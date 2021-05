SMI mit neuem Rekordstand

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende in der frühen Phase zu und hievt sich dabei auf einen neuen Allzeithöchststand bei 11’297. Das bisherige Hoch bei 11’270 vom Februar 2020 ist damit Geschichte. Die europäischen Börsen haben im Vergleich zu den amerikanischen, wo es am Pfingstmontag deutlich nach oben ging, einen gewissen Nachholbedarf.

Während andere Indizes wie der als Weltleitindex akzeptierte Dow Jones (Dow Jones 34'393.98 +0.54%), die Technologiebörse Nasdaq oder auch der als zyklisch geltende deutsche Dax (DAX 15'545.29 +0.7%) schon seit einiger Zeit von einem Rekordhoch zum nächsten eilen, ist dies dem SMI (SMI 11'276.10 +0.45%) erst jetzt gelungen. Dass er es nicht eher geschafft hat, liegt unter anderem daran, dass im SMI die Dividendenzahlungen bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden. Der SMIC, in dem die Dividendenzahlungen in die Berechnung mit einfliessen, befindet sich schon seit einiger Zeit auf Rekordniveau.

Am Berichtstag würden die nachlassenden Inflationsängste und die Aussichten auf die wieder Fahrt aufnehmende Wirtschaft in Europa die Investoren in Kauflaune versetzen, heisst es in Marktkreisen. Gleichzeitig wird aber auch vor der mittlerweile sehr hohen Bewertung der Aktien gewarnt.

Bei den Blue Chips sind Richemont (CFR 101.80 +2.5%) erneut klar gesucht, nachdem das Luxusgüterunternehmen am vergangenen Freitag überraschend starke Jahreszahlen vorgelegt hatte. In der Folge zog die Aktie vor dem Wochenende um beinahe 5% an. Am Berichtstag erhalten die Aktien von verschiedenen Kurszielerhöhungen und einer Aufstufung durch Société Général auf «Buy» frischen Rückenwind.

Im Sog von Richemont legen auch Swatch Group (UHR 308.10 +1.82%) zu. Überdurchschnittlich gesucht sind zudem Finanztitel wie Partners Group (PGHN 1'338.00 +1.63%), Swiss Re (SREN 85.74 -0.05%) und UBS (UBSG 14.31 +0.35%). Auch Zykliker wie ABB (ABBN 30.20 +0.17%), Geberit (GEBN 640.80 +1.26%) oder Holcim (HOLN 53.56 +0.56%) gehören zu den Gewinnern.

Auf der Gegenseite befinden sich einzig Swisscom (SCMN 507.00 -0.59%), Zurich ganz knapp im Minus sowie Alcon (ALC 61.68 -1.15%), welche allerdings Ex-Dividende gehandelt werden.

Vontobel (VONN 70.30 +1.44%) erhöht das Kursziel für Sonova (SOON 312.20 +0.22%) auf 340 von 285 Fr., belässt die Einstufung aber weiter auf «Hold».

Sulzer (SUN 108.10 +2.27%) ziehen an, etwas beflügelt von einem Bericht in der Wochenendpresse. Dessen Thema – eine mögliche Abspaltung der Division Applicator Systems – ist zwar nichts Neues, scheint aber die Fantasien der Investoren wieder etwas anzuregen. Zumal Sulzer mit einer eigenen Mitteilung reagiert und die Pläne bestätigt hat.

Gesucht sind auch Idorsia (IDIA 24.10 +2.9%) dank der Aussicht auf Zahlungen, nachdem ein Partnerunternehmen die EU-Zulassung für ein MS-Mittel erhalten hat.

Asien klar im Plus

Im Gefolge der starken Vorgaben aus den USA haussieren am Dienstag auch die japanischen Börsen. Der Leitindex Nikkei 225 legte 0,6% zu, während der breiter aufgestellte Topix 0,2%. Der Hang Seng in Hongkong kann 1,4% gewinnen, während der Shanghai Composite 1,6% avanciert. Der Kospi in Seoul, Südkorea, mache mit einem Plus von 0,7% ebenfalls Boden gut.

Euro etwas fester

Der Euro tendiert leicht aufwärts. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung zum Dollar 1.2230 $ und damit etwas mehr als am Vorabend. Auch gegenüber dem Franken steigt der Euro minimal, auf 1.0961 Fr. Der Dollar geht zum Franken kaum verändert zu 0.8964 Fr. um.

Ölpreis im Plus

Der Ölpreis notiert etwas höher. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 68.02 -0.67%) kostet 68.50 $. Gold (Gold 1'881.58 +0.07%) gibt nach und liegt bei einem Kurs von 1875 $ pro Feinunze.

Bitcoin nach Absturz erholt

Nach der Talfahrt am Wochenende haben die Kryptowährungen am Montag wieder deutlich zugelegt. Am Dienstag zeigen sie sich stabil. So kostet ein Bitcoin (Bitcoin 38'342.00 -0.8%), die bekannteste und nach Marktanteilen grösste Digitalwährung, aktuell knapp 39’000 $.