SMI sammelt Kräfte für Rückkehr

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt kommt zum Wochenschluss nicht recht in Fahrt. Nach einem leicht tieferen Start hat der Leitindex SMI (SMI 11'981.38 -0.1%) seine Abgaben am Vormittag dann kurzzeitig nahezu komplett abgebaut. Nun bewegt er sich weiter in einer engen Handelsspanne knapp 20 Punkten. Am Markt ist man nicht weiter überrascht. Immerhin ist der SMI in den letzten Wochen ohne grössere Rücksetzer von Rekord zu Rekord geklettert. Und auch für die aktuelle Woche zeichnet sich immerhin ein knappes Plus ab, auch wenn es dem Leitindex nicht gelungen ist, die Marke von 12’000 Punkten nachhaltig zu durchbrechen.

In einem aktuellen Marktkommentar verweisen Experten darauf, dass die jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, die Zinsen nicht präventiv aus Angst vor Inflation zu erhöhen, zwar Wachstumsaktien stützte, nicht aber die hierzulande hoch gewichteten Qualitätstitel. Stärker in den Fokus rücken zum Wochenschluss denn baunahe Werte, nachdem US-Präsident Joe Biden im Ringen um ein hunderte Milliarden Dollar schweres Infrastrukturpaket eine Einigung mit einer Gruppe von Senatoren verkündet hat. Im weiteren Verlauf steht in den USA dann noch der Inflationsindex PCE an, der von der US-Notenbank Fed als bevorzugtes Inflationsmass verwendet wird.

Der SMI verliert gegen 11.20 Uhr 0,16% auf 11’974,14 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,03% auf 1944,23 und der breite SPI (SXGE 15'400.65 -0.05%) um 0,10% auf 15’392,95 Punkte. Im SLI halten sich Verlierer (16) und Gewinner (14) in etwa die Waage.

Die mit Abstand grössten Abgaben verzeichnen Logitech-Aktien, die um 2,8% absacken. Goldman Sachs (GS 368.75 +2.13%) hat die Papiere vor allem aus Bewertungsgründen herabgestuft.

Dass der Gesamtmarkt nicht so recht vom Fleck kommt, ist vor allem den drei Schwergewichten Novartis (NOVN 84.59 -0.58%), Roche und Nestlé (NESN 115.90 -0.09%) geschuldet. Die drei geben zwischen 0,6 und 0,2% nach. Gerade mit Blick auf Roche (ROG 341.90 -0.34%) sollte der Rücksetzer als kurzfristige Konsolidierung gesehen werden, heisst es in einem charttechnischen Kommentar der CS. Die Bons seien dabei, mittelfristig starkes Momentum auszubilden.

Ähnlich zuversichtlich lautet ihre charttechnische Prognose für Lonza (LONN 659.80 -0.6%) (-0,6%), bei denen es aktuell ebenfalls zu einer Konsolidierung nach dem bislang starken Lauf im Juni komme. Auch hier stehen laut CS die Zeichen auf weitere Kursgewinne.

Mit Alcon (ALC 64.18 -0.62%), Swisscom (SCMN 525.60 -0.34%) und Givaudan (GIVN 4'365.00 -0.27%) sind weitere Vertreter defensiver Branchen auf den Verkaufszetteln der Investoren zu finden, wie die Abgaben zwischen 0,5 und 0,3% zeigen.

Dem stehen Kursgewinne von 2,0% bei den AMS gegenüber. Temenos (TEMN 152.45 -0.16%) halten sich mit +0,1% im Plus. In den USA hatte die Technologiebörse Nasdaq mit ihren neuen Rekordständen am Vortag für gute Vorgaben gesorgt.

Auch die CS-Aktien sind mit +1,7% unter den Top-Favoriten zu finden. Händler erklären sich die Kursgewinne mit Erleichterungskäufen aber auch mit spekulativen Anschaffungen. Die Erleichterung komme vom Stresstest der US-Notenbank Fed, den die CS bestanden habe. Ebenso wichtig sei, dass die Bank die Zeichen der Zeit anscheinend erkannt habe und das eigene Haus komplett ausmisten wolle, sagt ein anderer Marktteilnehmer. Laut Medienberichten sorgt sie sich um den Einstieg aktivistischer Aktionäre.

