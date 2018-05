SMI geht leichter ins Wochenende

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat leichter geschlossen. Dabei schwenkte sie zu Handelsbeginn nach den Verlusten der vergangenen Tage zunächst auf einen Erholungskurs ein. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8759.08 -0.14%) stieg bei Eröffnung 0,3%, drehte aber am Nachmittag ins Minus. Am Donnerstag war der Leitindex 0,3% gefallen. «Die Leute sind vorsichtig», sagte ein Börsianer. Nach wie vor seien die Marktteilnehmer wegen des Handelsstreits mit den USA und über den künftigen Europa-Kurs der neuen italienischen Regierung besorgt.

Auch in den USA verhielten sich die Anleger zurückhaltend. Der Dow Jones (Dow Jones 24698.51 -0.46%) der Standardwerte gab bei Börsenschluss in Europa 0,1% ab. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2715.75 -0.44%) verlor ebenfalls 0,1%, während der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite 0,2% fester notierte.

Roche belasteten

Informationen über grössere Schweizer Unternehmen waren dünn gesät. Neunzehn der zwanzig SMI-Werte eröffneten im Plus. Mit fortschreitendem Handelsverlauf drehten vermehrt Werte in die Verlustzone. Angeführt wurden die Gewinner im Leitindex von Sika (SIK 7965 1.27%). Von den frühen Gewinnern um die Banken Julius Bär (BAER 60.8 0.76%), Credit Suisse (CSGN 16.15 -0.4%) und UBS (UBSG 15.765 -0.35%) sowie die Versicherer Swiss Life (SLHN 354 0.8%), Zurich und Swiss Re (SREN 90.64 -0.13%) schlossen nur noch wenige Finanztitel im grünen Bereich. ABB (ABBN 23.36 -0.6%) gaben nach.

Die Nachricht des Tages war: LafargeHolcim schliesst seine Konzernstandorte in Paris und Zürich. Es gibt einen neuen Konzernsitz in Zug. 200 Arbeitsplätze werden gestrichen und ein Kostensparprogramm lanciert. Die Aktien des Zementriesen reagierten eher negativ.

Novartis (NOVN 75.56 -0.13%) profitierten von einem Rating von Credit Suisse. Die Analysten der Grossbank erhöhten das Rating für die Aktien des Pharmaunternehmens von «Underperform» auf «Neutral». Das Kursziel lautet indes unverändert 80 Fr.

Die Genussscheine von Roche (ROG 217.6 -0.64%) gaben ab. Credit Suisse senkte das Rating für Roche von «Neutral» auf «Underperform» und reduzierte das Kursziel von 240 auf 215 Fr.

EFG legten klar zu

Der breite Markt, gemessen am Index für kleine und mittelgrosse Unternehmen SMIM (SMIM 2625.627 0.49%), steigt. An der Spitze standen Sonova (SOON 174.4 3.72%) sowie Temenos (TEMN 147.6 1.17%). Ausserdem handelten Kühne + Nagel (KNIN 151.05 0.87%) und DKSH (DKSH 79.3 0.63%) im Plus.

Nach dem Taucher im gestrigen Handel wegen schwacher Umsatzzahlen und enttäuschender Prognosen gaben die Aktien des Backwarenherstellers Aryzta (ARYN 14.85 -2.43%) deutlich ab.

Die Hochstufung der Anlageempfehlung von «Hold» auf «Buy» durch Baader Helvea lockten die Anleger zu den Papieren von EFG (EFGN 8.03 8.96%) International.

Vontobel (VONN 68.25 1.41%) rückten weiter vor. Der Vermögensverwalter hatte am Donnerstag die Übernahme der Raiffeisen-Tochter Notenstein La Roche angekündigt.

Unter Druck kamen die Aktien von Bell Food (BELN 407 0.49%). Der Fleischverarbeiter will zur Finanzierung der Übernahme des Konkurrenten Hügli das Kapital um maximal 4 Mio. Aktien erhöhen und damit bis zu 612,6 Mio. Fr. brutto erlösen.

Die Aktien des österreichischen Motorradherstellers KTM Industries (KTMI 70.4 0.57%) waren einem Reverse Split von 10 unterzogen worden, das heisst, sie handeln nun im Bereich von 70 statt 7 Fr.

Wisekey (WIHN 4.99 10.4%) stiegen massiv. Das Cybersecurity-Unternehmen hatte die ebenfalls in der Internetsicherheit tätige St. Galler Firma Quovadis komplett übernommen. Zudem gab Wisekey bekannt, dass auf der US-Plattform OTCQX am Freitag der Handel mit den American Depositary Receipts (ADR) aufgenommen wurden.

Die Aktien der Valiant (VATN 111.4 -3.3%) Bank (4 Fr. pro Aktie) und von Warteck Invest (WARN 1970 -3.43%) (70 Fr.) handelten mit einem Dividendenabschlag.

Asien eher schwächer

In Japan notierte der Nikkei 225 kaum verändert (+0,1%), der breiter gefasste Topix gab 0,2% nach. In Südkorea verlor der Kospi (Kospi 2460.48 -0.21%) ebenfalls 0,2%. In Festlandchina büsste der Shanghai Composite 0,5% ein, der Shenzhen Composite sank 0,4%. Der Hang Seng in Hongkong notierte 0,5% schwächer.

Euro unter 1.16 Fr,

Der Euro bewegte sich erneut abwärts. Sowohl zum US-Dollar als auch zum Franken zeigte er sich schwächer. So notierte die Gemeinschaftswährung um 17:30 Uhr MESZ bei 1.1653 $ – zwischenzeitlich war sie auf ein Sechs-Monats-Tief zum Greenback gefallen. Zum Franken rutschte der Euro unter die Marke von 1.16 Fr. und kostete 1.1553 Fr. Der Dollar-Franken-Kurs lag bei 0.9919 Fr./$.

Brent sackte ab

Der Ölpreis notierte markant tiefer und deutlich unter der Marke von 80 $. Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete bei Börsenschluss in Europa weniger als 77 $. Saudi-Arabien und Russland wollen Insidern zufolge die Produktionseinschränkungen aufweichen. Gold (Gold 1303.11 -0.13%) handelte leichter, aber über der Marke von 1300 $. Die Feinunze des Edelmetalls lag bei 1303 $.