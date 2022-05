SMI mit leichten Zugewinnen

(AWP/Reuters) Zunächst konnten sich die Märkte bei einer ruhigen Nachrichtenlage nicht für eine Richtung entscheiden. Nachdem der Leitindex am Nachmittag zurück über die Marke von 11’500 Punkte geklettert war, baute er in letzter Minute einen Grossteil der Gewinne ab. Getragen wurden die leichten Avancen im SMI (SMI 11'491.80 +0.07%) vor allem durch die Pharmaschwergewichte.

Obwohl der SMI den vierten Tag in Folge höher schloss, ist es laut Marktteilnehmern noch zu früh, von einer nachhaltigen Erholung zu sprechen. Die Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg, die Schwierigkeiten bei den globalen Lieferketten und den steigenden Leitzinsen seien weiterhin hoch. Demzufolge ist es auch nicht verwunderlich, dass die Märkte keine einheitliche Richtung gefunden haben. Impulse könnte es vom jüngsten Protokoll der Fed-Sitzung geben, das aber erst nach Handelsschluss veröffentlicht wird. Da morgen die Börsen wegen Auffahrt geschlossen sind, werden sich die Auswirkungen erst im Handel am Freitag zeigen.

Der SMI stieg am Mittwoch leicht um 0,07% auf 11’491,80 Punkte, nachdem es lange so aussah, als ob er die Marke von 11’500 Punkten bis zum Schluss halten könnte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sank leicht um 0,01% auf 1779,94 Punkte und der breite SPI (SXGE 14'708.47 +0.04%) um 0,04% auf 14’708,47 Zähler. Von den 30 SLI-Werten schlossen 17 im Plus und 12 Titel gaben nach. Unverändert schloss SGS (SGSN 2'403.00 +0.00%).

Im Plus gehalten wurde der Markt vor allem durch die Index-Schwergewichte Roche GS (ROG 333.00 +0.47%) und Novartis (NOVN 87.82 +0.16%). Nestlé (NESN 114.24 -0.44%) verzeichnete hingegen ein Minus von 0,4%. Nachdem die Papiere kurz vor Handelsschluss noch fast unverändert gehandelt wurden, sackten sie zum Schluss noch deutlich ab und waren damit massgeblich fürs Wegschmelzen der SMI-Gewinne verantwortlich.

Die grössten Zugewinne verzeichnete der Luxuskonzern Richemont (CFR 94.80 +1.96%) mit einem Plus von 2,0%. Auch Swatch Group (UHR 226.00 +0.31%) waren gefragt, konnten aber mit Zugewinnen von 0,3% nicht mit Richemont mithalten. Gefragt waren am Mittwoch auch Zykliker wie Holcim (HOLN 47.61 +1.28%) und Schindler (SCHP 195.10 +1.09%).

Nach anfänglichen teilweise negativen Vorzeichen drehten die Finanztitel im Handelsverlauf fast alle ins Plus. Die Kursgewinne reichten von 0,8% bei Julius Bär (BAER 47.72 +0.78%) bis 0,2% bei der Credit Suisse (CSGN 6.75 +0.21%). Einzig die Papiere von UBS (UBSG 17.75 -0.20%) gaben mit einem Minus von 0,2% leicht nach.

Im SLI am stärksten abgestraft wurden die Papiere von Temenos (TEMN 92.66 -2.83%). Berichten aus dem Handel zufolge wurden zuvor spekulativ aufgebaute Aktien- und Derivatpositionen vermehrt wieder glattgestellt. Dies erfolge aufgrund fehlender Neuigkeiten zu den angeblichen Übernahmeverhandlungen mit Finanzinvestoren, hiess es.

Die zweithöchsten Abgaben verzeichnete der Hörgerätehersteller Straumann (STMN 111.30 -2.15%) mit 2,2%. Damit setzte sich der Abwärtstrend der Papiere weiter fort. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von über 40%.

Auch Technologiewerte wie AMS Osram (AMS 10.88 -1.23%) und VAT Group (VACN 264.20 -1.20%) litten unter drohenden Zinsschritten der Fed. Beide Papiere gaben je 1,2% nach. Damit setzte sich der Negativtrend bei den Technologietiteln der letzten Tage unvermindert fort. Einzig Logitech (LOGN 55.14 +0.80%) konnte sich mit einem Plus von 0,8% gegen den Abwärtstrend stemmen.

Für Aufmerksamkeit sorgte der Börsengang der Beteiligungsgesellschaft Epic Suisse für etwas Aufmerksamkeit. Die Papiere eröffneten mit einem Preis von 68 Fr. und stiegen kurz nach Eröffnung auf einen Höchstwert von 68,42 Fr. Den ersten Tag schlossen sie im Vergleich zum Ausgabepreis leicht schwächer bei 66,90 Fr. ab.

Das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed hat am Mittwoch seine Geschäftszahlen für das Jahr 2021/22 vorgelegt. Trotz gestiegenem Umsatz und Gewinn konnte das Unternehmen die Analystenschätzungen nicht ganz erfüllen. Die Papiere gaben 1,6% nach.