Die UBS (UBSG 14.33 +0.03%) (+0,1%) hat den Stresstest ebenfalls gut bestanden. Gerade für die grossen Geldhäuser ist das Resultat des diesjährigen US-Stresstests eine Erleichterung. Da sie sich robust gezeigt haben, dürfen sie wieder ohne Einschränkungen Dividenden ausschütten und Aktien zurückkaufen.

Das Infrastrukturprojekt von US-Präsident Biden schürt auch bei den hiesigen Investoren erneut Phantasie. So greifen sie denn vor allem bei baunahen Werten wie Holcim (HOLN 57.08 +1.46%) (+1,4%), Sika (SIKA 306.20 +0.86%) (+0,8%), ABB (ABBN 31.51 +0.35%) (+0,3%) , Schindler (SCHP 279.80 +0.29%) (+0,2%) und auch Geberit (GEBN 700.60 +0.14%) (+0,1%) zu. Bei ABB sorgt zudem ein Bericht über eine mögliche Abspaltung der Prozessautomation für Gesprächsstoff.

Im breiten Markt wissen Huber+Suhner (+5,6%) nach Eckdaten zum ersten Halbjahr zu gefallen. Dagegen drückt der überraschende Rücktritt von Vifor-CEO Stefan Schulze die Titel erneut um 2,9% ins Minus.

Euro wenig verändert zu Dollar und Franken

Der Euro ist am Freitagvormittag in einem ruhigen Umfeld leicht gestiegen. Zuletzt kostet die Gemeinschaftswährung 1,1941 US-Dollar und damit etwas mehr als am früheren Morgen und am Vorabend.

Auch zum Schweizer Franken machte der Euro etwas an Boden gut. Aktuell notiert er bei 1,0961 nach 1,0956 Fr. am früheren Freitagmorgen und 1,0958 Fr. am Donnerstagabend. Der Dollar wird derweil kaum verändert zu 0,9181 Fr. gehandelt.

Zum Wochenausklang dürften Analysten und Anleger vor allem auf Preisdaten aus den USA achten. Es wird der Inflationsindex PCE erwartet, der von der US-Notenbank Fed als bevorzugtes Inflationsmass verwendet wird. Der prominentere Indikator CPI war im Mai auf fünf Prozent und damit klar über das Zwei-Prozent-Ziel der Fed gestiegen. Die Notenbank will geldpolitisch jedoch nicht reagieren, da sie den Preisschub als zeitweiliges Phänomen betrachtet.

In der Eurozone stehen Geld- und Kreditdaten zur Veröffentlichung an. Obwohl das Geldmengenwachstum in den vergangenen Monaten infolge der EZB-Krisenpolitik angezogen hat, gilt die Marktrelevanz der Zahlen als gering. Entscheidend dürfte sein, dass die Entwicklung bisher keinen grossen Einfluss auf die Geldpolitik der EZB hat. Die Notenbank lässt derzeit keine Neigung erkennen, das erhöhte Geldmengenwachstum einzudämmen oder auf die steigende Inflation reagieren zu wollen.

Ölpreise stagnieren auf erhöhtem Niveau

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 75.28 -0.32%) kostete am Morgen 75.57 $ und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 73.03 -0.26%)) lag ebenfalls nahezu unverändert auf 73.31 $.

Die Erdölpreise rangieren derzeit in der Nähe ihrer höchsten Stände seit gut zweieinhalb Jahren. Der stärkste Treiber ist die Hoffnung auf eine starke konjunkturelle Erholung in grossen Verbrauchsländern wie den USA. Vom Ölverbund Opec+ wird daher erwartet, dass er in der kommenden Woche eine zusätzliche Ausweitung seiner Förderung beschliessen wird. Der Verbund, der von den Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland angeführt wird, berät am Donnerstag (1. Juli) über seine kurzfristige Förderpolitik.

Ein Risiko für das Szenario einer steigenden Ölnachfrage stellen die hoch ansteckenden Coronavarianten dar. Hinzu kommt die angespannte Coronalage in einigen grossen Ländern Südamerikas und Asiens.