SMI schliesst im Plus

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt haben die Kurse erst im späten Handel aufwärts tendiert. Der Leitindex SMI (SMI 11'098.81 +0.32%) verlor bei Eröffnung noch 0,3%. Im frühen Handel baute er seine Verluste ab und drehte ins Plus. Im weiteren Handelsverlauf pendelte er zwischen Gewinn- und Verlustzone. Bei Handelsschluss in Zürich stand ein Plus von rund 0,3% zu Buche. Die defensiven Schwergewichte stabilisierten den Leitindex. Andere Indizes wie SMIM (SMIM 3'074.94 -0.25%) oder SPI (SXGE 14'009.97 +0.22%) schlossen im Minus. Die Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die bisherige Geldpolitik fortzuführen, löste am Donnerstag keine stärkere Reaktion am Aktien- und am Devisenmarkt aus.

Von ihrer anfänglichen Schwäche im frühen Handel erholten sich die US-Märkte. Die drei wichtigen Wallstreet-Indizes drehten bis Handelsende in Europa sogar teilweise ins Plus. So lag der breit gefasste S&P 500 (S&P 500 3'880.80 -0.49%) um 17.30 Uhr MEZ 0,1% im Plus. Der Dow Jones (Dow Jones 32'591.64 +0.53%) notierte unverändert. Ein leichtes Minus von 0,1% verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq Composite. Zu den Verlierern zählten Nike (NKE 128.36 -3.6%). Der Sportartikelhersteller steht einem Entrüstungssturm chinesischer Internetnutzer gegenüber, nachdem sich das Unternehmen in einer undatierten Stellungnahme besorgt über Berichte über Zwangsarbeit in der westchinesischen Provinz Xinjiang geäussert hatte.

Die Unsicherheiten um den Pandemieverlauf und die nur langsamen Fortschritte bei den Impfkampagnen liessen die Anleger zurückhaltend agieren, hiess es. Demgegenüber standen positive Signale von den Konjunkturdaten und der Geldpolitik. Das Niedrigzinsumfeld wird wohl auf absehbare Zeit bestehen bleiben. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell sorgten zeitweise für etwas Druck. Nach einer fast vollständigen Erholung der Wirtschaft soll die in der Krisenzeit geleistete geldpolitische Unterstützung für die Märkte vorsichtig und mit grosser Transparenz zurückgefahren werden, sagte er. Sinkende US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und eine Revision der US-BIP-Zahlen zum vierten Quartal nach oben hatten kaum Einfluss.

Defensive SMI-Werte im Plus

Vor allem die Schwergewichte stützten den Schweizer Markt mit Avancen. So präsentierten sich Nestlé (NESN 104.50 +0.42%) aber auch die Pharmaschwergewichte Novartis (NOVN 81.67 +1.31%) und Roche (ROG 305.60 +0.31%) freundlich.

Alcon (ALC 65.42 +0.62%) bewegten sich kaum. Der Augenheilmittelhersteller hatte sich am Investorentag am Mittwoch positiv geäussert. Mit den Aktien des Aromen- und Riechstoffherstellers Givaudan (GIVN 3'639.00 +0.64%) zeigten sich weitere defensive Werte stärker.

SGS (SGSN 2'693.00 +0.6%) wurden optisch durch die Dividendenzahlung von 80 Fr. belastet.

Die Grossbanken Credit Suisse (CSGN 12.32 +0.69%) und UBS (UBSG 15.00 +0.5%) drehten nach einem über weiter Strecken eher schwachen Handel ins Plus. Die Versicherer Swiss Life (SLHN 462.50 +0.87%), Zurich Insurance (ZURN 400.00 -0.07%) und Swiss Re (SREN 93.10 +0.3%) erholten sich ebenfalls vom Tagestief und schlossen teilweise fester.

Am Ende des SMI-Tableaus notierten die Luxusgüteraktien von Richemont (CFR 89.66 -1.04%). Auch Swatch Group (UHR 270.00 -0.07%) blieben zurück. Die Aktien des Überfliegers Lonza (LONN 547.40 -1.23%) hinkten auch heute dem Markt hinterher.

Schoggi-Titel gesucht

Im SMIM standen die Papiere der Schokoladenhersteller/Kakaoverarbeiter Barry Callebaut (BARN 2'122.00 +1.34%) sowie Lindt & Sprüngli (LISN 87'700.00 +1.04%) an der Spitze.

