SMI überschreitet 9700

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenschluss fester. Mit unerwartet guten US-Konjunkturzahlen schafft der Markt den Sprung in den grünen Bereich. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9708.74 0.15%) steht bei Eröffnung 0,1% höher. Im frühen Handelsverlauf bewegt sich der Leitindex in einer engen Spanne. Am Nachmittag wagt er sich vor und überschreitet die Marke von 9700. Am Donnerstag hat er 0,4% zugelegt.

Die Genussscheine von Roche (ROG 265.9 0.53%) avancieren. Der Pharmakonzern verlängert die Offerte für die Übernahme der US-Gentherapiefirma Spark Therapeutics bis zum 3. Juni. Das ist bereits die zweite Verlängerung. Roche bietet für Spark 4,3 Mrd. $ oder 114.50 $ je Aktie. Auch die Aktien von Novartis (NOVN 82.61 0.77%) steigen. Die Pharmaschwergewichte halten zusammen mit Lonza (LONN 313.7 1.65%) den SMI stabil.

Einen Teil ihrer jüngsten Gewinne geben die Banken ab. Credit Suisse (CSGN 13.69 0.15%) und UBS (UBSG 13.525 -0.22%) haben bessere Quartalsberichte als erwartet veröffentlicht.

Wie schon gestern gehören die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 74.44 -0.75%) und Swatch Group (UHR 311.7 -0.42%) zu den Verlierern. Zudem korrigieren die Titel des Augenheilspezialisten Alcon (ALC 58.47 -1.85%), die seit dem Börsengang deutliche Avancen verzeichnet haben.

Schindler verlieren klar

Im Fokus der Marktteilnehmer stehen die Papiere von Schindler (SCHP 215.1 -3.2%), die ein deutliches Minus aufweisen. Der Lift- und Rolltreppenhersteller hat im ersten Quartal mehr Aufträge an Land gezogen und den Umsatz gesteigert. Das operative Ergebnis (Ebit) ging dagegen im Vergleich zum Vorjahresquartal zurück.

Klare Verluste verzeichnen Georg Fischer (FI-N 995.5 -3.91%). UBS senkt das Kursziel für die Aktien des Industriekonzerns von 1250 auf 1200 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Buy».

Im SMIM (SMIM 2554.981 -0.25%) präsentieren sich die Aktien der Gesundheitsunternehmen um Straumann (STMN 853 1.07%), Sonova (SOON 205.1 0.98%) und Vifor Pharma (VIFN 136.15 0.59%) fester. Die Valoren des Logistikers Kühne + Nagel (KNIN 148.2 -0.2%) geben einen Teil der Avancen preis, die sie gestern im Zuge der Quartalszahlen eingefahren haben.

Nach einem schwachen Handelsstart fangen sich die Titel Flughafen Zürich (FHZN 175.4 0.46%) wieder. Die Aktionäre haben gestern an der ordentlichen Generalversammlung allen Vorschlägen des Verwaltungsrats zugestimmt. Sie genehmigten unter anderem die ordentliche Dividende von 3.70 Fr. (VJ 3.30 Fr.) und eine Zusatzdividende von 3.20 Fr.

Temenos (TEMN 169.6 1.25%) zeigen sich fester. Vontobel (VONN 60.1 -0.17%) nimmt die Bewertung für die Aktien des Bankensoftwarespezialisten mit «Buy» und einem Kursziel von 198 Fr. wieder auf. Auf der Verliererseite stehen mit AMS (AMS 34.76 -1.03%) andere Tech-Werte im SMIM. Der österreichische Chiphersteller legt am Dienstag Zahlen zum ersten Quartal vor.

Am breiten Markt fallen die Aktien von Bobst (BOBNN 73.85 1.58%) positiv auf. Berenberg startet die Abdeckung der Valoren des Kartonverpackungsmaschinenherstellers mit der Empfehlung «Buy» und dem Kursziel 93 Fr.

Asiens Börsen schlecht aufgelegt

Die Mehrheit der asiatischen Börsen neigt am Freitag zur Schwäche. In Tokio notiert der Nikkei 225 0,2% tiefer, auch der breiter gefasste Topix büsst 0,2% ein. Nach schwachen BIP-Zahlen aus Südkorea bestätigen enttäuschende Daten zur japanischen Industrieproduktion, dass es mit der Konjunktur in der Region harzt. Der Shanghai Composite in China verliert 0,8%. Der Hang Seng in Hongkong tritt auf der Stelle. In Seoul verliert der Kospi (Kospi 2179.19 -0.57%) 0,5%.

Euro weiter auf Talfahrt

Der Euro setzt am Freitag die deutlichen Kursverluste vom Wochenverlauf fort. Kurz vor dem Wochenende sackt die Gemeinschaftswährung zur US-Währung auf eine Zweijahrestief von 1.1110 $. Zum Franken notiert die europäische Währung mit 1.1375 Fr. weiterhin unter der Marke von 1.14 Fr. Der Dollar festigt sich derweil über der Marke von 1.02 Fr. bei 1.0216 Fr.

Ölpreis korrigiert deutlich

Nach den zuletzt markanten Gewinnen sinkt der Ölpreis klar. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 73.35 -2.21%) kostet gut 73 $. Derweil steht Gold (Gold 1284.06 0.53%) mit 1282 $ pro Feinunze höher im Kurs.