SMI über um 10’500

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte fest bis freundlich. Der SMI (SMI 10'511.19 +0.19%) gewinnt 0,2%. Im frühen Handel pendelt der Leitindex um die Marke von 10’500. Während die Hoffnung auf Corona-Impfstoffe und die Aussicht auf eine letztlich doch geordnete Amtsübergabe im Weissen Haus stützen, sorgen die Infektionszahlen und die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie für ein Gegengewicht.

Dass die Unsicherheit an den Börsen abnimmt, zeigt sich auch in der deutlich gesunkenen Volatilität. «Die Investoren sehen jegliche Kursrückgänge als Einstiegschance an.» Als grundsätzliche Stütze werten Börsianer auch die Nachrichten aus den USA. Die Aussicht auf eine US-Finanzministerin Janet Yellen schüre die Erwartung einer engeren Verzahnung der Notenbank mit der Regierung. «Zusammen mit dem Willen der Demokraten zu höheren Staatsschulden könnten die Märkte vor einer neuen Welle geld- und fiskalpolitischer Lockerungsmassnahmen stehen», kommentiert ein Börsianer. Die Anleger würden davon quasi in Watte gepackt.

Finanzwerte korrigieren

Im SMI geben die Finanzwerte wie die Bankaktien UBS (UBSG 13.14 -1.94%) oder Credit Suisse (CSGN 11.71 -1.22%) für einmal nach. Auch Versichereraktien um Swiss Re (SREN 85.10 -0.54%), Zurich Insurance (ZURN 375.00 -0.74%) oder Swiss Life (SLHN 414.50 -0.36%) präsentieren sich leichter. Werte dieses Sektor haben sich in den letzten Wochen wesentlich besser geschlagen als der breite Markt.

Zu den Gewinnern gehören die Pharmaschwergewichte. Novartis (NOVN 81.03 +0.95%) sind fester. Der Pharmakonzern hat laut Analysten am Vortag bei seinem Investorentag Optimismus verbreitet. Auch die Genussscheine von Roche (ROG 302.55 +0.67%) legen zu. Mit Nachrichten rücken auch Schwergewicht Nestlé (NESN 102.18 +0.39%) in den Fokus. Der Nahrungsmittelkonzern trennt sich von seinem Yinlu-Geschäft in China. Käufer ist die chinesische Food Wise, zu den finanziellen Details haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Avancen verzeichnen zudem die Luxusgüteraktien von Swatch Group (UHR 236.20 +0.21%) und Richemont (CFR 78.28 +0.03%).

SIG Combibloc gesucht

Im SMIM (SMIM 2'739.32 +0.23%) fallen SIG Combibloc (SIGN 19.78 +3.24%) mit Gewinnen auf. Der Industriekonzern übernimmt die 50-Prozent-Beteiligung an einem Joint Venture mit der saudi-arabischen Obeikan Investment Group (OIG) vollständig.

Das Plus bei Oerlikon ist einer neuen Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux geschuldet. Zudem avancieren die Aktien des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 76.26 +2.12%) deutlich.

Derweil setzt der Chemiekonzern Clariant (CLN 18.28 -0.76%) nochmals den Rotstift an und will weitere etwa 1000 Stellen streichen. Der Verkauf von rund einem Drittel des gesamten Geschäftes mache ein «Rightsizing-Programm» nötig, teilte der Konzern mit.

U-Blox ziehen an

Deutliche Kursbewegungen verzeichnen in den hinteren Reihen U-Blox (UBXN 60.05 +7.42%) auf, die am Investorentag über eine Geschäftsbelebung berichten.

DKSH (DKSH 62.45 -0.87%) verlängern ihre Partnerschaft mit Procter & Gamble (PG 138.31 -0.32%).

Verhaltene Stimmung in Asien

In Asien setzt sich die gute Stimmung aus New York (vom Dienstag, als der Dow Jones (Dow Jones 30'046.24 +1.54%) erstmals über der Marke von 30’000 schloss) am Mittwoch nicht überall fort. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,5% und der breiter gefasste Topix um 0,3%. In Hongkong verbessert sich der Hang Seng um 0,2%. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 hingegen 1,2%. Der koreanische Kospi büsst 0,6% ein.

Euro kommt nach Anstieg etwas zurück

Der Euro notiert am Mittwoch nach zwischenzeitlichen Ausschläge mittlerweile wieder stabil. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung zum Dollar bei 1.1897 $ gehandelt. Zeitweise hat er klar über 1.19 $ gelegen. Zum Franken behauptet die Gemeinschaftswährung bei einem Stand von 1.0852 Fr. ihre jüngsten Gewinne. Der Euro ist damit so teuer wie seit Anfang Juni nicht mehr. Experten sprechen dabei aber von einer normalen Marktreaktion.

Der Dollar legt zum Franken zu und erreicht einen Kurs von 0.9120 Fr.

Ölpreis erneut fester – Gold über 1800 $

Der Ölpreis knüpft am Mittwoch an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 48.52 +1.25%) kostet derzeit 48.50 $. Der Goldpreis hält sich nach den zuletzt klaren Verlusten knapp über der Marke von 1800 $. Die Feinunze liegt momentan bei einem Kurs von 1809 $.