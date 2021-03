SMI notiert bei 11’100

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert zum Wochenschluss wenig verändert. Der Leitindex SMI (SMI 11'098.90 0%) steigt bei Eröffnung 0,1%. Nach zwischenzeitlich deutlicheren Gewinnen im frühen Handel fällt er auf das Niveau seines gestrigen Schlusskurses zurück. Händler beschreiben das Geschäft als uneinheitlich. Die Stimmung sei dank positiven Vorgaben von den Börsen in den USA und in Fernost gut. Und sie werde durch Konjunkturzahlen aus Deutschland noch verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima ist mit 96,6 Punkten auf den höchsten Wert seit Juni 2019 gestiegen. Auch in Italien hat sich die Unternehmensstimmung aufgehellt. Dies seien zusammen mit den forcierten Impfkampagnen weitere Puzzle-Teilchen für das Bild einer sich rasch erholenden Weltwirtschaft, sagt ein Händler.

Schwergewichte bremsen

Doch wieder einmal werde der SMI von seinen Schwergewichten ausgebremst, heisst es am Markt. Die Chancen seien aber weiterhin intakt, dass der Leitindex auf den vierten Wochengewinn in Folge zusteuere. Zudem rücke auch das im Februar 2020 noch vor dem Ausbruch der Coronapandemie markierte Allzeithoch des SMI bei 11’270 Punkten wieder in die Nähe.

Die Impulse seitens der Grossfirmen sind dünn gesät. ABB (ABBN 29.24 +1.49%) legen zu. Der Elektrotechnikkonzern will im April mit einem weiteren Aktienrückkaufprogramm über 4,3 Mrd. $ beginnen. Im Rahmen des im letzten Sommer lancierten und nun zu Ende gegangenen Programms hat er knapp 129 Mio. Aktien für rund 3,5 Mrd. $ erworben.

Dahinter folgen Finanzwerte wie Swiss Re (SREN 93.86 +0.82%) und Swiss Life (SLHN 466.40 +0.84%) sowie Credit Suisse (CSGN 12.45 +1.01%) und UBS (UBSG 15.06 +0.43%). Aber auch zyklische Titel wie LafargeHolcim (LHN 54.98 +1.1%) und Sika (SIKA 265.40 +0.95%) sind gesucht. Sika hat die Sparte Bodenbelagsklebstoffe der US-Firma DriTac übernommen. Das Geschäft habe 2020 einen Umsatz von 20 Mio. Fr. erzielt, teilten die Innerschweizer am Freitag mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Die Schwergewichte Nestlé (NESN 103.60 -0.86%), Novartis (NOVN 81.43 -0.29%) und Roche (ROG 304.70 -0.29%), die den Markt am Vortag gut unterstützt haben, bleiben vorerst zurück.

Kühne + Nagel korrigieren

Im SMIM (SMIM 3'085.57 +0.35%) verlieren Straumann nach anfänglichen Gewinnen an Schwung. Der Dentaltechnikkonzern will in China einen neuen Campus für 170 Mio. Fr. bauen.

Uneinheitlich präsentieren sich Tech-Werte, wie die Kursentwicklung von Logitech (LOGN 96.90 +1.49%), AMS (AMS 18.57 +0.6%) und Temenos (TEMN 137.90 -0.58%) zeigt.

Kühne + Nagel (KNIN 267.00 -0.96%) büssen an Wert ein, nachdem Baader Helvea das Rating von «Buy» auf «Reduce» gesenkt hat.

Etwas schwächer präsentieren sich reisenahe Valoren wie Dufry (DUFN 60.20 -0.13%) oder Flughafen Zürich (FHZN 153.00 -0.26%).

Dagegen legen LM Group (LMN 35.90 +6.85%) zu. Der Online-Reiseanbieter hat eine Katastrophenjahr abgeschlossen und ein sattes Minus eingefahren. Er hofft nun auf Besserung.

