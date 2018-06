SMI schliesst unter der 8500-Marke

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat zum Wochenauftakt auf breiter Front nachgegeben. Die Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits der USA mit dem Rest der Welt halte die Anleger vom Markt fern, sagten Händler. Die Marktteilnehmer sorgten sich um die ungewissen Folgen der sich abzeichnenden Negativspirale. Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 8458.75 -1.83%) büsste klar ein und schloss erneut unter der Marke von 8500 Punkten. Am Freitag hatte er zwar 1,9% gewonnen, die Woche aber trotzdem mit einem Verlust abgeschlossen.

In New York gingen die Aktienanleger wie auch in der Schweiz auf Tauchstation. Der Dow Jones (Dow Jones 24252.8 -1.33%) und der S&P 500 (SP500 2717.07 -1.37%) verloren bei Börsenschluss in Europa je 1,4%, der Nasdaq Composite gab sogar 2% nach.

US-Präsident Donald Trump hatte die Märkte am Freitag mit erneuten Drohungen von Zöllen auf europäische Autos erschreckt. Zudem will er vielen chinesischen Unternehmen den Kauf von US-Technologiefirmen verbieten.

Roche konnten sich nicht im Plus halten

Alle zwanzig Schweizer Standardwerte schlossen mit Verlusten. Dem Negativtrend hatten im frühen Handel einzig die Genussscheine von Roche (ROG 217.3 -1.16%) trotzen können. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Papiere des Basler Pharmakonzerns jedoch auch nach. Patienten, die an einer bestimmten Form von Lungenkrebs erkrankt sind, haben bei der Anwendung des Mittels Tecentriq in Kombination mit Chemotherapie deutlich länger überlebt als mit Chemotherapie allein. Das habe eine Phase-III-Studie (IMpower133) gezeigt. Roche wolle die Daten nun den Gesundheitsbehörden FDA und EMA darlegen.

«Roche kann als erstes Unternehmen mit ihrer IO-Therapie bei dieser schwer behandelbaren Krankheit Erfolge vorweisen», kommentierte Stefan Schneider von der Bank Vontobel (VONN 72.25 -0.89%), er erhöhte das Kursziel von 268 auf 270 Fr. und bestätigte die Kaufempfehlung.

Die Aktien von Rivale Novartis (NOVN 73.3 -1.8%) büssten klar ein. Auch die meisten anderen Arzneimittelwerte schwächten sich ab.

Die Papiere von Nestlé (NESN 74.82 -0.51%), einem weiteren Marktschwergewicht, verloren am wenigsten stark von allen Werten im Leitindex.

Die Anteile der Banken lagen ebenfalls im Angebot. Credit Suisse (CSGN 14.855 -3.41%) und UBS (UBSG 15.05 -2.75%) fielen deutlich. Beide waren am Freitag stark gestiegen, nachdem die Banken den ersten Teil des US-Stresstests bestanden hatten.

Auch Versicherungswerte standen auf den Verkaufszetteln. So gaben Swiss Re (SREN 85.32 -1.61%) und Zurich Insurance (ZURN 291.7 -1.92%) nach.

Lalique mit Börsendebüt

Der breiter Markt verlor ebenfalls klar. Im SMIM (SMIM 2582.147 -1.41%), dem Index der kleinen und mittelgrossen Werte, stemmten sich Clariant (CLN 24.61 2.84%) gegen den Trend. Klar waren die Verluste zudem bei Tech-Werten um AMS (AMS 77.6 -3.75%), U-Blox (UBXN 198 -6.07%), Temenos (TEMN 147.7 -0.81%) und Logitech (LOGN 42.73 -2.84%).

Die Aktien von Lalique wurden erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Der Hersteller und Vertreiber von Luxusgütern hatte das Kapital erhöht und wechselte von der Berner zur Schweizer Börse. Der erste Kurs lautete 51 Fr. Am Freitag schloss die Aktie in Bern ebenfalls zu 51 Fr.

Asmallworld (ASWN 6.56 -4.09%) stürzten zwischenzeitlich ab, erholten sich aber etwas von den Verlusten. Die Aktien des Sozialen Netzwerks verloren nachrichtenlos bis zu 20% an Wert.

Polyphor (POLN 31.75 6.01%) legten indes zu. UBS hatte die Abdeckung mit der Empfehlung Buy und dem Kursziel 43 Fr. gestartet.

Asiatische Börsen überwiegend im Minus

Die Angst vor einem eskalierenden Handelskrieg zwischen den USA und China belastete die asiatischen Aktienmärkte weiterhin. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei notierte 0,5% schwächer. Der breiter gefasste Topix 100 handelte 0,6% tiefer. Der Hang Seng in Hongkong gab 0,4% auf 29’227 Punkte nach. Der CSI 300 in Shenzhen notierte mit einem Plus von 0,1% leicht positiv. Und auch der Kospi in Seoul konnte sich mit einer Avance von 0,3% im positiven Bereich halten.

Euro fester

Der Euro zeigte sich gegenüber dem Dollar fester. Die Gemeinschaftswährung kostete bei Börsenschluss in Europa 1.1685 $. Zum Franken tendierte sie ebenfalls höher und stand um 17:30 Uhr MESZ bei 1.1546 Fr. Der Dollar wiederum zeigte sich bei einem Stand von 0.9881 Fr. nur wenig verändert.

Ölpreis tiefer

Der Preis für Rohöl aus der Nordsee gab klar nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 74.588 -0.7%) kostete bei Börsenschluss in Europa gut 74 $. Gold (Gold 1265.58 -0.3%) handelte nahezu unverändert. Eine Feinunze des Edelmetalls notierte bei 1267 $.