SMI mit freundlichem Wochenstart

(AWP/Reuters) War der Start in den Tag noch etwas holprig, drehte der Markt im Verlauf des Vormittags ins Plus und trat danach auf der Stelle. Im Fokus standen vor allem die beiden Blue Chips, die heute ihre Zahlen veröffentlichten: Julius Bär (BAER 46.34 +2.18%) und Kühne + Nagel (KNIN 239.80 -2.52%). In den hinteren Reihen gab es zudem eine Überraschung mit dem Kaufangebot für Bobst (BOBNN 79.00 +15.50%). Ansonsten verlief der Tag eher ruhig. «Die Volumina sind tief, man merkt, dass es Sommerferien sind», sagte ein Marktteilnehmer.

Allzu gemächlich dürfte es in dieser Woche allerdings trotz Hitzelethargie und Sommerloch nicht bleiben: Nicht weniger als sieben Blue Chips publizieren bis Freitag noch ihre Ergebnisse. Und aus dem europäischen Stoxx-600-Index und dem US-amerikanischen S&P-500 publizieren rund ein Drittel aller Unternehmen diese Woche ihre Quartalszahlen. Zur Wochenmitte folgt zudem die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und damit das wohl wichtigste Ereignis. Das Fed dürfte die Leitzinsen abermals um mindestens 75 Basispunkte erhöhen.

Der SMI (SMI 11'129.35 +0.30%) schloss um 0,30% höher bei 11’129,35 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, schloss praktisch unverändert bei 1706,02 Punkten und der breite SPI (SXGE 14'373.05 +0.22%) ging mit +0,22% auf 14’373,05 Punkte aus dem Handel. Im SLI standen sich zum Schluss 14 Gewinner und 16 Verlierer gegenüber.

An der Spitze rannten Julius Bär allen anderen Titeln davon. Nachdem die Bank am Morgen Quartalsergebnisse unter den Erwartungen präsentiert hatte, starteten die Titel zunächst mit Abschlägen in den Handel, legten dann aber eine fulminante Kehrtwende hin. «Einerseits waren die Titel schon auf tiefem Niveau», kommentierte ein Händler, «andererseits kommen die Pläne der Bank, Kosten sparen und effizienter werden zu wollen bei den Anlegern gut an.»

Gefragt waren zudem Richemont (CFR 108.75 +1.87%), die in der Vorwoche bereits deutlich zugelegt haben, nachdem sie Mitte des Monats nach Quartalszahlen zunächst klar verloren hatten. Swatch büssten gegen Handelsschluss wieder etwas an Stärke ein und schlossen noch 0,2% höher.

Deutlich fester schlossen auch die beiden Grossbanken UBS (UBSG 16.16 +1.44%) und Credit Suisse (CSGN 5.38 +0.82%). Erstere legt morgen ihre Zahlen für das zweite Quartal vor. Die CS folgt dann am Mittwoch.

Mit Kursgewinnen gingen zudem weitere Finanztitel wie Swiss Re (SREN 72.52 +1.37%), Swiss Life (SLHN 488.80 +0.78%) und Zurich Insurance (ZURN 412.20 +0.83%) aus dem Handel. Einem Marktteilnehmer zufolge dürfte die Aussicht auf eine deutliche Zinserhöhung durch das Fed am Mittwoch den Finanzwerten Aufwind verleihen.

Gestützt wurde der Gesamtmarkt über den ganzen Tag hinweg auch von den Schwergewichten Roche GS (ROG 327.90 +0.83%) und Nestlé (NESN 116.88 +0.55%). Sie liessen den SMI bei Handelsschluss um 35 Punkte steigen, während der Dritte im Bunde, Novartis (NOVN 82.99 +0.05%) praktisch unverändert aus dem Handel ging.

Die Aktien des Logistikkonzerns Kühne + Nagel gehörten zu den grössten Verlierern am Markt, obwohl sie mit dem heute vorgelegten Q2-Resultat die Erwartungen der Analysten klar übertrafen. Marktteilnehmer stören sich jedoch an der vagen Guidance für das Gesamtjahr. «Zudem lassen sich diese starken Zahlen kaum wiederholen. Wenn sich die Wirtschaft abschwächt, dürften auch die Gewinnzahlen herunterkommen», kommentierte ein Händler.

