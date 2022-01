SMI und Wallstreet klar im Plus

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert zur Wochenmitte klar höher. Der Leitindex SMI (SMI 12'130.87 +1.55%) steigt bei Eröffnung 0,9% und damit klar über 12’000. Im frühen Handel baut er seine Avancen aus. Dabei erobert er die Marke von 12’000 Punkten zurück, unter die er am Montag aufgrund von Zinssorgen und wegen der sich zuspitzenden Ukrainekrise gestürzt war. Allerdings verläuft die Entwicklung in einzelnen Werten sehr volatil. Genährt wird der positive Trend laut Händlern von den Vorgaben von der Wallstreet, die die Verluste nach einem Schlussspurt eindämmen konnte. Zudem liefere die laufende Bilanzsaison bisher mehrheitlich positive Impulse. Und manche Anleger beurteilten daher das deutlich tiefere Kursniveau wieder als günstige Einstiegsgelegenheit.

Auch in New York ziehen die Kurse mehrheitlich an. Die drei grossen Wallstreet-Indizes liegen im Plus. Der S&P 500 avanciert 1,5%. Der Dow Jones gewinnt 1%. An der Technologiebörse steigt der dortige Nasdaq Composite Index 2,5%.

Im Fokus steht am Abend der Zinsentscheid der US-Notenbank und insbesondere die Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell. Von ihm erhoffen sich die Marktteilnehmer abgesehen von Hinweisen zur weiteren Entwicklung der US-Geldpolitik – etwa eine Marschtabelle mit den geplanten Zinsschritten und Angaben zur Bilanzreduktion – auch versöhnliche Worte. «Es könnte gut sein, dass Super-Jay Powell heute Abend die Börsenwelt wieder retten wird», sagt ein Marktbeobachter. Der Markt habe bereits sehr viel Restriktives eskomptiert. Allerdings schwebe die aus dem Ukrainekonflikt resultierende Kombination aus einem hohen Ölpreis und starker Unsicherheit wie ein Damoklesschwert über den Märkten.

Lonza (LONN 595.60 -1.88%) drehen nach einem positiven Auftakt ins Minus. Der Chemiekonzern ist 2021 deutlich gewachsen und auch profitabler geworden. Allerdings drücken Altlasten auf den ausgewiesenen Gewinn für das Geschäftsjahr 2021.

Klare Avancen verzeichnen erneut Logitech (LOGN 75.86 +7.66%). Der Technologiekonzern profitiert von positiven Analystenkommentaren im Anschluss an das am Vortag veröffentlichte Quartalsergebnis.

Weit oben stehen die Aktien von Swatch Group (UHR 288.60 +3.63%), die Goldman Sachs (GS 341.55 -0.54%) neu zum Kauf empfiehlt. Der Uhrenkonzern hatte am Vortag ein Jahresergebnis deutlich über den Erwartungen veröffentlicht, aber dennoch deutlich an Wert eingebüsst. Die Titel von Richemont (CFR 133.25 +4.06%) folgen. «Hier spielten sicher auch die sich abzeichnenden Lockerungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie und dem zu erwartenden Nachholeffekt eine gewisse Rolle», sagt ein Händler.

Die Aktien der Credit Suisse (CSGN 8.6120 +5.05%), die zuletzt stark auch unter der am Vortag publizierten Gewinnwarnung erlitten haben, erholen sich etwas. Die Valoren von Rivale UBS (UBSG 17.45 +3.04%) gewinnen ebenfalls.

Geberit (GEBN 626.40 +1.49%) hinken hinterher, können sich aber in den positiven Bereich arbeiten. Goldman Sachs hat das Kursziel für den Titel des Sanitärtechnikers von 605 auf 521 Fr. gesenkt und zum Verkauf empfohlen.

Barry Callebaut (BARN 2'138.00 -1.66%) können nicht davon profitieren, dass der Schokoladenhersteller sein Verkaufsvolumen erhöhen konnte.

Gesucht sind AMS Osram (AMS 15.17 +4.73%), Temenos (TEMN 107.10 +2.64%), VAT Group (VACN 368.00 +3.31%) oder die am breiten Markt gehandelten Comet (COTN 295.50 +3.32%) und Inficon (IFCN 1'118.00 +2.38%).

Die Aktien des Textilmaschinenherstellers Rieter (RIEN 186.40 +6.15%) punkten bei den Anlegern mit klar besser als erwartet ausgefallenen Geschäftsangaben.

Auch Interroll (INRN 3'725.00 +4.93%) notieren fester. Der Logistikspezialist hat auch 2021 Bestmarken erreicht.

Emmi (EMMN 1'095.00 +1.39%) drehen ins Plus, weil der Milchverarbeiter sich im Jahr 2021 deutlich steigern konnte.

Asiens Anleger zurückhaltend

Nach den Vorgaben der Wallstreet zeigen sich auch die asiatischen Börsen am Mittwoch nervös. Der Nikkei 225 verliert 0,4%. Der Hang Seng gibt 0,1% nach. Der Shanghai Composite notiert 0,6% stärker. Der koreanische Kospi fällt 0,2% zurück.

Euro nahe 1.04 Fr. und Dollar bei 0.92 Fr.

Der Euro tendiert am Mittwoch vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid in den USA etwas schwächer. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.1287 $ und damit etwas weniger als am Morgen. Der Franken ist dagegen aktuell etwas weniger gefragt. Entsprechend notiert das Euro-Franken-Paar bei 1.0388 Fr. nochmals höher als am Morgen und nähert sich langsam wieder der 1.04er Marke an. Auch der Dollar kostet mit 0.9206 Fr. deutlich mehr und liegt folglich über der 0.92er Marke.

Ölpreis weiter volatil

Der Ölpreis bleibt schwankungsanfällig. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 88 $.

Gold zeigt sich weiter wenig bewegt. Die Feinunze des Edelmetalls kostet 1846 $.

Bitcoin notiert stabil nach seiner jüngsten Erholung. Die Cyberdevise notiert bei rund 37’000 $.