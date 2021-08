SMI weiter auf Konsolidierungskurs

(AWP/SPU) Die Schweizer Aktienbörse gibt zur Wochenmitte etwas nach. Das Geschäft verlaufe in ruhigen Bahnen. Der Umsatz halte sich in Grenzen, heisst es am Markt. Nach wie vor beschäftigten die Themen Covid-Pandemie und die US-Geldpolitik die Marktteilnehmer am meisten. Dabei habe sich die Angst der Anleger vor einer baldigen geldpolitischen Straffung in den USA wegen der rasanten Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus etwas gelegt. Die Deltavariante könnte die Wirtschaft zunehmend gefährden. Dies deute auch der stärker als erwartet gesunkene deutsche Ifo-Index an, sagt ein Händler.

Zudem warten die Marktteilnehmer auf die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell an der Konferenz in Jackson Hole am Freitag. Von der Rede erhoffen sich die Marktteilnehmer Hinweise auf den Beginn einer Straffung der US-Geldpolitik. Angesichts der jüngsten Verschärfung der Coronalage gehen viele Anleger nun eher nicht mehr davon aus, dass es deutlichere Signale als zuletzt für eine geldpolitische Wende geben wird.

Uneinheitlicher Handel

Die Aktien von Sika (SIKA 329.80 -0.54%) sind im Plus. Der Grund dafür ist eine Kurszielerhöhung durch Mirabaud von 340 auf 375 Fr. Der Bauzulieferer hatte am Vorabend eine kleine Akquisition kommuniziert.

Die Titel von Swatch Group (UHR 263.30 +1.23%) setzen die Erholung von der Korrektur in der Vorwoche fort. Die Luxusgüterbranche stand im Zusammenhang mit Befürchtungen rund um die Deltavariante von Corona zuletzt stark unter Druck. Rivale Richemont (CFR 103.50 -0.1%) sind dagegen etwas leichter.

Tendenziell freundlich zeigen sich die Finanzwerte. So legen die Bankaktien UBS (UBSG 15.43 +0.46%) und Credit Suisse (CSGN 9.77 +2.58%) leicht zu. Auch die Versicherer gewinnen.

Gebremst wird der Gesamtmarkt zudem von den schwergewichtigen Nestlé (NESN 115.14 -0.71%), Roche (ROG 363.00 -0.93%) und Novartis (NOVN 84.08 -0.52%). Der Pharmariese Novartis hatte am Vortag nach einer Meldung über einen Misserfolg bei einem Test 1,7% eingebüsst. Dagegen verhilft die Mitteilung, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA Novartis für ihren Produktkandidaten Asciminib zur Behandlung einer bestimmten Form von Leukämie den Status Priority Review erteilt hat, nicht zu einer Erholung.

Cembra CMBN 68.15 -1.66% )

Die Aktien von Cembra Money Bank büssen ein. Sie stehen seit Montag unter Druck. Der Detailhandelskonzern Migros hat die Kreditkartenkooperation mit der Bank gekündigt.

Valoren, die am Vortag nachgegeben hatten, reihen sich nun oben auf der Kurstafel ein. So stehen die Aktien des Personalvermittlers Adecco (ADEN 51.26 +1.42%) (+1,3%) an der Spitze. Dahinter folgen die Medizintechnikwerte Straumann (STMN 1'725.50 +1.8%) und Sonova (SOON 354.20 +0.77%), die die Vortagesabschläge teilweise aufholen.

Stadler Rail (SRAIL 41.56 +5%) notieren klar fester. Der Zugbauer hat im ersten Halbjahr mehr Umsatz und Gewinn eingefahren als im Vorjahreszeitraum.

Während Allreal (ALLN 192.80 +0.94%) und Sensirion (SENS 97.80 -2.4%) über einen erfreulichen Geschäftsgang im ersten Halbjahr informiert haben, vermeldete SHL Telemedicine (SHLTN 16.90 +3.68%) eine Übernahme (Mediton), von der sie sich in Israel einen kräftigen Schub erhofft.

Achiko (ACHI 0.21 +18.89%) hat von der indonesischen Gesundheitsbehörde die Zulassung für ihren Covid-19-Diagnosetest Aptamex erhalten. Die Zulassung ermögliche die Ausweitung der Produktion und den Verkauf des Schnelltestkits in Indonesien, teilte das an der Schweizer Börse kotierte Healthtech-Unternehmen am Mittwoch mit. Auch die Integration in die mobile Applikation Teman Sehat sei genehmigt worden.

Gemischtes Bild in Asien

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte eher uneinheitlich. In Tokio bleibt der Nikkei 225 unverändert, und der breiter gefasste Topix fällt knapp 0,1% ins Minus. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 leichte 0,2%, und der Shanghai Composite steigt 0,7%. Der Hang Seng büsst 0,3% ein. Der koreanische Kospi gewinnt 0,3%. In Australien zieht der ASX 200 gut 0,2% an.

Euro wenig verändert

Der Euro macht am Mittwoch zwischenzeitlich leichte Verluste wett. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.1754 $. Sie notiert damit ungefähr auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Der Dollar kommt auch gegenüber dem Franken wieder etwas zurück. So wird das Währungspaar Dollar-Franken etwas tiefer mit 0.9132 bewertet, nach 0.9143 Fr. im frühen Handel. Derweil bewegt sich das Währungspaar Euro-Franken weiter in einer engen Spanne und wird zu 1.0734 gehandelt.

Gold Gold 1'794.41 -0.46% )

Gold gibt nach und rutscht damit wieder unter die Marke von 1800 $. Die Feinunze notiert momentan bei 1793 $.

Der Ölpreis fällt am Mittwoch leicht. Damit wird ein kleiner Teil der deutlichen Aufschläge seit Wochenbeginn abgegeben. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 71.31 +0.55%) 70.50 $.