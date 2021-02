SMI wenig verändert

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag nach einem sehr schwachen Start rasch in den Bereich des Vortagesschlusses zurückgekehrt. Zu verdanken ist dies insbesondere der Stärke der defensiven Schwergewichte. Der erste Schock nach dem sprunghaften Zinsanstieg bei den langjährigen US-Staatsanleihen scheint etwas nachgelassen zu haben, dennoch scheint die Stimmung angesichts der Wiederkehr des Schreckgespensts Inflation etwas angeschlagen, auch wenn erste Kommentatoren nun zu beschwichtigen versuchen.

«Warum eigentlich Angst vor steigenden Zinsen haben?», fragt sich etwa die VP Bank (VPBN 114.60 -0.35%) in einem Kommentar. Der Renditeanstieg bei den langfristigen US-Staatsanleihen entspreche einem üblichen Muster. Bei tiefen Zinsen und auf Grün stehenden Konjunkturampeln nehme der Bedarf an sicheren Häfen ab, und die Finanzmärkte schalteten in den Aufschwungmodus. Klar sei dabei aber auch, dass bei einer weiteren Erholung des US-Konjunktur die üppige Unterstützung der amerikanischen Notenbank hinfällig werde. «Je mehr Joe Biden die Wirtschaft fiskalpolitisch unterstützt, desto weniger bedarf es der Bazooka eines Jerome Powell.» Dass sich die Finanzmärkte trotz der Beteuerungen der Fed-Offiziellen auf ein Ende der expansiven Geldpolitik einstellten, sei schlicht rational.

Schwergewichte stabilisieren

Die defensiven Schwergewichte Nestlé (NESN 96.09 -0.11%), Roche (ROG 300.90 +1.3%) und Novartis (NOVN 79.30 +0.33%) können sich dem Abwärtstrend entziehen. Der Pharmakonzern Novartis hat vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eine positive Stellungnahme für die beantragte Erweiterung der Zulassung seines Mittels Cosentyx erhalten.

Im Fokus stehen am Berichtstag LafargeHolcim (LHN 50.38 -2.06%), die einbüssen. Der Zementhersteller hat insbesondere mit dem Gewinn positiv überrascht. Aber auch der Umsatz lag etwas über dem AWP-Konsens.

Bei den Blue Chips stehen Finanzaktien wie die Versicherer Swiss Re (SREN 85.54 -1.79%), Swiss Life (SLHN 454.60 -1.35%) oder Zurich Insurance (ZURN 373.80 -1.4%), aber auch die Banken UBS (UBSG 14.23 -1.73%) und Credit Suisse (CSGN 13.20 -1.12%) unter Druck.

Geberit (GEBN 540.00 -1.21%) verlieren trotz der Wiederaufnahme der Abdeckung durch die Deutsche Bank (DBK 10.31 -2.59%) mit dem Rating «Hold». Auch Sika (SIKA 243.00 -0.98%) können von der Kaufempfehlung derselben Bank nicht profitieren.

Kühne + Nagel gesucht

Grössere Verlierer im SMIM (SMIM 2'915.82 -1.06%) sind Adecco (ADEN 57.56 -1.88%), die bereits am Vortag im Anschluss an die Jahreszahlen unter Druck standen. Verschiedene Kurszielerhöhungen halfen da am Berichtstag wenig.

Daneben geraten insbesondere auch die zuletzt hochgejubelten Tech-Werte unter die Räder: Logitech (LOGN 97.04 -1.52%) und AMS (AMS 21.37 -1.66%) oder VAT Group (VACN 255.80 -1.01%) fallen deutlicher zurück als der Gesamtmarkt.

Kühne + Nagel (KNIN 216.60 +0.51%) gewinnen im SMIM. Der Logistiker erhält einen weiteren Auftrag zur Auslieferung von Covid-19-Impfdosen. Wie er am Freitag mitgeteilt hat, setzt der chinesische Hersteller Sinovac auf die Dienstleistungen des Schweizer Unternehmens. Eine erste Lieferung mit 768’000 Dosen sei bereits in der Dominikanischen Republik angekommen.

Im breiten Markt büssen die Aktien des Verpackungsmaschinenherstellers Bobst (BOBNN 62.90 -4.77%) nach Jahreszahlen ein.

Derweil profitieren die Papiere der Immobiliengesellschaft Ina Invest (INA 19.32 +0.62%) von guten Jahreszahlen.

Autoneum (AUTN 160.30 +0.44%) stemmen sich gegen den Trend. Für die Titel des Automobilzulieferers hat UBS das Kursziel deutlich nach oben genommen, stuft sie allerdings unverändert mit «Hold» ein.

Asiens Börsen schwach

Die Börsen in Asien setzen die Vorgaben aus den USA fort und präsentieren sich tief im Minus. Auch hier sind insbesondere die Technologiewerte unter Druck. In Tokio sackt der Nikkei 225 um 4% ab, der Topix korrigiert 3,2%. Der chinesische Shanghai Composite gibt 2% ab, während es für den CSI 300, der die Kursentwicklung an den beiden grössten Festlandbörsen Chinas abbildet, um 2,4% nach unten geht. Der Hang Seng in Hongkong liegt 3,2% im Minus. Im südkoreanischen Seoul fällt der Kospi 2,8%. In Sydney gibt der ASX 300 2,3% ab.

Euro unter 1.10 Fr und 1.21 $

Der Euro ist am Freitag merklich unter Druck geraten. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung im Tief mit 1,2093 US-Dollar gehandelt. Damit notierte der Euro fast einen Cent niedriger als noch in der Nacht. Auch gegenüber dem Franken setzt der Euro seine Talfahrt fort, welche das kurze Zwischenhoch der vergangenen Tage wieder vergessen macht. Derzeit kostet der Euro 1,0969 und damit deutlich weniger als noch am Morgen bei 1,1006 und gar am Vortag, als er in der Spitze über 1,1070 kostete. Der US-Dollar zeigt sich mit 0,9060 im Vergleich zu 0,9054 im frühen Geschäft wenig verändert.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis entfernt sich am Freitag von seinem am Vortag erreichten höchsten Stand seit gut einem Jahr. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 64.88 -3.08%) kostet 65.50 $. Gold (Gold 1'761.20 -0.49%) notiert weiter klar unter 1800 $, bei einem Kurs von 1766 $ pro Feinunze.

Bitcoin (Bitcoin 46'683.00 -0.93%) büsst klar ein. Damit entfernt sich die Cyberwährung weiter von der Marke bei 50’000 $, um die sie über die letzten rund zwei Wochen pendelte.