Schwächer waren zudem Technologietitel wie Temenos (TEMN 74.24 -3.16%), Logitech (LOGN 51.96 -2.40%), VAT Group (VACN 260.20 +4.92%) oder AMS Osram (AMS 8.34 -0.38%). Zudem fielen teilweise überdurchschnittliche Kursverluste bei den Vertretern aus der Gesundheitsbranche auf, allen voran bei Lonza (LONN 539.20 -2.18%). Aber auch Straumann (STMN 122.75 -2.00%), Sonova (SOON 333.80 -1.79%) und Alcon (ALC 71.50 -0.47%) verloren zwischen 0,5% und 2,0%.

In den hinteren Reihen sorgte Bobst für eine Überraschung: Der Hauptaktionär JBF Finance von der Gründerfamilie Bobst hat den Publikumsaktionären ein Übernahmenagebot unterbreitet. Er bietet 78 Franken pro Aktie und will das Unternehmen, falls alles klappt, danach von der Börse nehmen. Die Aktionäre scheinen sich jedoch einen höheren Preis zu erhoffen: Die Titel gingen mit einem Plus von 15,1 Prozent auf 79,00 Franken aus dem Handel.

Nach anfänglichen Gewinnen verloren Peach Property nach Aussagen zum Geschäftsverlauf im Schlusshandel 1,4 Prozent. Energiedienst, die ebenfalls Zahlen vorlegten, stiegen um 1,7 Prozent. Flughafen Zürich (FHZN 152.20 -3.30%) machte ein negativer Analystenkommntar zu schaffen.

US-Börsen: Überwiegend Verluste zu Wochenbeginn

Zwei Tage vor dem nächsten Zinsschritt der Notenbank Fed haben die US-Börsen überwiegend etwas nachgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich am Montag im frühen Handel noch bei 31 919,50 Punkten geringfügig im Plus, während der marktbreite S&P 500 um 0,12% auf 3956,88 Zähler fiel. Der technologielastige Nasdaq 100 (NDX 12'396.47 -1.77%) verlor 0,66% auf 12’314,38 Punkte.

Der Aktienmarkt befindet sich gleichwohl seit Mitte Juni im Aufwind. Börsianer sprechen von einer Bärenmarkt-Rally, also steigenden Kursen inmitten eines insgesamt abwärts gerichteten Marktumfeldes. Seit Jahresbeginn hat der Dow belastet von Inflations- und Rezessionssorgen rund 12% verloren.

In Erwartung einer weiteren Zinserhöhung der Fed um mindestens 0,75 Prozentpunkte am Mittwoch richten die Anleger zunächst einmal ihr Augenmerk auf die grossen Techkonzerne, denn höhere Zinsen können insbesondere bei den stark wachstumsorientierten Technologiefirmen die Finanzierungskosten steigen lassen.

Am Dienstag legen Alphabet (GOOGL 106.80 -1.02%) und Microsoft (MSFT 257.75 -1.00%) Quartalszahlen vor, am Mittwoch Meta und am Donnerstag Amazon (AMZN 120.48 -1.58%) , Apple (AAPL 154.09 -0.81%) und Intel . Am Montag verzeichneten die Papiere von Alphabet und Meta moderate Gewinne, während die Anteilscheine von Amazon, Apple, Intel und Microsoft etwas unter Druck standen.

Die Telekom-Tochter T-Mobile US will mit einer Zahlung von einer halben Milliarde Dollar Nutzerklagen nach einem grossen Hackerangriff beilegen. Die im S&P 500 gelisteten Aktien stiegen um rund 1% und schlugen sich damit besser als der Gesamtmarkt.