Die Aktien von Kühne + Nagel (KNIN 269.60 -1.06%) wurden von einer Analysteneinschätzung belastet. Bernstein hatte die Empfehlung für den Logistiker von «Outperform» auf «Market Perform» gesenkt.

Schindler (SCHP 268.30 +0.3%) PS gaben nach. Bei den Papieren des Rolltreppen- und Liftherstellers wurde die Dividende (4 Fr.) fällig.

Schwächer präsentierten sich vor allem die Tech-Werte. Neben AMS (AMS 18.46 -0.97%) und Temenos (TEMN 138.70 -0.25%) büssten auch Logitech (LOGN 95.48 -0.38%) ein.

Dufry (DUFN 60.28 +1.24%) stiegen. Händler sprachen von einer technischen Gegenbewegung nach dem Kursverlust vom Vortag. Die Ausgabe einer Wandelanleihe sowie die Verlängerung der Corona-Lockdowns in verschiedenen Ländern hatten den Titel des Reisedetailhändlers belastet. Zudem hatte Dufry für den Flughafen in Porto Alegre weitere Konzessionen erhalten.

Die Valoren von Helvetia (HELN 110.10 +0.46%) bewegten sich seitwärts. Der Versicherer hatte 2020 trotz Gewinneinbruch besser als erwartet abgeschnitten.

SoftwareOne stürzten ab

Stark unter Druck standen SoftwareOne (SWON 23.50 -18.97%). Der Softwarekonzern konnte trotz solider Zahlen für 2020 bei den Anlegern nicht punkten.

Unterstützung erhielten Sensirion (SENS 61.80 +1.48%). Am Investorentag bekräftigte der Sensorhersteller seine mittelfristigen Ziele und sieht sich auf einem Wachstumskurs.

Starke Verluste erlitten Autoneum (AUTN 169.60 -7.17%), ohne dass es kursrelevante Nachrichten zum Winterthurer Automobilzulieferer gab. Am Donnerstag fand die GV statt. Die Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Dies galt auch für den erneuten Verzicht auf die Zahlung einer Dividende, wie das Unternehmen mitteilte.

Zur Rose (ROSE 339.00 -3%) büssten ein. Citigroup (C 71.61 +2.18%) senkte das Kursziel für die Aktien der Online-Apotheke auf 400 von 445 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Neutral».

Wisekey (WIHN 3.00 +58.73%) schossen in die Höhe. Der Cybersecurity-Spezialist lancierte eine Anwendung für digitale Kunst. Diese NFT-Anwendungen haben in den vergangenen Wochen im Kunstmarkt einen wahren Hype erlebt.

Asien mehrheitlich im Plus

Nach einem rauen Start zeigten sich die Börsen in Asien etwas freundlicher. Der Nikkei 225 avancierte 1,1%. Beim Hang Seng in Hongkong ging es 0,2% rauf. Der Shanghai Composite stagnierte. Der koreanische Kospi stieg 0,4%.

Dollar zog zum Franken an

Der Dollar erreichte zum Franken ein Jahreshöchst bei einem Kurs von zeitweise 0.9393 Fr. Bei Börsenschluss in Europa notierte er leicht darunter. Der Euro zeigte sich zum Dollar leichter. Damit setzten sich die Kursverluste der vergangenen beiden Handelstage fort. Um 17.30 Uhr MEZ wurde die Gemeinschaftswährung zum Dollar unter der Marke von 1.18 bei 1.1775 $ gehandelt. Zum Franken bewegte sie sich in einem engeren Band. Sie notiert im Vorabendvergleich stabil bei 1.1060 Fr.

Ölpreis markant tiefer

Der Ölpreis büsste am Donnerstag deutlich ein. Damit setzte sich die Berg-und-Tal-Fahrt der Notierungen seit Beginn der Woche fort. Nachdem die Ölpreise am Mittwoch den starken Einbruch vom Dienstag wettmachen konnten, waren sie am Donnerstag wieder spürbar unter Verkaufsdruck geraten. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent (Brent 61.60 -3.57%) kostete am Abend gut 61 $. Gold (Gold 1'726.45 -0.48%) notierte etwas leichter bei 1730 $ pro Feinunze.