Gewinne im SMI abgebröckelt

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstagnachmittag kaum verändert. Die Vormittagsgewinne im SMI (SMI 11'022.64 +0.09%) sind somit abgebröckelt. Wie in den Vortagen bleibt die Vorsicht somit erste Anlegerpflicht. «Das Marktumfeld ist derzeit sehr fragil und fast minütlich kann die Stimmung in die eine oder andere Richtung kippen», sagt ein Börsianer. «Das erzeugt eine abwartende Haltung bei den Investoren.» Viele verharrten aktuell auch wegen des Notenbanktreffens in Jackson Hole an der Seitenlinie.

Das Hauptereignis der Konferenz ist eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell, die allerdings erst am Freitag auf der Agenda steht. Gerätselt wird vor allem über die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen in den USA. Powell werde bei seiner Rede wohl eher eine den Falken zuneigende Position einnehmen, sagte ein Marktkenner. Die Kernbotschaft werde sich um die Entschlossenheit des Fed drehen, die Inflation unter Kontrolle zu bringen – auch wenn dies die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte.

Um 14.45 Uhr verliert der SMI 0,03% auf 11’009,58 Punkte. Das Tageshoch hatte der Index unmittelbar nach der Publikation des deutschen ifo-Index mit 11’122 Zählern markiert. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, zieht um 0,05% auf 1687,10 an. Der breite SPI (SXGE 14'223.68 -0.01%) gibt um 0,09% auf 14’208,71 Stellen nach. Die eine Hälfte der SLI-Titel verzeichnet Gewinne, die andere Verluste.

Im Fokus sind die schwergewichtigen Novartis (NOVN 80.64 -0.21%), die zum Nachmittag hin ins rote Terrain gefallen sind. Der Pharmakonzern will Sandoz im zweiten Halbjahr 2023 als eigenständige Firma an die Schweizer Börse bringen. In der Mitteilung betont der Konzern die guten Wachstumsperspektiven der Generika-Sparte wegen der gut gefüllten Pipeline. Bei Analysten kommt der Schritt unterschiedlich gut an. Zum Teil wird die noch lange Dauer bis zum IPO moniert, manche hätten auch lieber einen Verkauf gesehen.

Die beiden anderen Schwergewichte Nestlé (NESN 116.26 -0.02%) und Roche GS (ROG 317.90 +0.08%) tendieren kaum verändert.

Besser entwickeln sich Titel, die zuletzt stark Federn lassen mussten. So wird die Gewinnerliste von Straumann (STMN 112.75 +1.85%) sowie Sika (SIKA 227.80 +0.75%) und Holcim (HOLN 43.80 +0.60%) angeführt, die in den letzten Tagen überdurchschnittlich verloren hatten.

Ebenfalls zu den grössten Gewinnern zählen Finanztitel, die zuletzt ebenfalls einen schweren Stand hatten. Julius Bär (BAER 48.08 +0.78%) etwa legen um 1,1% zu. Doch auch Credit Suisse (CSGN 5.16 +0.31%) und UBS (UBSG 15.29 +0.36%) rangieren mit immerhin 0,4% im Plus.

Beim Versicherer Zurich Insurance (ZURN 432.50 +0.89%) berichten Händler von Umschichtungen aus Bâloise.

Grösste Verlierer hingegen sind aktuell VAT Group (VACN 249.40 -0.95%).

Euro kann Gewinne nicht halten

Der Euro hat seine Gewinne vom Morgen am Donnerstag wieder abgegeben. Nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus dem Euroraum schraubte sich der Eurokurs am Morgen zeitweise bis auf 1,0033 $, ehe die Wirkung wieder verpuffte. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung zum Kurs von 0,9980 $ gehandelt.

Auch zum Franken büsste der Euro wieder an Terrain ein. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte kurz nach Mittag mit 0,9618 etwas tiefer als am Morgen (0,9632), im Tagestief waren es 0,96105. Das Jahrestief liegt seit Dienstag bei 0,95515. Für das USD/CHF-Paar ergibt das am Mittag unveärndert zum Morgen 0,9638.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung für kurze Zeit von einem überraschendem Mini-Wachstum der deutschen Wirtschaft beflügelt. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,1%, wie das Statistische Bundesamt bekannt gab. In einer ersten Schätzung war die Wiesbadener Behörde noch von einer Stagnation der Wirtschaftsleistung ausgegangen.

