SMI Richtung 11’400

(AWP/SPU) Nach den Rekorden am Vortag bewegt sich der Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte wenig. Der SMI (SMI 11'331.99 +0.23%) notiert bei Eröffnung 0,1% im Plus. Im frühen Handel baut er seine Gewinne aus und markiert einen Rekordstand über 11’370. Der gestrige Schlusskurs lautet 11’305. Erst am Vortag hat der Leitindex mit etwas Verspätung gegenüber seinen wichtigsten Pendants sein Vor-Corona-Rekordhoch geknackt. Ob er – wie auch die anderen Indizes – diesen Rekordlauf fortsetzen wird, darüber sind sich die Experten derzeit uneins. Immerhin sei der generell schwierige Börsenmonat Mai nun fast vorüber. Allerdings sei auch schon viel des Nach-Corona-Booms in den Kursen enthalten, mahnen die vorsichtigen Stimmen.

Insgesamt sei der Markt aktuell denn auch eher in einer Warteschleife, kommentiert ein Stratege. «Die Inflationisten haben zweifellos die erste Runde des Datenkriegs gewonnen, aber die Zentralbanken und insbesondere das Fed haben die frühen PR-Scharmützel gewonnen.» Auch wenn die Inflationsüberraschungen speziell in den USA so hoch sind wie noch nie zuvor, ziehen die Marktteilnehmer es vor, sich von der scheinbar koordinierten Reaktion der US-Notenbank Fed beruhigen zu lassen, die einmal mehr betont hat, den Märkten nicht frühzeitig die Unterstützung zu entziehen. Die entscheidende Frage der nächsten Wochen sei nun, wie vorübergehend der Inflationsanstieg am Ende sei.

Richemont und Swatch Group gesucht

Als Dauerrenner erweisen sich die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont (CFR 105.20 +2.58%). Sie haben seit der Zahlenvorlage am Freitag etwa 10 Fr. gewonnen. Immerhin hat der Konzern im gesamten vergangenen Geschäftsjahr, vor allem aber im vierten Quartal mit seinen Zahlen vergangene Woche positiv überrascht.

Konkurrent Swatch Group (UHR 315.00 +0.93%) folgt mit etwas Abstand. Wie es in einem aktuellen Kommentar der Experten von Rahn+Bodmer heisst, bewegen sich die Papiere im Zuge ihrer nachhaltigen Kurserholung damit nun um ihren grossen Dreijahreswiderstand bei 310 Fr.

Dass die aktuelle Bewegung gut abgestützt ist, zeigt sich letztlich daran, dass Investoren bei Aktien aus den unterschiedlichsten Branchen zugreifen. Denn neben den Zyklikern sind auch die weniger konjunktursensiblen Vertreter wie Givaudan (GIVN 4'047.00 +0.85%), Nestlé (NESN 112.06 +0.39%), Roche (ROG 313.60 +0.42%) oder Novartis (NOVN 79.66 +0.26%) gesucht.

Auch der Pharmazulieferer Lonza (LONN 578.40 +0.59%) kann überdurchschnittlich stark zulegen. Der Partner Moderna (MRNA 169.26 +3.1%) hatte sich am Wochenende erneut über die Wirksamkeit seines Impfstoffs geäussert und angekündigt, die Zulassung dafür in der EU für Jugendliche anzustreben.

Nahezu durchgängig schwächer notieren die Vertreter der Finanzindustrie. UBS (UBSG 14.06 -2.36%), Credit Suisse (CSGN 9.44 -2.11%) und Swiss Re (SREN 85.50 -0.37%) weisen Abgaben auf. Laut Händlern drücken die Vorgaben aus den USA auf die Stimmung. Dort hatten tiefere Renditen am Vortag für eine schwächere Branchenperformance gesorgt.

Unter den grössten Gewinnern im SMIM (SMIM 3'205.63 +0.51%) sind Straumann (STMN 1'411.50 +2.21%) und Kühne + Nagel (KNIN 302.30 +1.82%) zu finden. Auch sie zählen im bisherigen Jahresverlauf zu den Top-Werten unter den Blue Chips.

Bei den beiden Technologietiteln Temenos (TEMN 138.60 +1.54%) und Logitech (LOGI 104.90 +1.16%) verweisen Händler einerseits auf freundliche US-Vorgaben. Darüber hinaus hat Temenos angekündigt, die Temenos Banking Cloud einzuführen, die Bankdienstleistungen über alle Segmente und alle Regionen umfasse. Laut Bryan Garnier stellt die Nachricht die entscheidende Ankündigung der aktuell stattfindenden Anwenderkonferenz dar. Erneut können AMS (AMS 16.61 -0.92%) nicht mithalten, bereits gestern haben die Chipaktien nachgegeben.

Unter den mittelgrossen Valoren sacken allen voran Julius Bär (BAER 59.24 -2.21%) ab.

In den hinteren Reihen hat das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed (YPSN 148.80 +3.48%) im Geschäftsjahr 2020/2021 den Umsatz zwar gesteigert, schreibt aber nach wie vor nur wenig Gewinn.

Asiens Börsen fester

In Asien ist der Handel an den wichtigsten Aktienmärkten am Mittwoch verhalten freundlich. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,3% und der breiter gefasste Topix um 0,1%. Der Hongkonger Hang Seng legt 0,8% zu. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der CSI 300 0,2%. Der koreanische Kospi (Kospi 3'168.66 +0.1%) notiert 0,1% unter dem Vortagesschluss.

Euro stabil

Der Euro bewegt sich am Mittwoch nur wenig. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1.2242 $ gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Zum Franken gibt sie etwas nach und steht bei 1.0955 Fr. Auch der Dollar zeigt sich mit aktuell 0.8950 Fr. kaum verändert seit Dienstagabend.

Gold über 1900 $

Der Goldpreisaufschwung geht weiter. Am Mittwoch stieg der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London bis auf 1910.27 $ und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Januar. In der Nacht auf Mittwoch war Gold (Gold 1'907.08 +0.42%) erstmals seit Beginn des Jahres über die Marke von 1900 $ zurückgekehrt. Seit einiger Zeit liefern der schwächere US-Dollar sowie Inflationssorgen bei gleichzeitig wenig veränderter Aussicht auf eine weiterhin sehr lockere Geldpolitik der Notenbanken dem Edelmetall Rückenwind.

Der Ölpreis zeigt sich etwas fester. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 68.48 -0.07%) knapp 69 $. Damit hat sich der deutliche Anstieg in den vergangenen Handelstagen vorerst nicht fortgesetzt. Seit dem vergangenen Freitag ist der Preis für US-Öl um etwa 7% und der Preis für Nordseeöl um rund 6% gestiegen. Treiber waren Meldungen über sinkende Öl- und Treibstoffreserven.

In Kryptowährungen gehen die Schwankungen weiter. Nach dem weiteren Rücksetzer von Bitcoin (Bitcoin 39'737.03 +3.94%) erholt sich die Cyberdevise wieder bis über die Marke von 40’000 $.