Schweizer Börse fällt

(AWP/Reuters) Der Leitindex SMI (SMI 12'168.94 +0.69%) sank bis kurz vor Handelsschluss um 1,4% auf 12’082 Punkte. Die Anleger befürchteten, dass die Lockdowns in China und eine entschlossene geldpolitische Straffung durch die US-Notenbank Fed die Konjunkturerholung abwürgen könnten. Vor diesem Hintergrund verpuffte die Erleichterung über den Wahlsieg des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Die grössten Kurseinbussen gab es bei konjunktursensitiven Werten. Angeführt wurde die Verliererliste bei den Bluechips vom Luxusgüter-Hersteller Richemont mit einem Minus von 5,4%. Die Aktien des Elektrotechnikkonzerns ABB sanken um 3,5%. Auch von der Credit Suisse trennten sich die Investoren, die Anteile rutschten 3,5% ab. Bei der krisengeplagten Grossbank steht einem Zeitungsbericht zufolge ein Umbau des Spitzenmanagements im Raum.

Nicht überzeugen konnte Roche mit seinem Quartalsbericht. Die Genusscheine ermässigten sich um 1,4% und damit stärker als der europäische Gesundheitssektor. Der Pharmariese rechnet nach einem kräftigen Umsatzplus im ersten Quartal im weiteren Jahresverlauf mit einer abnehmenden Nachfrage nach seinen Corona-Tests und weniger Wachstum.

Anleger an der Wall Street weiter auf dem Rückzug

An der Wall Street läuten US-Anleger zum Wochenanfang eine weitere Verkaufsrunde ein. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab kurz nach der Eröffnung am Montag knapp 1% auf 33’580 Punkte nach. Auch der breiter gefasste S&P 500.SPX sowie der technologielastige Nasdaq-Index notierten rund 1% schwächer bei 4228 und 12’730 Zählern. Anleger fürchteten eine sinkende Nachfrage aus China wegen zunehmender Restriktionen zur Eindämmung des Corona-Ausbruchs.

«Die Lockdowns in China werden immer schlimmer. Sie verlangsamen das allgemeine Wirtschaftswachstum und schaffen auch Probleme in der Lieferkette, die die Inflation weiter verschärfen und das Gewinnwachstum in den Vereinigten Staaten verringern werden», sagte Christopher Grisanti, Aktienstratege bei MAI Capital Management. «Ich glaube nicht, dass wir die Talsohle schon gesehen haben.»

Der als Angstmesser der Wall Street bekannte CBOE Volatilitätsindex. zog weiter an und erreichte mit 30,14 den höchsten Stand seit Mitte März. Für Nervosität sorgten auch die in dieser Woche anstehenden Quartalszahlen der Grosskonzerne Microsoft, Amazon und Apple, deren Aktien leicht nachgaben.

Nach einem überraschend starken Quartal griffen Anleger dagegen bei Coca-Cola (KO 65.94 +1.06%) zu. Die Titel des US-Getränkeriesen zogen rund 2% an. Die Analysten von Jefferies bescheinigten dem Konzern ein «sehr starkes erstes Quartal». Dabei profitierte Coca-Cola von höheren Preisen und einer wieder anziehenden Nachfrage in Restaurants und Kinos.

Die Aussicht auf Zustimmung bei der 43 Mrd. $ schweren Übernahme von Twitter (TWTR 51.70 +5.66%) durch Tesla-Chef Elon Musk liess die Aktien des US-Kurznachrichtendienstes um bis zu 4,3% auf 51,03 $ ansteigen. Ein Deal stehe kurz bevor und könne noch am Montag bekanntgegeben werden, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Twitter sei bereit, die Offerte des Tesla-Chefs in Höhe von 54,20 $ je Aktie anzunehmen.

Euro gibt zu Dollar und Franken nach

Die schlechte Stimmung an den Finanzmärkten belastet den Euro zu Wochenbeginn. Der Wahlsieg des französischen Präsidenten Emmanuel Macron konnte die Gemeinschaftswährung nur kurz stützen. Am Montagmittag notiert der Eurokurs bei 1,0731 $, nachdem er im frühen Handel fast bis auf 1,07 $ abgerutscht war.

Gegenüber dem Franken tendiert der Euro mit 1,0283 Fr. ebenfalls schwächer. Am Freitagabend kostete die Gemeinschaftswährung noch 1,0325 Fr. Der US-Dollar hat gleichzeitig auf 0,9584 Fr.von 0,9568 angezogen.

Die europäischen Aktienmärkte starteten mit teils deutlichen Verlusten in die neue Woche. Wegen der Perspektive rasant steigender US-Leitzinsen, extremer Inflationstendenzen, dem Ukraine-Krieg, gestresster Lieferketten und der sich zuspitzenden Corona-Situation in China geht unter Anlegern die Sorge vor einer Rezession um. Am Devisenmarkt werden wie so oft in unsicheren Zeiten der Dollar, der japanische Yen und der Franken als Horte der Stabilität angesteuert. Der Euro hingegen verliert gegenüber diesen Währungen an Wert.

Zuvor hatte der Euro im asiatischen Handel kurz von dem Wahlausgang in Frankreich profitiert. Frankreichs liberaler Präsident Emmanuel Macron hatte die Präsidentschaftswahl nach vorläufigem amtlichen Endergebnis mit 58,5% der Stimmen klar gewonnen. Seine rechte Herausforderin Marine Le Pen kam auf 41,5% der Stimmen. Vor der Wahl hatten Beobachter vor erheblichen Konsequenzen für die europäische Politik gewarnt, falls Marine Le Pen die Wahl gewinnen sollte. Le Pen vertritt im Gegensatz zu Macron viele europakritische Positionen.

