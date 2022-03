SMI geht leicht tiefer ins Wochenende

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich zu Wochenschluss unentschlossen gezeigt. Er pendelte über weite Strecken um seinen gestrigen Schlusskurs. Dominiert wurde das Geschehen von steigenden Zinsen, hohen Inflationsraten und teurer Energie. Bei gleichzeitig sinkenden Wachstumsprognosen für die Wirtschaft wird der Begriff Stagflation immer lauter, sagten Marktakteure. Über all dem schwebt das Damoklesschwert des Ukrainekrieges.

Aus New York kam ebenfalls kein Schwung für den hiesigen Markt. Die Wallstreet-Indizes tendierten bei Handelsende in Zürich eher abwärts. Der S&P 500 lag 0,1% im Minus. Der Dow Jones drehte in die Verlustzone. Abgaben von 0,8% verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq Composite.

Die Märkte seien nun fundamental riskanter und unsicherer als vor der russischen Invasion, sagten Marktstrategen. Derweil hat der deutsche Ifo-Index als Stimmungsbarometer eindeutig signalisiert: Die Wirtschaft im nördlichen Nachbarland rutscht mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Rezession. In Brüssel trifft sich US-Präsident Joe Biden am Freitag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Anschliessend fliegt Biden weiter in das östliche Nato-Land Polen.

Finanzaktien präsentierten sich uneinheitlich. Die Aktien des Private-Equity-Unternehmens Partners Group (PGHN 1'124.00 -0.13%) konnten sich nur zweitweise von deutlichen Verlusten, die sie gestern eingesteckt hatten, erholen. Bei Handelsende lagen sie erneut im Minus. Zudem waren die Versicherer mehrheitlich bei den Verlierern zu finden. So büssen Swiss Life (SLHN 592.60 +0.58%) und Zurich Insurance (ZURN 453.50 +1.05%) ein. Swiss Re (SREN 87.86 +0.97%) bildeten eine Ausnahme.

Credit Suisse (CSGN 7.62 +0.79%) stabilisierten sich nach dem am Vortag gemeldeten neuerlichen Debakel. Zur Erinnerung: Eine halbe Milliarde Dollar droht im Bermuda-Dreieck verschollen zu gehen. UBS (UBSG 18.11 +1.15%) standen derweil an der Spitze des SMI (SMI 12'190.73 +0.57%),

Verluste verzeichneten vor allem Givaudan und Geberit. Der Sanitärtechnikspezialist hatte bekanntgegeben, dass er seine Aktivitäten in Russland einstellt.

ABB (ABBN 31.19 -1.86%) zeigten sich nach anfänglichen Gewinnen schwächer. Der Technologiekonzern hatte am Vorabend ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 3 Mrd. $ angekündigt. Damit schüttet er mehr als gedacht an seine Anteilseigner aus. Aus dem Verkauf der Sparte Power Grids liegen nämlich noch 1,2 Mrd. in den Kassen.

AMS Osram (AMS 14.55 +2.39%) schlossen höher. Das Unternehmen trennt sich im Zuge seiner Umstrukturierung von einer weiteren Geschäftseinheit. Verkauft wird AMLS für 65 Mio. €.

Aus dem Tech-Sektor hielten Temenos (TEMN 95.20 +0.76%) nicht mit, nachdem Morgan Stanley (MS 92.38 +0.27%) das Kursziel gesenkt und die Einstufung «Underweight» bestätigt hatte.

Die defensiven Schwergewichte Roche und Novartis (NOVN 81.21 +0.62%) stabilisierten den SMI. Der Pharmakonzern Roche hatte für den diesjährigen neurologischen Fachkongress AAN Ende April eine Vielzahl an Daten aus seinem stetig wachsenden Portfolio angekündigt. Nestlé (NESN 120.50 +1.09%) hingegen belasteten den Gesamtmarkt.

Schindler (SCHP 200.90 -0.79%) rückten etwas vor. Die einflussreiche US-Bank Goldman Sachs (GS 336.58 -0.27%) hatte ihre Empfehlung für die Papiere des Liftbauers von «Neutral» auf «Buy» erhöht. Die Risiken des chinesischen Immobilienmarktes seien inzwischen wohl im Kurs eingepreist, hiess es hier.

Die Aktien der Onlineapotheke Zur Rose (ROSE 113.00 +0.36%) stabilisierten sich, nachdem sie gestern erneut einen Kursrutsch im Anschluss an die Geschäftszahlen erfahren hatten.

Derweil gaben Meyer Burger (MBTN 0.3966 -3.27%) die gestrigen Avancen wieder preis. Der Solarzulieferer hatte zwar schwache Zahlen vorgelegt, aber Zuversicht verbreitet.

Von Unternehmen aus den hinteren Reihen trafen derweil die letzten Abschlüsse ein. Das waren der Automobilzulieferer Adval Tech (ADVN 163.00 -0.61%) und der Energieproduzent Edisun (ESUN 127.50 -0.78%) Power.

Autoneum (AUTN 125.70 +0.40%) wurden am Freitag derweil ex Dividende von 1.50 Fr. gehandelt.

Im breiten Markt fielen Blackstone Resources (BLS 1.61 -1.83%). Das Batteriemetallunternehmen verliert nach weniger als einem Jahr den Finanzchef, und die Revisionsstelle hat ihr Mandat niedergelegt. «Nicht gerade vertrauenserweckende News», sagte ein Marktbeobachter.

Die Aktien des Maschinenbauers Mikron (MIKN 7.76 +1.04%) stiegen klar. Die Analysten von Stifel hatten die Titel des Bieler Unternehmens mit einer Kaufempfehlung versehen. Und Stifel traut dem Mikron-Management nach den jüngsten operativen Fortschritten weitere Erfolge zu.

Asiens Börsen uneinheitlich

Auch zum Wochenausklang setzte sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz durch. Regulierungsängste belasteten insbesondere den Tech-Sektor in Hongkong. In Tokio legt der Nikkei 225 um 0,1% zu, der breiter gefasste Topix notierte unverändert. Auf dem chinesischen Festland verlor der CSI 300 1,8%, der Shanghai Composite handelte 1,2% tiefer. In Hongkong verzeichnete der Hang Seng ein Minus von 2,7%. Der südkoreanische Kospi stagnierte. In Australien schlossen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils um 0,3% höher ab.

Euro unter 1.10 $ und über 1.02 Fr.

Der Euro konnte sich am Freitag zum Dollar nicht über die Marke von 1.10 $ halten. Bei Börsenschluss in Europa kostete die Gemeinschaftswährung 1.0984 $ und damit etwas weniger als am Vorabend. Gegenüber dem Franken gab sie leicht nach und stand am Abend bei 1.0225 Fr. Der Dollar notierte mit 0.9308 Fr. etwas fester als am Vorabend.

Ölpreis leichter

Der Ölpreis büsste am Freitag von hohem Niveau ein. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete um 17.30 Uhr MEZ 117 $.

Gold gab minimal nach. So lag die Feinunze am Abend bei 1955 $.

Der Bitcoin setzte seinen Erholungskurs der vergangenen Tage fort. Zwischenzeitlich kletterte die grösste Cyberdevise sogar wieder über die Marke von 45’000 $.