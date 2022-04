SMI: Erholung nach starken Vortagesverlusten

(AWP/Reuters) Damit setzt der Leitindex SMI (SMI 12'168.94 +0.69%) zu einer Gegenbewegung nach den starken Verlusten des Vortages an. Positive Vorgaben kommen von der Aufholjagd an den amerikanischen Börsen im späten Handel am Montagabend und von Kursgewinnen in China. Geprägt wird das Geschehen hierzulande aber von verschiedenen Unternehmen mit Quartalszahlen. Insgesamt bleibt die Stimmung an den Finanzmärkten fragil.

Der Krieg in der Ukraine drücke unvermindert aufs Gemüt, zumal der russische Aussenminister Lawrow vor der realen Gefahr eines dritten Weltkriegs gewarnt habe, heisst es etwa in einem Kommentar der LBBW. Auch das in China weiter um sich greifende Corona-Virus zerre an den Nerven der Marktteilnehmer. Neben Shanghai steht im Reich der Mitte nun auch Peking und die Angst vor Ausgangssperren in der Hauptstadt im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Der SMI rückt bis um 09.15 Uhr um 0,43% auf 12’137,28 Punkte vor. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt 0,49% auf 1877,29 Punkte zu und der breite SPI (SXGE 15'640.05 +0.63%) 0,45% auf 15’613,13 Punkte. Bei den 30 Blue Chips kommen auf 25 Verlierer 5 Gewinner.

In der erweiterten Tabellenspitze sind derzeit Kühne+Nagel zu finden. Mit den Ergebnissen für das erste Quartal 2022 hat der Logistiker die Erwartungen von Analysten übertroffen. Insbesondere beim EBIT und Reingewinn erwirtschaftete der Konzern deutlich mehr als erwartet. Analysten sprechen auch von einem «starken» Ergebnis und zeigen sich entsprechend von der positiven Reaktion an der Börse nicht überrascht.

Auch UBS (UBSG 16.57 +2.03%) zeigen nach den Kursverlusten der vorangegangenen Handelstage eine leichte Kurserholung. Die grösste Schweizer Bank blickt auf ein erfreuliches erstes Quartal zurück. Nicht nur beim Vorsteuergewinn, auch beim Reingewinn wurden die durchschnittlichen Analystenschätzungen weit übertroffen. Damit hebe sich die Grossbank in positiver Weise von der problemgeplagten Credit Suisse (CSGN 6.81 +1.22%) und anderen europäischen Konkurrenten ab, heisst es in ersten Kommentaren. CS ziehen am Berichtstag allerdings deutlicher an als UBS.

Als Dritter im Bunde der Blue Chips hat Novartis (NOVN 87.32 +1.63%) Zahlen vorgelegt, die Aktie steht derzeit 0,2% höher. Analysten zufolge bewegt sich der Gruppenumsatz des Pharmakonzerns im ersten Quartal in etwa im Rahmen der Erwartungen. Während der Umsatzbeitrag von Sandoz höher als gedacht ausfällt, bleibt jener der bedeutenderen Sparte Innovative Medicines hinter den durchschnittlichen Schätzungen zurück.

Die grössten Gewinne verzeichnen nebst CS die Aktie von Holcim (HOLN 49.47 +2.46%) und Julius Bär (BAER 46.86 +1.94%).

Am Tabellenende stehen die Ex-Dividende gehandelten Swiss Life (SLHN 581.20 -2.32%).

Im breiten Markt gewinnen Bachem (BANB 464.60 +5.59%) nach einer Kooperation mit Eli Lilly (LLY 285.20 +2.32%) deutlich, während jeweils nach Zahlen SIG und Idorsia (IDIA 17.07 -0.06%) klar nachgeben.

Euro zum Dollar knapp über Zweijahrestief

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel etwas von seinem am Vortag markierten Zweijahrestief erholt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0733 $ und damit etwas mehr als am Vorabend. Auch zum Franken erholte sich der Euro leicht, blieb aber unter der Marke von 1,03.

Ein Euro wird am Dienstagmorgen mit 1,0284 Fr. nach 1,0267 am Vorabend gehandelt. Der US-Dollar geht wenig verändert mit 0,9584 Fr. um.