Im breiten Markt gehörten Perfect Holding (PRFN 0.0798 +13.35%) und Spice zu den grössten Gewinnern. Am anderen Ende des Spektrums standen Airesis (AIRE 0.6400 -6.57%), Lem (LEHN 1'872.00 -5.17%) und Achiko (ACHI 0.1020 -5.12%).

US-Börsen: Gewinne nach turbulenten Tagen

Der US-Aktienmarkt hat nach zwei turbulenten Handelstagen zugelegt. Vor der Veröffentlichung des jüngsten US-Notenbankprotokolls hielten sich die Bewegungen am Mittwoch aber in Grenzen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,42% auf 32’063,30 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,64% auf 3966,89 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 (NDX 11'943.93 +1.48%) stieg um 0,79% auf 11’862,95 Punkte.

Am Montag hatten noch Entspannungssignale im Handelsstreit mit China und ein starker Bankensektor die Kurse angetrieben, doch am Dienstag lösten schlechte Nachrichten aus der Social-Media-Branche einmal mehr einen Kursrutsch bei den Technologiewerten aus. Insgesamt befürchten Anleger weiterhin, dass sich das Wirtschaftswachstum angesichts einer strafferen Geldpolitik zur Bekämpfung der hohen Inflation drastisch verlangsamen könnte. Dabei verschlechtern der Krieg in der Ukraine und die Corona-Lockdowns in China die Aussichten insbesondere für die sehr konjunkturabhängigen Tech-Werte zusätzlich.

Einst die Börsenlieblinge der Anleger, seien diese unverändert «die Belastung der Stunde», kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Mit einem Kursrutsch von in der Spitze mehr als 30% erlebe der Nasdaq 100 gerade seinen grössten Ausverkauf seit der Finanzkrise.

Etwas zuversichtlicher äusserte sich Michael Hewson, Markt-Analyst beim Handelshaus CMC Markets (T8Q 3.44 +0.00%) UK. Bemerkenswert sei am Vortag gewesen, dass der Nasdaq 100 und auch der S&P 500 trotz allem deutlich über ihren Tagestiefstständen geschlossen hätten.

Beim Fed-Protokoll, dass im Handelsverlauf veröffentlicht wird, will Hewson vor allem auf die Diskussion über die Bilanzverkürzung achten. Die Fed will ihre infolge der Corona-Notprogramme auf rund neun Billionen US-Dollar angeschwollene Bilanz rasch abbauen, um so dem Markt Liquidität zu entziehen.

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien der Schnellrestaurant-Kette Wendy’s um fast 11% an, denn der Grossaktionär Trian Fund Management «prüft eine Transaktion». Das könnte eine Übernahme, ein Zusammenschluss oder eine andere Transaktion bedeuten, hiess es. Trian ist mit etwa 11,8% an Wendy’s beteiligt.

Für Nordstrom ging es nach einem verhaltenen Start um gut 11% hoch. Die Kaufhaus- und Versandhauskette hob ihre Umsatz- und Ergebniserwartung für 2022 an.

Thema an der Börse ist auch das Massaker an einer Grundschule im Bundesstaat Texas. Der US-Präsident forderte Konsequenzen aus den wiederkehrenden Amokläufen mit Schusswaffen. «Als Nation müssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden», sagte Joe Biden. «Wir müssen handeln.»

Doch wie so oft bei ähnlich schlimmen Ereignissen ziehen auch diesmal die Kurse der Aktien von Waffenproduzenten an. So stiegen Smith & Wessen Brands und Vista Outdoor um jeweils rund 8%. Börsianer begründen dies damit, dass diejenigen, die nun eine schärfere Gangart der Politik erwarteten, sich noch rechtzeitig mit Waffen eindecken wollten.

Euro gibt leicht nach

Der Euro hat am Mittwoch seine Vortagesgewinne abgegeben und ist unter 1,07 $ gefallen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0678 $. Am Vortag war ein einmonatiger Höchststand von 1,0749 $ erreicht worden.

Gegenüber dem Euro verteuerte sich der Franken auf einen Wert von 1,0279 Fr. Im Verlauf des Nachmittags war das Franken-Euro-Währungspaar zwischenzeitlich gar auf unter 1,025 abgerutscht, hat sich dann aber wieder etwas erholen können. Der Euro notiert aber immer noch deutlich unter 1,03. Zum Dollar büsst der Franken zum Vortag etwas an Wert ein und wird aktuell mit 0,9625 Fr. gehandelt.

Wurde der Euro am Vortag durch Äusserungen aus den Reihen der EZB angetrieben, geriet er zur Wochenmitte aus demselben Grund unter Druck. Hintergrund ist eine Debatte über den richtigen Kurs gegen die hohe Inflation in der Eurozone. Am Montag hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach langem Zögern eine erste Zinsanhebung im Juli und ein Ende der Negativzinsen für Spätsommer signalisiert. Das impliziert einen eher vorsichtigen Einstieg in die Straffungsphase. Dieses Vorgehen reicht einigen Notenbankern aber nicht aus. Am deutlichsten wurden bisher die Notenbankchefs von Österreich, den Niederlanden und Lettlands.

