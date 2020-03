SMI steigt auf über 9000 Punkte

(AWP) Die Schweizer Börse holt am Donnerstagnachmittag die Verluste des Morgens auf. In einem äusserst volatilen Umfeld tendiert der Schweizer Aktienmarkt nun wieder um den Stand vom Schluss am Vortag. Antrieb verliehen insbesondere die Impulse von der Wall Street, wo die wichtigen Indizes deutlich im Plus eröffneten und auch so zur Berichtszeit notieren. Am Vortag war es für den Dow Jones (Dow Jones 22171.35 4.58%) bereits aufwärts gegangen.

Dies obwohl sich die Lage am US-Arbeitsmarkt infolge der Zuspitzung der Corona-Pandemie verschärft und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sprunghaft angestiegen sind. Es seien jedoch noch weit mehr erwartet worden, gar bis zu 4 Mio. seien am Markt zuvor rumgereicht worden, heisst es im Handel.

Tatsächlich hatte sich die Zahl innerhalb einer Woche von 282’000 auf nunmehr rund 3,3 Mio. mehr als verzehnfacht. Das sei «eine Zahl aus einer anderen Grössenordnung», wie unser Korrespondent in den USA, Martin Lüscher schreibt (lesen Sie hier mehr). Mit diesen beachtlichen Zahlen nehmen aber auch die Hoffnungen auf eine schnelle Einigung auf ein Milliarden-Hilfspaket zu. Dem von Regierung und von US-Senat bereits beschlossenen Paket muss am Freitag nun noch das Repräsentantenhaus zustimmen.

Zudem informierte die Bank of England, sie sei nach dem jüngsten Zinsschnitt weiterhin bereit, zu intervenieren (lesen Sie hier mehr).

Der SMI (SMI 9117.71 1.43%) notierte um 15.15 Uhr um 0,68% höher auf 9050,48 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,91% auf 1’336,37 und der breite SPI (SXGE 11054.6 1.36%) 0,42% auf 10’952,85.

Mit Blick auf die Einzeltitel präsentiert sich das Geschehen uneinheitlich: Festere Bankenwerte – und der Branche nahe stehende Titel – sowie ausgesuchte Zykliker stehen schwächeren defensiven Werten gegenüber, wobei die Valoren von Novartis (NOVN 76.1 2.07%) allerdings diesem Bild nicht entsprechen.

Nestlé und Roche (ROG 296.5 0.39%) verlieren jeweils, was den Markt besonders belastet.

Valora geben nach

Zu den Verlieren gehören heuet Valora (VALN 162 -5.59%). Der Kioskkonzern hat aufgrund des durch die Corona-Krise verursachten öffentlichen Shutdown grosse Umsatzeinbussen zu verzeichnen. Das fast vollständige Erliegen des öffentlichen Lebens treffe Valora als Betreiberin von kleinflächigen Läden an zuvor vielfrequentierten Standorten wie Bahnhöfen hart, konstituiert die ZKB in einem ersten Kommentar.

Zudem sei der Verzicht auf die Dividende «bitter», da Valora seit langem eine Aktie mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite darstelle und sich entsprechender Beliebtheit erfreut habe. Aufgrund der momentan ausserordentlichen Lage sei der Entscheid auf eine Dividende zu verzichten jedoch «gut nachvollziehen» (mehr dazu lesen Sie hier).

Ebenfalls keine guten Nachrichten zu verkünden hatte MCH. Die Messebetreiberin rechnet mit einem Umsatzeinbruch dieses Jahr, die Papiere brachen bereits heuet ein (lesen Sie hier die Analyse). Nach Nachrichten huete Morgen wurden zudem Zur Rose verkauft. Die Versandapotheke kündigte eine neue Wandelanleihe an, Marktteilnehmer befürchten nun eine Verwässerung (mehr dazu hier).

Bei den Jungfraubahnen (JFN 122.6 10.25%) hingegen schienen die Rekordzahlen aus dem vergangenen Jahr für Händler schwerer zu wiegen als die Ankündigung der Umsatzeinbussen im laufenden Jahr. Die Titel rückten vor (lesen Sie hier die Ersteinschätzung).