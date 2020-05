SMI kaum verändert – Wallstreet stark

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag nach einem freundlichen Start nun kaum verändert. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9798.4 -0.27%) steht bei Eröffnung 0,5% höher. Im frühen Handel gibt er seine Avancen jedoch preis. Am Nachmittag rutscht er unter die Marke von 9800. Gewinnmitnahmen in den gut gelaufenen defensiven Werten drücken den SMI laut Händlern ins Minus. Dagegen profitieren zyklische und Finanzwerte weiterhin von der Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur. Mit Eröffnung der Wallstreet baut der Schweizer Markt sein Minus ab.

In New York starten die Aktienmärkte fulminant in die neue Woche. Gestern war die Wallstreet wegen des Memorial Day geschlossen. Zum ersten Mal seit Anfang März notiert der S&P 500 (SP500 3005.12 1.68%) über der Marke von 3000. Der breit gefasste Index legt 2% zu. Der Dow Jones (Dow Jones 25001.53 2.19%) überschreitet dank Avancen von 2,5% die Marke von 25’000 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite gewinnt 1,7%.

Es kommen gute Nachrichten aus den USA: Der Impfstoffhersteller Novavax startet klinische Tests mit seinem Wirkstoffkandidaten gegen die vom Coronavirus ausgelöste Erkrankung Covid-19. Erste Ergebnisse werden für Juli erwartet. «Die Anleger surfen gerade auf einer Welle der Euphorie», sagt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. «Daran, dass diese Welle auch schnell vorbei sein könnte, denkt an der Börse derzeit niemand.» Dabei dürften die Sorgen wegen der Spannungen zwischen den USA und China nur vorübergehend in den Hintergrund gerückt sein.

Schwache SMI-Schwergewichte

Im SMI fallen die Versicherertitel Swiss Life (SLHN 341.9 6.11%), Swiss Re (SREN 66.04 4.69%) und Zurich Insurance (ZURN 300 2.42%) mit Avancen auf. Swiss Life hat 2019 im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge die Anzahl der Verträge und die Prämieneinnahmen gesteigert. Auch die Bankaktien Credit Suisse (CSGN 8.386 2.97%) und UBS (UBSG 9.936 3.09%) liegen im Plus.

Die Valoren von Richemont (CFR 55.38 3.51%) und Swatch Group (UHR 188.1 3.72%) gewinnen. Die Schweizer Uhrenexporte sind im April nach dem Lockdown nominal um 81,3% auf 329 Mio. Fr. eingebrochen. «Alles andere wäre eine Überraschung gewesen», sagt ein Händler. In den Kursen der zwei Luxusgüterhersteller sei aber bereits sehr viel Negatives eingepreist.

Schwächer notieren die Aktien des Bauchemiekonzerns Sika (SIKA 176.2 -1.81%). Mainfirst hat sie von «Buy» auf «Hold» zurückgestuft.

Gewinnmitnahmen belasten Lonza (LONN 485.3 -3.1%), die Papiere des Life-Science-Konzerns haben zunächst noch bei 504 Fr. ein neues Rekordhoch markiert, nachdem sie bereits am Montag erstmals über der Marke von 500 Fr. geschlossen hatten.

Die Pharmawerte Novartis (NOVN 82.03 -1.3%) und Roche (ROG 343.25 -1.65%) bremsen den SMI mit Verlusten. Ebenfalls drücken Nestlé (NESN 102.34 -1.43%) auf den Leitindex.

Reisevaloren gefragt

Im SMIM (SMIM 2428.455 0.81%) fallen erneut Dufry (DUFN 29.75 13.81%) mit starken Erholungsgewinnen auf. Die gute Stimmung am Markt übertrage sich zunehmend auch auf andere Werte, die punkto Erholung deutlich zurückgeblieben oder in der Krise heftig abgestraft worden seien, erklärt ein Händler. Dazu zählen unter anderem Valoren mit Reisebezug wie Dufry, Flughafen Zürich (FHZN 127.9 5.35%) oder auch LM Group (LMN 19.45 13.74%) und die Jungfraubahnen (JFN 128 6.49%). Diese profitierten noch zusätzlich von der sich abzeichnenden Lockerung bei den Reisewarnungen und den Reisbeschränkungen, sagt der Händler.

Höher notieren AMS (AMS 14.47 6.59%), nachdem die Deutsche Bank (DBK 7.263 5.26%) die Abdeckung des Sensorenherstellers mit «Buy» wieder aufgenommen hat. Während mit Temenos (TEMN 147.05 3.45%) ein weiterer Tech-Wert zulegt, drehen Logitech (LOGN 55.12 -1.82%) ins Minus.

Am breiten Markt fallen Aryzta (ARYN 0.5105 9.03%) positiv auf. Der Backwarenhersteller hat im dritten Quartal 2019/20 zwar deutlich weniger Umsatz erzielt als im Vorjahreszeitraum, aber die Erwartungen der Analysten trotzdem deutlich übertroffen. Zudem geht die angeschlagene Firma auf den Antrag der Aktionärsgruppe um Veraison und Cobas ein und will Mitte August eine ausserordentliche Generalversammlung abhalten.

Von Hochstufungen profitieren zudem Inficon (IFCN 740 5.56%) und VAT Group (VACN 174.8 4.55%). Berenberg hat die Empfehlung für die beiden Technologiewerte von «Hold» auf «Buy» erhöht.

Klares Plus in Asien

Die asiatischen Börsen rücken am Dienstag den zweiten Tag in Folge zum Teil kräftig vor. Die Kurse wurden von der Aussicht beflügelt, dass eine weitere Lockerung des Coronastillstands weltweit die Wirtschaft anschiebt. Die Sorgen um ein Aufflammen des Handelskonflikts zwischen den USA und China rückten etwas in den Hintergrund. Zur guten Stimmung trugen auch Äusserungen aus der Notenbank in Peking bei, wonach sie die Wirtschaft mit sinkenden Zinsen nochmals stützen werde. Der japanische Nikkei 225 gewinnt 2,6%, und der breiter gefasste Topix notiert 2% im Plus. Der Hang Seng in Hongkong steigt um 1,9%, Chinas Leitindex CSI 300 rückt 0,7% vor. Der südkoreanische Kospi legt 1,6% zu, und der australische S&P/ASX 200 wächst um 2,1%.

Euro wieder über 1.09 $

Der Kurs des Euros zieht zum Dollar klar an und liegt am Dienstag über 1.09 $. Derzeit wird die Gemeinschaftswährung für 1.0968 $ gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch knapp unter der Marke von 1.09 $ gelegen hat. Auch zum Franken zieht der Euro mit einem Kurs von 1.0613 Fr. an. Der Dollar verbilligt sich dagegen zum Franken im Vergleich zum Vortag deutlich, auf 0.9677 Fr.

Ölpreis erholt

Der Ölpreis setzt am Dienstag seinen Erholungskurs fort. Händler begründen den steigenden Preis mit der allgemein guten Stimmung an den Finanzmärkten. Riskantere Anlageformen wie Rohstoffe profitierten davon. Zudem besteht die Hoffnung auf eine anziehende Ölnachfrage infolge von Lockerungen der Coronabeschränkungen. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 35.74 0.34%) 36 $. Gold (Gold 1719.33 -0.45%) notiert wenig verändert bei 1725 $ pro Feinunze.