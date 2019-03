SMI schliesst erneut tiefer

Der Schweizer Aktienmarkt tendierte am Montag erneut schwächer. Die Angst vor einer Rezession in den USA dämpfte wie bereits in der Vorwoche die Stimmung. Der SMI schloss 0,2% tiefer auf 9306.

Wallstreet eröffnete ebenfalls schwächer, drehte dann aber mehrheitlich ins Plus. Der Leitindex Dow Jones und der breiter gefasste S&P 500 notierten leicht höher. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,2%. Sorgen bereitet Investoren die Entwicklung am US-Anleihenmarkt, wo am Freitag erstmals seit 2007 dreimonatige Anleihen mehr abwarfen als zehnjährige. Eine solche inverse Renditenkurve gilt als frühes Anzeichen für eine Rezession.

Lonza und Sika verlieren deutlich

Zu den grössten Verlierern im SMI (SMI 9310.59 0.05%) gehörten Lonza (LONN 286.2 0.14%), SGS (SGSN 2439 -2.56%) und Sika (SIKA 137.5 0.07%) sowie die Banktitel Credit Suisse (CSGN 11.265 -1.18%) und Julius Bär (BAER 40.12 -1.04%).

Die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 282.8 -0.07%) und Richemont (CFR 71.3 0.17%) drehten ins Plus. Leichte Avancen verzeichneten Givaudan (GIVN 2548 0.16%) und Swiss Life (SLHN 429.9 -0.21%).

Technologieaktien unter Druck

Bei den mittelgrossen Unternehmen standen Technologieaktien unter Druck. Logitech (LOGN 36.6 -0.19%), Temenos (TEMN 140.4 0.29%) und AMS (AMS 27.55 -1.78%) gaben nach. BB Biotech (BION 68.1 0.52%) und DKSH (DKSH 57 0%) schlossen nach dem Dividendenabgang ebenfalls markant tiefer.

Sunrise (SRCG 72.7 0%) konnten zwischenzeitlich zulegen. Bank Vontobel (VONN 53 -0.28%) erhöhte das Kursziel von bisher 84 auf 90 Fr. und hielt die Einschätzung auf «Buy». An der Spitze des SMIM (SMIM 2377.044 0.01%) standen ausserdem Sonova (SOON 193.5 0.1%) und Dormakaba (DOKA 698.5 -0.21%).

Am breiten Markt verloren Sensirion (SENS 41.5 2.34%), Santhera (SANN 13.96 0.14%) und Medartis (MED 58 0.52%) deutlich.

Wisekey (WIHN 3 0%) avancierten. Das Internetsicherheitsunternehmen hat 2018 den Verlust gesenkt. Auch Calida (CALN 31.45 0.64%) und VZ Holding (VZN 258 -0.96%) schlossen markant fester.

Ölpreis über 67 $

Der Ölpreis notierte höher. Ein Fass der Nordseesorte Brent (Brent 67.48 0.36%) kostet am Montagabend mehr als 67 $.

Gold hat sich ebenfalls etwas verteuert. Der Unzenpreis stieg auf 1321 $.

Der Euro wurde zu 1.1234 Fr. gehandelt; 1 $ kostet 0.9925 Fr.