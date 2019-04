SMI handelt höher

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt nimmt nach einem verhaltenen Frühgeschäft den Aufwärtstrend wieder auf. Getragen wird der positive Trend von den schwergewichtigen Aktien Novartis (NOVN 81.09 1.59%), von Alcon (ALC 58.59 1.79%) und UBS (UBSG 13.5 0.82%). Die Stimmung sei dank einer Reihe erfreulicher Firmenabschlüsse positiv, ist zu hören. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9679.29 0.24%) steht bei Eröffnung 0,3% fester und baut nach einer frühen Pause seine Gewinne am Vormittag weiter aus. Am Mittwoch ist der Leitindex erstmals über die Marke von 9700 Zählern gestiegen, hat aber darunter geschlossen. Der Gewinn am Mittwoch hat 0,2% betragen.

Gestützt wird der Gesamtmarkt von den Aktien der UBS. Die Grossbank hat im ersten Quartal zwar weniger verdient, aber die Erwartungen übertroffen. Auch Credit Suisse zeigen sich fester. Nach einem fulminanten Start in den gestrigen Handel aufgrund guter Quartalszahlen ist die Euphorie der Anleger zunächst verpufft.

Zudem sorgen Avancen der Pharmaschwergewichte Novartis und Roche (ROG 265.7 -0.47%) für Rückenwind. Auch Alcon handeln mit Gewinnen.

Ebenfalls fester notieren Adecco (ADEN 58.8 0.31%), die laut Händlern von der Hochstufung von «Neutral» auf «Buy» mit Kursziel 75 Fr. durch Mainfirst profitieren.

Auf der Verliererseite sind die Valoren der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 75.16 -1.52%) und Swatch Group (UHR 315 -0.6%) zu finden.

Kühne + Nagel an der Spitze

Im SMIM (SMIM 2567.905 0.22%) fallen Kühne + Nagel (KNIN 148.45 3.81%) mit deutlichen Avancen auf. Der Logistikdienstleister hat zwar im ersten Quartal einen Gewinnrückgang verbucht, aber die Markterwartungen dennoch übertroffen.

Zudem setzen VAT Group (VACN 126.75 2.63%) den jüngsten Aufwärtstrend fort. Die Titel des Telecomkonzerns Sunrise (SRCG 67.3 -1.03%) auf der anderen Seite fallen weiter, nachdem sie gestern erstmals seit über zwei Jahren wieder unter den Ausgabepreis von 68 Fr. gesunken sind.

Am breiten Markt stechen die Anteile von Valora (VALN 260.5 6.33%) heraus. Die Einzelhandelsgruppe hat von der SBB den Zuschlag für Bewirtschaftung der schweizweit 262 Kiosk- und Convenience-Flächen erhalten.

Comet (COTN 103.4 -0.58%) sind vom Handel ausgesetzt. Die Aktionäre der Freiburger Technologiegruppe haben sich an der GV in der VRP-Wahl für Heinz Kundert, den Kandidaten des Aktivisten Veraison, entschieden.

Aryzta (ARYN 1.534 5.83%) sorgen für Aufmerksamkeit. Die Aktien des Backwarenkonzers und Turnaround-Kandidaten notieren nach deutlichen Avancen erstmals seit November 2018 wieder über 1,50 Fr.

Asien liefert gemischtes Bild – China schwach

In Japan setzt der Leitindex Nikkei 225 derweil seinen Aufwärtstrend fort. Er notiert 0,5% fester. Der breiter gefasste Topix avanciert 0,5%. Der koreanische Kospi verliert dagegen 0,5%. Der chinesische CSI 300, der die 300 grössten in Schanghai und Shenzhen kotierten Unternehmen umfasst, büsst 2% ein. Der Index der Börse in Schanghai gibt ebenfalls 2% nach.

Euro leichter

Der Euro kann die Kursverluste der vergangenen Handelstage nicht stoppen, aber abbremsen. Die Gemeinschaftswährung handelt zum Dollar etwas tiefer bei 1.1142 $. Auch zum Franken zeigt sie sich minimal leichter und notiert bei 1.1371 Fr. Der Dollar bewegt sich zum Franken in einer engen Spanne und steht weiterhin über der Marke von 1.02 Fr.

Ölpreis im Hoch

Wegen der verschärften US-Sanktionen gegen Iran überspringt Brent (Brent 75.15 0.85%) erstmals seit einem halben Jahr die Marke von 75 $. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte kostet aktuell 75.50 $. Der Goldpreis notiert fester bei 1277 $ pro Feinunze.