Zudem ist die Stimmung in der französischen Wirtschaft besser als erwartet. Der Indikator für die Unternehmensstimmung hielt sich im August stabil, während Analysten einen Rückgang auf dem Zettel hatten.

Am Devisenmarkt richtet sich der Fokus zunehmend auf ein Treffen von Notenbankern, das im Verlauf des Tages im amerikanischen Jackson Hole beginnt und von dem sich Anleger neue Hinweise auf die weitere Geldpolitik in den USA erhoffen.

Der chinesische Yuan hat im Handel mit dem US-Dollar etwas an Wert gewonnen. Die Führung in Peking kündigte weitere Milliardenhilfen an, um die schwächelnde Wirtschaft des Landes zu stabilisieren. Es sollen mehr als 300 Mrd. Yuan (etwa 44 Mrd. €) für den Ausbau der Infrastruktur in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt bereitgestellt werden.

Ölpreise leicht im Plus

Die Ölpreise sind am Donnerstag den dritten Tag in Folge gestiegen. Nachdem die Notierungen in den beiden vergangenen Handelstagen deutlich zulegen konnten, legten sie im Mittagshandel hingegen kaum noch zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 101,56 $. Das waren 34 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 95.32 +1.60%)) stieg um 13 Cent auf 95,02 $.

Am Markt wurde wie bereits in den vergangenen Handelstagen auf Aussagen des saudi-arabischen Energieministers verwiesen, der zuletzt eine mögliche Drosselung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ angedeutet hatte und damit seit einigen Tagen für Auftrieb bei den Ölpreisen sorgte. Ausserdem stützte die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA die Ölpreise.

In der vergangenen Woche waren die US-Lagerbestände an Rohöl überraschend stark gefallen. Zudem ist die Ölförderung in den USA gesunken. Wie die Regierung weiter mitteilte, fiel sie in der vergangenen Woche um 0,1 Mio. Barrel auf 12,0 Mio. Barrel pro Tag.

Leichte Kursgewinne an US-Börsen

Die US-Börsen haben am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen geschlossen. Die Standardaktien im Dow Jones Industrial stiegen um 0,2% auf 32’969 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,3% auf 4141 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte 0,3% auf 12’918 Punkte vor. Anleger erwarten neue Impulse von der jährlichen Konferenz der US-Notenbank in Jackson Hole, die am Freitag beginnt.

Die Aktien von Nvidia rutschten um mehr als 2% ab, nachdem der Quartalsbericht des Chipherstellers die Erwartungen verfehlt hatte. Die Anteilsscheine von Salesforce fielen um mehr als 4%, das Softwareunternehmen hatte eine enttäuschende Prognose für das Geschäftsjahr 2023 abgegeben. Snowflake stiegen um 16%, nachdem der Cloud-Spezialist einen Umsatzanstieg gemeldet hatte. Nordstrom brachen um 20% ein, die Kaufhaus- und Versandhauskette hatte ihre Jahresumsatz- und Gewinnprognosen gesenkt.

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Donnerstagmorgen 0,5% im Plus, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq steigt er um 0,4%. Auf den Euro Stoxx 50 notiert der Futures 0,5% über dem Vortagesschluss, auf den deutschen Dax gewinnt er ebenfalls 0,5%. Auf den Schweizer SMI rückt der Kontrakt 0,3% vor.

Auch in Asien bessere Stimmung

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag weitgehend mit Kursavancen. Der Handel in Hongkong war zeitweise ausgesetzt wegen eines Sturms. Chinas neues Konjunkturstützungsprogramm wurde in Festlandchina verhalten aufgenommen.

Der japanische Nikkei 225 steigt um 0,7%, und der breiter gefasste Topix rückt 0,5% vor. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt nach der späten Börsenöffnung noch 1,6%, Chinas Leitindex CSI 300 legt im späten Handel 0,3% zu, und der Shanghai Composite handelt 0,6% über dem Vortagesniveau. Der südkoreanische Kospi klettert um 1%, und der australische S&P/ASX 200 tendiert mit 0,7% über dem Vortagesschluss.