Äusserungen vom Mittwoch deuteten jedoch darauf hin, dass Forderungen nach einem grösseren Zinsschritt zum Einstieg in die geldpolitische Wende derzeit wohl keine Mehrheit im EZB-Rat finden. EZB-Direktor Fabio Panetta sprach sich für eine graduelle Straffung der Geldpolitik aus. Finnlands Notenbankchef Olli Rehn plädierte für einen kleinen Zinsschritt zum Start. Der Euro gab daraufhin nach.

Der US-Dollar legte zu fast allen wichtigen Währungen zu. Die im April schwächer als erwartet gestiegenen Aufträge für langlebige Güter belasteten ihn nur leicht. «Zwar scheint der Schwung nachzulassen und die globalen Wachstumsperspektiven trüben sich wegen des Ukrainekrieges und der gestörten Lieferketten ein, Hinweise auf eine Abschwächung der konjunkturellen Dynamik sind bislang aber nur vereinzelt zu sehen», schreiben Experten der Helaba. Die US-Notenbank werde sich durch die Zahlen wohl nicht von ihrem Kurs abbringen lassen, die Leitzinsen weiter zu erhöhen.

Am Abend veröffentlicht die US-Zentralbank Federal Reserve ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Analysten und Anleger werden die Veröffentlichung auf Hinweise zur künftigen Linie abklopfen. Von der Fed werden in diesem Jahr weitere deutliche Zinsanhebungen erwartet, um die hohe Teuerung einzudämmen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85295 (0,85750) britische Pfund und 135,34 (136,49) japanische Yen fest.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch etwas zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 113,86 $. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 110.78 +0.45%)) kletterte um 28 Cent auf 110,00 $.

Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank (CBK 7.77 +1.49%) begründete den Anstieg der Ölpreise mit Überlegungen der US-Regierung, die auf einen Exportstopp für Ölprodukte abzielen. Dies würde das Angebot in den USA erhöhen und die Preise an amerikanischen Tankstellen unter Druck setzen, dem Weltmarkt aber gleichzeitig einen Teil der gehandelten Ölprodukte entziehen. Die Folge eines amerikanischen Exportstopps wäre ein geringeres Angebot von Benzin und Diesel auf dem Weltmarkt.

Im Handelsverlauf gaben die Ölpreise noch deutlichere Gewinne teilweise wieder ab. Die US-Lagerbestände an Rohöl sind in der vergangenen Woche weniger als erwartet gesunken. Die Vorräte gingen im Vergleich zur Vorwoche laut Energieministerium um 1,0 Mio. Barrel auf 419,8 Mio. Barrel zurück. Analysten hatten im Schnitt mit einem stärkeren Rückgang um 2,1 Mio. Barrel gerechnet.

Die Ölpreise bewegen sich seit einiger Zeit auf hohem Niveau von meist mehr als 100 $. Angetrieben werden sie von einem deutlich verminderten Angebot aus Russland infolge scharfer westlicher Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs. Belastung geht von der strengen Corona-Politik Chinas aus, die die Wirtschaft des Landes und den Welthandel ausbremst.

Bitcoin findet keine klare Richtung

Der Kurs des Bitcoin tendiert nach der grossen Talfahrt von Anfang Mai weiterhin seitwärts. Markbeobachter sehen in einer weiteren Konsolidierung mit Tendenz nach unten angesichts des geldpolitischen Umfelds momentan mehr Chancen.

Auf der Handelsplattform des US-Kryptohändlers Coinbase kostete ein Bitcoin am Mittwochvormittag rund 29’750 $ und damit praktisch gleich viel wie in der Vorwoche. Die Marktkapitalisierung der «Krypto-Leitwährung» bleibt damit innerhalb der letzten sieben Tage mit rund 570 Mrd. $ ebenfalls gleich.

«In der letzten Woche hat sich an der Bitcoin-Front nicht viel getan», fassen die Analysten von Oanda die Lage zusammen. Der Bitcoin sei aber nach wie vor anfällig für Kursverluste. Begründet wird dies mit einem Umfeld, in dem die Geldpolitik eher gestrafft werde und die Risikobereitschaft weiter abnehme. Diese Szenario liefere «keine guten Argumente für den Bitcoin», heisst es.

Unter den Anfang Mai eingetretenen Turbulenzen rund um den Stablecoin UST der Terra Fundation leiden derweil viele Projekte aus dem Bereich «Decentralized Finance», kurz DeFi. Gemäss neusten Zahlen der DeFi-Datenplattform Llama ist der in DeFi-Projekten steckende Gesamtwert an Kryptowährungen seit dem Absturz von über 200 Mrd. auf noch gut 100 Mrd. $ zusammengeschrumpft.

Im Vergleich zur Vorwoche fahren auch weitere Kryptowährungen wie Ether im Vergleich zum Bitcoin höhere Verluste ein. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes ist laut CoinGecko in den letzten sieben Tagen um 45 Mrd. auf noch 1328 Mrd. geschrumpft.