U-Blox belastet

Für die Aktien des Chipdesigners U-Blox (UBXN 64.40 -6.12%) geht es zum Wochenschluss steil abwärts. Auslöser ist eine Abstufung durch Baader Helvea. In der Studie senkt der Analyst die Papiere von «Add» auf «Reduce» und kappt das Kursziel um 7 auf 63 Fr.

Die Aktien von Cosmo (COPN 85.70 -0.7%) zeigen sich wenig auffällig. Die Pharmafirma hat 2020 trotz Coronakrise die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft.

Pierer Mobility (PMAG 77.20 +6.19%) fallen mit Gewinnen auf. Der Motorradbauer vertieft seine Beziehungen mit dem indischen Motorradhersteller Bajaj. Die strategische Zusammenarbeit mit Bajaj bei der Entwicklung von Elektroprodukten im Zweiradbereich werde verstärkt, teilte das österreichische Unternehmen am Donnerstag mit. Damit soll der wachsenden Nachfrage nach innovativen E-Mobility-Konzepten entsprochen werden.

Automobilzulieferer wie Adval Tech (ADVN 175.00 +2.34%), Klingelnberg (KLIN 22.40 +1.82%), Autoneum (AUTN 171.50 +1.12%) und Tornos (TOHN 7.05 +1%) sind gefragt. Sie würden wegen des Booms bei Autoaktien gekauft. Adval Tech hat zudem für 2020 zwar einen Gewinneinbruch eingefahren, aber dennoch besser als befürchtet abgeschnitten.

Nach dem gestrigen Kurssprung von zeitweise mehr als 50% korrigieren die Aktien des Cybersecurity-Spezialisten Wisekey (WIHN 2.64 -12%) am Berichtstag scharf.

Asiens Märkte im Plus

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Freitag überwiegend mit Gewinnen. Die Anleger lassen sich beruhigen durch die Worte von US-Präsident Joe Biden, der in einer ersten Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt sagte, dass er keine Konfrontation im Umgang mit China suche. Der Shanghai Composite in China legt 1,6% zu. Der CSI 300, der die Kursentwicklung an den beiden grössten Börsen Festlandchinas abbildet, zeigt gar ein Plus von 2,3%. In Hongkong klettert der Hang Seng 1,5% nach oben. Sowohl der Nikkei 225 als auch der Topix avancieren in Japan um 1,5%. Der südkoreanische Kospi (Kospi 3'038.78 +1.14%) schliesst mit einem Plus von 1,1%. An der Börse in Sydney zeigt sich der S&P/ASX 200 um 0,5% fester.

1 $ = 0.94 Fr.

Der Dollar zeigt am Freitag zur Schweizer Währung weiter Stärke, und die Marke von 0.94 Fr. bleibt umkämpft. Aktuell wird der Greenback zu 0.9405 Fr. gehandelt – so hoch wie seit Juli 2020 nicht mehr. Der Euro hat am Freitag die Kursverluste der vergangenen Handelstage zum Dollar vorerst gestoppt. Derzeit wird die Gemeinschaftswährung bei 1.1787 $ gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Auch gegenüber dem Franken macht sie etwas Boden gut und wird zu 1.1085 Fr. gehandelt.

Ölpreis erholt

Der Ölpreis erholt sich am Freitag von den deutlichen Verlusten. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent (Brent 63.11 +1.82%) kostet 63 $. Am Ölmarkt bleibt die Blockade des Suezkanals nach der Havarie eines Container-Frachters weiter das bestimmende Thema. Zahlreiche Schiffe stecken wegen des festgefahrenen Frachters im Stau und warten auf die Weiterfahrt.

Gold (Gold 1'724.01 -0.26%) zeigt sich wenig bewegt. Die Feinunze des Edelmetall liegt bei 1728 $. Bitcoin (Bitcoin 52'848.00 +2.78%) steigt nach der jüngsten Korrektur und notiert knapp unter 53’000 $.