«Wir sollten uns über einen relativ ruhigen Wochenbeginn freuen», riet Marktanalyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Denn: In den nächsten Tagen werde es «hoch hergehen» angesichts all dieser Unternehmensberichte, die grosses Potenzial hätten, die Märkte zu bewegen, und auch angesichts des Zinsentscheids. Auf der jüngsten Sitzung hatte die Fed ihren Leitzins bereits um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Ein noch grösserer Schritt ist angesichts der hohen Inflation nicht auszuschliessen, wurde zuletzt aber von mehreren Notenbankern eher abgelehnt.

Am Ende der Woche könnten die Anleger dann Erlam zufolge eine bessere Vorstellung davon haben, ob die USA auf eine Rezession zusteuert, wie es in Europa der Fall zu sein scheint. Denn am Donnerstag steht die erste Schätzung für das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal auf der Agenda. Ökonomen halten es für gut möglich, dass das zweite Quartalsminus in Folge festgestellt wird. Die Wirtschaft befände sich damit nach gängiger Definition in einer technischen Rezession.

Euro legt zu

Der Euro hat zu Wochenbeginn trotz schwacher Konjunkturdaten aus Deutschland moderat zugelegt. Am Montagmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0237 $ und damit etwas mehr als am Morgen. Zwischenzeitlich deutlichere Gewinne konnten damit nicht gehalten werden.

Zum Franken zeigt sich der Euro mit 0,9864 etwas fester als am Morgen (0,9828). Dagegen hat sich der Dollar zum Franken kaum von der Stelle gerührt und kostet aktuell 0,9638 Fr.

Der Euro profitierte zum einen von dem schwächeren Dollar, der zu vielen Währungen im Kurs verlor. Zum anderen sorgten Bemerkungen aus den Reihen der EZB für Euro-Auftrieb. Lettlands Notenbankchef Martins Kazaks sagte in einem Interview, aus seiner Sicht sei die Zeit grösserer Zinsanhebungen nicht vorbei. Vergangenen Donnerstag hatte die EZB ihren Leitzins erstmals seit elf Jahren angehoben, und zwar stärker als allgemein erwartet wurde. «Ich würde sagen, die Zinsanhebung im September muss auch recht deutlich ausfallen», sagte Kazaks, der als Vertreter einer straffen geldpolitischen Linie bekannt ist.

Wirtschaftsdaten fielen schwach aus, konnten den Euro aber nicht belasten. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster Konjunkturindikator, trübte sich im Juli deutlich und über alle betrachteten Branchen ein. «Deutschland steht an der Schwelle zur Rezession», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. «Hohe Energiepreise und drohende Gasknappheit belasten die Konjunktur.» Ähnlich äusserten sich Bankvolkswirte. «Eine Rezession lässt sich kaum vermeiden», erklärte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank (VPBN 84.20 +3.19%).

Ölpreise drehen in die Gewinnzone

Die Ölpreise haben am Montag anfängliche Verluste bis zum Mittag mehr als wettmachen können und in die Gewinnzone gedreht. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,66 $. Das waren 1,46 $ mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 99.81 -4.16%)) stieg um 1,13 $ auf 95,83 $.

Belastet wurden die Erdölpreise zunächst von der trüberen Finanzmarktstimmung, die sich allerdings im Verlauf des Vormittags besserte. Davon profitierten auch die Ölpreise. Hinzu kam ein spürbar schwächerer US-Dollar, der Rohöl für Interessierte ausserhalb des Dollarraums rechnerisch vergünstigte und die Nachfrage steigen liess.

Seit Wochen bewegt sich der Ölmarkt zwischen Konjunktursorgen und einem knappen Angebot. Wegen der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs und vielerorts steigender Leitzinsen kommen zunehmend Rezessionsängste auf. Zugleich ist das Ölangebot seit längerem knapp, da russisches Erdöl in der westlichen Welt kaum noch Abnehmer findet. Grund sind scharfe Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs.

Die grosse Ungewissheit, ob letztlich Nachfrageschwäche oder Angebotsknappheit überwiegen wird, äussert sich seit Wochen in kräftigen täglichen Preisschwankungen. Ungeachtet dessen bewegen sich die Erdölpreise weiter auf hohem Niveau. Seit Jahresbeginn haben sie nach aktuellem Stand gut 30% zugelegt.