Am Montagnachmittag war der Euro gegenüber dem Dollar mit knapp 1,07 $ auf den tiefsten Stand seit gut zwei Jahren gefallen. Belastet wird der Euro derzeit vor allem durch die hohen Zinserwartungen in den USA. Dort wird von der Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr eine scharfe geldpolitische Wende mit schnellen und deutlichen Zinsanhebungen erwartet. Hintergrund ist die hohe Inflation von zuletzt 8,5%. Die EZB dürfte im Vergleich zur Fed vorsichtiger vorgehen, erwarten viele Experten.

Am Dienstag blicken die Marktteilnehmer unter anderem auf neue Konjunkturdaten aus den USA. Erwartet werden einige Zahlen vom Immobilienmarkt, daneben Auftragsdaten aus der Industrie und ein Indikator für die Verbraucherstimmung. Aus den Reihen der grossen Notenbanken äussern sich einige hochrangige Vertreter.

Ölpreise legen wieder zu

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel nach einer schwachen Tendenz an den Vortagen wieder gestiegen. Die Verluste der vergangenen Tage wurden aber nicht aufgeholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 103,73 $. Das waren 1,41 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 98.70 -2.96%)) stieg um 1,07 $ auf 99,61 $.

Zuletzt hatten vor allem Nachfragesorgen die Erdölpreise belastet, wenn auch auf hohem Niveau. Es geht vor allem um die strikte Corona-Politik Chinas, das mit strengen Massnahmen auf regionale Virus-Ausbrüche reagiert. Nachdem in den vergangenen Wochen die Metropole Shanghai betroffen war, werden jüngst Massentests in der Hauptstadt Peking durchgeführt. Es besteht die Sorge, dass auch dort scharfe Corona-Massnahmen folgen.

China ist einer der grössten Ölverbraucher der Welt. Der straffe Corona-Kurs der politischen Führung sorgt für Befürchtungen, dass die Konjunktur der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt stärker in Mitleidenschaft gezogen wird. Über den Aussenhandel wären auch viele andere grosse Volkswirtschaften betroffen, nicht zuletzt Deutschland. Unterdessen sorgt der Ukraine-Krieg und das deutlich verminderte Angebot aus Russland weiterhin für Unterstützung am Ölmark

Asiatische Börsen auf Erholungskurs

Nach dem Ausverkauf zum Wochenanfang haben sich die Anleger an den asiatischen Börsen wieder aus der Deckung gewagt. Für Rückenwind sorgte am Dienstag die Erholung an der Wall Street kurz vor Handelsschluss. Die strengen Corona-Beschränkungen in China hielten allerdings die Risikobereitschaft der Anleger in Schach. «Wenn der Lockdown länger andauert, wird dies erhebliche Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben und sich auch auf die Lieferketten in der ganzen Welt auswirken», sagte Manishi Raychaudhuri von BNP Paribas (BNPp 51.16 +0.59%). Die Abriegelung der chinesischen Finanzmetropole Shanghai geht in die vierte Woche.

Die Börse in Shanghai erholte sich zunächst leicht von ihrem am Vortag erreichten Zwei-Jahres-Tief, drehte im Handelsverlauf aber erneut ins Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen musste anfängliche Kursgewinne ebenfalls wieder abgeben. In Hongkong legte die Börse knapp 1% zu. «In dieser Woche wird sich die Aufmerksamkeit des Marktes wahrscheinlich von Shanghai nach Peking verlagern, da eine sich verschlechternde Covid-19-Situation in Chinas Hauptstadt einen tieferen Einfluss auf den zukünftigen Weg der Null-Covid-Strategie haben könnte», teilten die Analysten von Nomura mit.

In Tokio stieg der Nikkei-Index 0,4% auf 26.700 Punkte. Für den grössten Auftrieb sorgte Technologie-Investor Softbank (SFTBY 19.76 -4.49%), der rund 4% zulegte. Auch in Hongkong kletterte der Technologiesektor rund 3% nach oben. Die Stimmung hellte die 44 Mrd. $ schwere Übernahme des US-Kurznachrichtendienstes Twitter (TWTR 51.70 +5.66%) durch Tesla-Chef Elon Musk auf.