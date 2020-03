SMI nur leicht im Plus – Wallstreet fester

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwoch leicht im Plus. Der starke Erholungstrend vom Morgen schwächt sich im weiteren Handelsverlauf ab. Der SMI (SMI 8732.16 -0.01%) gewinnt bei Eröffnung 0,5%. Früh weitet er die Gewinne bis über die Marke von 9100 aus. Noch vor dem Mittag kommt er aber klar von seinem Tageshoch zurück, er dreht sogar in Minus. Daraufhin arbeitet er sich wieder in den grünen Bereich vor. Erneut sind die Schwankungen stark. Am Vortag war er um 7% gestiegen.

In New York legen die Aktienmärkte zu – wenn auch in wesentlich geringerem Ausmass als gestern. Der Dow Jones (Dow Jones 20646.03 -0.28%) gewinnt 2,4%. Der S&P 500 (SP500 2416.38 -1.26%) avanciert 1,4%. Gewinne in Höhe von 1,6% verzeichnet der Nasdaq Composite von der US-Technologiebörse.

Die Aussicht auf ein Konjunkturpaket in Höhe von 2 Bio. $ in den USA zur Linderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirusepidemie löst weitere Kursgewinne aus. In den USA hatte der Dow Jones am Vortag 11% zugelegt und damit den kräftigsten Tagesgewinn seit 1933 verzeichnet. Die Parteien hätten sich auf ein Paket geeinigt, sagten der führende Demokrat im Senat, Chuck Schumer, und der republikanische Mehrheitsführer, Mitch McConnell, in Washington am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit). Nach dem Senat muss nun noch das Repräsentantenhaus dem Gesetzespaket formell zustimmen. Nach den Worten McConnells soll das Paket noch an diesem Mittwoch verabschiedet werden.

Im SMI sind Givaudan (GIVN 2879 -3.74%) und Swisscom (SCMN 495.3 -4.31%) klar schwächer. Defensive Titel bleiben zurück. Dazu zählen auch die Schwergewichte um Nestlé (NESN 94.05 -0.17%), Novartis (NOVN 73.12 0.76%) und Roche (ROG 286.85 -1.54%). Die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 189.75 -2.29%) und Richmont geben ihre Avancen wieder preis.

Avancen verzeichnen die Versicherer wie Swiss Re (SREN 66.76 2.49%), Swiss Life (SLHN 308 1.82%) und Zurich Insurance (ZURN 318.9 3.81%). Swiss Life hat mitgeteilt, dass die Kapitalausstattung auch nach dem Börsencrash gut ist. Die Titel kommen aber von ihrem jeweiligen Tageshoch zurück.

Gleichauf sind die Valoren der Grossbank Credit Suisse (CSGN 7.854 1.87%). CS habe sich anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts positiv über die Entwicklung der Rentabilität im ersten Quartal geäussert, sagt ein Händler. Die Bank will zudem an der vorgeschlagenen Dividende festhalten, will aber den Umfang der Aktienrückkäufe überprüfen.

Unterschiedlich entwickeln sich Zykliker wie ABB (ABBN 16.71 0.84%), Adecco (ADEN 36.36 2.08%) und LafargeHolcim (LHN 33.18 -2.3%), die von dem von den USA in Aussicht gestellten Konjunkturprogramm profitieren dürften.

Dufry klar im Plus

Erneut grosse Gewinne (aber weiter auf tiefem Niveau) verzeichnen die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 33.12 9.63%). Die Investoren zeigen sich von der Senkung des Kreditratings durch Moody’s sowie der Dividendenkürzung eines Konkurrenten wenig beirrt in ihrer Kauflaune.

Bei den Gesundheitswerten im SMIM (SMIM 2090.298 0.16%) setzen sich erneut Straumann (STMN 675 4.46%) ab. Vifor Pharma (VIFN 131.55 3.95%) und Sonova (SOON 159.9 -0.12%) können mit den Avancen des Dentalimplantatherstellers nicht mithalten.

Auch mittelgrosse Finanzwerte neigen zur Stärke. So ziehen Partners Group (PGHN 663.2 0.82%) und Julius Bär (BAER 32.15 -2.87%) an.

Im breiten Markt ziehen Evolva (EVE 0.179 6.55%) an. Das Biopharmaunternehmen will seine Aktionäre bitten, das genehmigte Kapital an der Generalversammlung am 15. April zu erhöhen. Die physische Teilnahme der Aktionäre ist nicht erlaubt, wie die Gesellschaft am Mittwoch mitgeteilt hat. Aktionäre können ihre Stimme durch den bevollmächtigten unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben.

Zudem fallen die Papiere des Vermögensverwalters GAM (GAM 1.694 13.77%) mit einem Kurssprung auf, nachdem sie im Börsencrash auf ein neues Allzeittief gestürzt sind.

Starke Gewinne in Asien

Asiens Börsen verzeichnen deutlich höhere Kurse. In Tokio gewinnt der Nikkei 225 rund 8%. Der Shanghai Composite avanciert gut 2%; der Hang Seng kommt 3% voran. In Seoul steigt der Kospi über 5%.

Euro höher, Dollar tiefer

Der Euro steigt am Mittwoch. Er wird zum Dollar zu 1.0838 $ gehandelt. Eine breit angelegte Dollarschwäche wegen der Einigung auf ein staatliches US-Konjunkturpaket im Kampf gegen die Coronakrise stützt die Gemeinschaftswährung. Derweil kostet der Euro zum Franken mit 1.0610 Fr. etwas mehr. Mit 0.9787 Fr. wird der Dollar zum Franken wieder etwas tiefer bewertet.

Goldpreis weiter über 1600 $

Der Ölpreis verliert deutlich. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 26.49 -4.38%) kostet rund 26 $. Gold (Gold 1610.55 -1.09%) festigt sich mit einem Preis von 1626 $ pro Feinunze über der Marke von 1600 $.