicherer ist 2021 in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat trotz schwerer Unwetter und weiterer Coronakosten einen Milliardengewinn erzielt. Die Dividende wird aber entgegen den Erwartungen auf Vorjahresniveau gehalten. Damit habe Swiss Re die Erwartungen verfehlt, heisst es.

Dagegen legen Holcim (HOLN 46.56 +1.99%) zu. Der Zementkonzern hat im vergangenen Jahr dank Firmenübernahmen kräftig zugelegt. Zudem profitierte er vom Bauboom rund um den Globus. Der Gewinn übertraf die Erwartungen, und die Dividende soll stärker als erwartet erhöht werden.

Starke Erholungsgewinne gibt es bei Logitech (LOGN 69.02 +3.51%). Die Banken Credit Suisse (CSGN 7.87 +4.43%) und UBS (UBSG 17.37 +6.24%), die am Vortag stark gelitten hatten, setzen ebenfalls zu einer Gegenbewegung an. Julius Bär (BAER 55.06 +3.97%) hinken etwas hinterher.

Auch die Wachstumswerte Lonza (LONN 627.20 +2.69%), Straumann (STMN 1'451.50 +3.75%) und Sonova (SOON 346.50 +4.21%) legen deutlich zu. «Möglicherweise hilft hier die Erwartung, dass die Notenbanken nicht ganz so schnell wie erwartet den Geldhahn zudrehen angesichts der aktuellen Krise», sagt ein Händler.

Auf Erholungskurs sind zudem die Luxusgüterwerte Richemont (CFR 124.75 +4.00%) und Swatch Group (UHR 285.30 +4.12%), die damit einen Teil des Vortagesabschlags wettmachen. Als Stütze des Marktes erweisen sich zudem die Schwergewichte Nestlé (NESN 118.04 +2.50%), Novartis (NOVN 80.41 +2.20%) und Roche.

Nestlé hat temporär alle Werke, Lagerhäuser und Lieferketten in der Ukraine geschlossen. Der Schritt ist eine Reaktion auf den Ausbruch des Krieges in dem Land, wie ein Unternehmenssprecher in der Nacht auf Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mitteilte. «Die Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes unserer Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität», heisst es als Begründung. Man habe zudem alle Angestellten angewiesen, zu Hause zu bleiben, und sie dazu aufgefordert, den Anweisungen der örtlichen Behörden Folge zu leisten. Nestlé beschäftigt in der Ukraine rund 5000 Mitarbeiter.

Schwächer sind Adecco (ADEN 44.63 +3.00%). JPMorgan hat das Kursziel gesenkt und belässt das Rating auf «Neutral».

Im breiten Markt reagieren Anleger euphorisch auf die Zahlen und die Sonderdividende von Bobst (BOBNN 83.00 +19.94%).

Asien im Plus

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte folgen den Vorgaben aus Übersee, allerdings zum Teil mit geringeren Avancen. Der japanische Nikkei 225 steigt 2%, und der breiter gefasste Topix legt 1,1% zu. Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,5%, Chinas Leitindex CSI 300 rückt im späten Handel 0,8% vor, und der Shanghai Composite notiert 0,4% im Plus. Der südkoreanische Kospi gewinnt 1,3%, und der australischen ASX 200 steigt 0,1%.

Euro tiefer

Der Euro tendiert am Freitag zum Dollar und zum Franken leicht tiefer. Die Gemeinschaftswährung handelt zur US-Währung unter 1.12 bei aktuell 1.1177 $ und damit niedriger als am Donnerstagabend. Zum Franken gibt sie ebenfalls nach und liegt bei 1.0348 Fr., nachdem sie am Vortag im Zuge des Ukrainekrieges kurzzeitig noch unter die 1.03er Marke gefallen war. Der Dollar zeigt sich mit Kursen von 0.9261 Fr. stabil.

Ölpreis legt weiter zu

Der Ölpreis (Brent) ist wieder auf mehr als 100 $ pro Fass geklettert, während russische Truppen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew vorstossen.

Gold zeigt sich volatil und überschreitet wieder die Marke von 1900 $, unter die es gestern gefallen ist. Die Feinunze kostet derzeit 1907 $.

Bitcoin erholt sich vom jüngsten Einbruch unter 35’000 $ und notiert aktuell bei einem Kurs von 38’500 $ klar darüber.