Novartis stabilisieren SMI

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse vollzieht am Dienstag nach einer schwächeren Eröffnung eine Kehrtwende und handelt aktuell wenig verändert. Das Geschäft verläuft laut Händlern aber in weitgehend ruhigen Bahnen. Der Umsatz sei unterdurchschnittlich. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9896.78 -0.02%) steht bei Eröffnung 0,3% tiefer. Im Verlauf des Vormittag baut er seine Verluste ab und pendelt um den gestrigen Schlusskurs. Gegen die Mittagszeit setzt der Leitindex zum Sprung in den grünen Bereich an. Vom Tageshoch entfernt sich der SMI am Nachmittag wieder. Am Vortag hatte er 0,2% nachgegeben.

Insgesamt zeigen sich in Europa und in den USA die Anleger zurückhaltend. Sie warten auf den Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell am Abend. Dort dürfte er seine Aussagen bekräftigen, die auf eine Lockerung der Geldpolitik hindeuten. Aber auch eine Dämpfung der Hoffnung auf Zinssenkungen ist möglich. Am Wochenende steht zudem der G20-Gipfel an, wo es auch zu Gesprächen zwischen den USA und China kommen soll.

An der Börse in New York ist die Richtung eher abwärts. Die drei grossen Wallstreet-Indizes handeln tiefer. Der Dow Jones (Dow Jones 26635.06 -0.35%) steht 02% im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2935.41 -0.34%) gibt ebenfalls 0,2% nach, und der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite büsst 0,3% ein.

Novartis an der SMI-Spitze

Der Schweizer Leitindex wird von Novartis (NOVN 90.96 0.82%) angeführt. Die negativen Nachrichten um das Medikament Emricasan wirken sich nicht auf die Aktien des Basler Pharmakonzerns aus. Händler verweisen auf einen Gerichtsentscheid in den USA zu Gilenya. Zudem handeln Roche (ROG 276.5 0.09%) fester.

Ausserdem gewinnen Lonza (LONN 328 0.31%) und Sika (SIKA 167.2 0.84%). Die Aktien von Nestlé (NESN 100.88 -0.14%), für die JPMorgan die Kaufempfehlung bestätigt hat, erfahren dadurch kaum einen Schub.

Schwächer präsentieren sich die Titel der Grossbanken UBS (UBSG 11.27 -0.84%) und Credit Suisse (CSGN 11.305 -0.62%). Auch die Versicherer um Zurich Insurance (ZURN 339.5 -0.26%), Swiss Re (SREN 99.02 -0.22%) und Swiss Life (SLHN 480.4 0.15%) notieren leichter. Alcon (ALC 57.6 -0.66%) büssen ebenfalls ein. Adecco (ADEN 57.68 -1.47%) bilden das Schlusslicht im SMI.

Industrieaktien stärker

Im SMIM (SMIM 2502.948 -0%) entwickeln sich die Tech-Werte unterschiedlich. AMS (AMS 31.95 0.16%) erholen sich ein Stück weit von den markanten Einbussen am gestrigen Handelstag. Auch Temenos (TEMN 176.3 0.57%) verzeichnen Gewinne. Derweil notieren Logitech (LOGN 37.85 -0.66%) leichter.

Industrietitel wie OC Oerlikon (OERL 11.79 2.7%), Dormakaba (DOKA 698.5 0.07%) und VAT Group (VACN 116.15 0.74%) gewinnen an Anlegergunst, während Papiere aus dem Gesundheitsbereich – beispielsweise Vifor Pharma (VIFN 138 -0.47%) oder Sonova (SOON 223.9 -0.36%) – mit Abgaben notieren. Straumann (STMN 865.2 0.84%) zeigen sich unbeeindruckt, obwohl Vontobel (VONN 52.6 -0.1%) das Kursziel für die Aktien des Dentalimplantatherstellers von 910 auf 970 Fr. erhöht und die Einstufung auf «Buy» belassen hat.

Die Aktien von Rieter (RIEN 148.1 1.09%) profitieren von einem Grossauftrag. Der Textilmaschinenhersteller hat an der Fachmesse ITMA aus Ägypten einen Auftrag über 180 Mio. Fr. erhalten.

Am breiten Markt stehen die Anteile der Bellevue (BBN 21.2 0%) Group im Fokus. Der Asset-Manager prüft strategische Optionen für die Tochter Bank am Bellevue. Dabei sei auch der Verkauf der Bank eine Option.

Santhera (SANN 14.8 0.68%) legen zu, nachdem das Pharmaunternehmen weitere Fortschritte im Zulassungsprozess für Idebenon in der EU vermeldet hat.

Am breiten Markt fallen die Aktien von MCH Group (MCHN 23.8 17.82%) und Swissquote (SQN 39.34 1.34%) auf. Händler erklären den Anstieg bei Swissquote mit der Erholung des Bitcoin (Bitcoin 11322.455 2.75%). Die Onlinebank ist unter anderem im Handel mit Kryptowährungen stark.

Asien mit Abgaben

Asiens Märkte verzeichnen Einbussen, vor allem die chinesischen Börsen geben nach. In Tokio verliert der Topix 0,3% und der Nikkei 225 (Nikkei 225 21176.13 -0.52%) 0,4%. Der Kospi in Südkorea notiert 0,3% tiefer. Der Hang Seng in Hongkong gibt 1,2% nach, und der Shanghai Composite büsst 1,1% ein.

Euro zwischenzeitlich über 1.14 $

Der Euro handelt nach den Avancen der vergangenen Tage uneinheitlich. Die europäische Gemeinschaftswährung ist zum Dollar auf bis zu 1.1412 $ gestiegen und hat damit so viel gekostet wie seit drei Monaten nicht mehr. Im Handelsverlauf rutschte sie aber wieder unter die Marke von 1.14 und steht zuletzt bei 1.1382 $. Derweil korrigiert der Franken nach seiner jüngsten Stärke. 1 € kostet 1.1107 Fr. Auch der US-Dollar notiert fester zum Franken und wird zu 0.9756 Fr. gehandelt.

Goldpreis fester

Der Goldpreis bleibt in einem Aufwärtstrend. Der Preis pro Feinunze des Edelmetalls liegt derzeit bei 1429 $. Der Ölpreis fällt trotz erhöhter Spannungen zwischen den USA und dem Iran moderat. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 64.87 0.25%) kostet gut 64 $.