Gemessen an der Alternative sei der Wahlsieg Macrons zwar eine gute Nachricht für den Euro, doch angesichts des breiteren makroökonomischen Ausblicks seit dem Krieg in der Ukraine lasse sich auf kurze Sicht bei der Gemeinschaftswährung nur wenig Aufwärtspotenzial erkennen, schrieb Seema Shah, Chefstrategin bei dem Vermögensverwalter Principal Global Investors. Ihrer Meinung nach ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Europa dieses Jahr in einer Rezession beenden wird – daran ändere auch Macrons Wahlsieg nichts.

Vor diesem Hintergrund verpufften unerwartet gute Konjunkturdaten aus Deutschland weitgehend. Die Stimmung in der hiesigen Wirtschaft hat sich im April überraschend aufgehellt, wie der Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex zeigte. «Der erste Kriegsschock scheint sich etwas gelegt zu haben, aber angesichts der Vielzahl bestehender Risiken scheint es zu früh, bereits vom Beginn einer Trendwende zu sprechen», kommentierte Elmar Völker, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Montag mit weiteren Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Markt war von anhaltenden Nachfragesorgen die Rede. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 103,93 $. Das waren 2,71 $ weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 98.70 -2.96%)) fiel um 2,73 $ auf 99,34 $.

Am Rohölmarkt dominieren zunehmend Sorgen über eine schwächere Ölnachfrage. Hintergrund sind die strengen Corona-Massnahmen der chinesischen Regierung, die das Wirtschaftswachstum in- und ausserhalb Chinas zu belasten drohen. Entsprechend wird mit einer geringeren Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel gerechnet.

Gestützt werden die Ölpreise dagegen durch den Krieg Russlands in der Ukraine, der zu zeitweise schweren Verwerfungen am Ölmarkt geführt hat. Aufgrund des Kriegs und scharfer Sanktionen westlicher Länder fällt derzeit ein erheblicher Teil des russischen Erdölangebots faktisch aus. Russland zählt zu den grössten Förderstaaten der Welt.

Goldpreis fällt unter 1900 $

Der Goldpreis hat am Montag weiter nachgegeben und ist unter die Marke von 1900 $ gefallen. Am Nachmittag fiel der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Rohstoffbörse in London bis auf 1895 $. Das waren etwa 37 $ weniger als am Freitag. Es ist der tiefste Stand seit Ende März. Auch in Euro gerechnet gab der Goldpreis zu Wochenbeginn deutlich nach und fiel um 23 Euro auf 1763 Euro.

Experten nennen derzeit zwei wesentliche Gründe für den fallenden Goldpreis. Zum einen lastet auf dem Edelmetall die Erwartung steigender Leitzinsen, insbesondere in den USA. An den Kapitalmärkten sind die Zinsen bereits deutlich angestiegen, was die Attraktivität des zinslosen Goldes in den Augen vieler Anleger schmälert.

Als zweiter Grund kommt der steigende Dollar hinzu. Da Gold in der US-Währung gehandelt wird, lastet ein steigender Dollar-Wechselkurs in der Regel auf der Nachfrage nach dem Edelmetall. Die beiden Faktoren Zinsen und Dollarkurs wiegen derzeit die erhöhte Sicherheitsnachfrage wegen des Ukraine-Krieges offenbar mehr als auf. Gold gilt vielen Anlegern auch als Absicherung in ungewissen Zeiten.

Die Commerzbank (CBK 6.22 -1.89%) revidierte derweil ihre Goldpreisprognose nach oben und erwartet nun ein Preisniveau von 1900 $ je Feinunze am Jahresende. Das sind 100 $ mehr als bisher. «Wir erwarten trotz der ausgeprägten Zinserhöhungserwartungen keinen stärkeren Preisrückgang. Denn die Inflation dürfte längerfristig auf einem höheren Niveau bleiben, was sich dämpfend auf die Realzinsen auswirkt», schrieb Analyst Carsten Fritsch. Ob die Zentralbanken bereit oder willens sind, die Leitzinsen weit über die Inflationsraten anzuheben, bleibe abzuwarten. Auch dürften bei schwächeren Konjunkturdaten Zweifel aufkommen, ob die Zinsen tatsächlich so stark angehoben werden, wie dies an den Terminmärkten erwartet werde.

Zins- und Wachstumssorgen lassen Asien-Börsen einbrechen

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Montag so stark wie seit zwei Wochen nicht mehr gefallen. Die Sorge über schnelle Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed und eine Verlangsamung des Wachstums verunsicherte die Anleger. «Bedenken hinsichtlich der Zinssätze und der Rezession sind jetzt die grössten Risiken für die Anleger», sagte Candace Browning von der Bank of America (BAC 37.29 -0.72%). «Die steigenden Lebensmittel- und Benzinpreise sowie das Auslaufen wichtiger Konjunkturprogramme beunruhigen die Anleger hinsichtlich der Kaufkraft der einkommensschwachen Verbraucher.»

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index.N225 lag im Verlauf 1,9% tiefer bei 26.579 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index.TOPX sank um 1,6% und lag bei 1875 Punkten.

Die Börse in Shanghai.SSEC lag 2% im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen.CSI300 verlor 1,7%.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1% auf 128,41 YenJPY= und legte 0,5% auf 6,5360 YuanCNY= zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9570 FrankenCHF=. Parallel dazu fiel der EuroEUR= um 0,1% auf 1,0784 $ und gab 0,1% auf 1,0321 FrankenEURCHF= nach. Das Pfund SterlingGBP= verlor 0,3% auf 1,2805 $.