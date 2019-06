Schweizer Börse macht Tagesverluste wett

(AWP/Reuters/CF) Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9901.29 0.02%)) startet mit Verlusten in den Mittwoch, holt bis am späten Vormittag die Verluste wieder auf. Gedämpfte Zinshoffnungen und die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben den Anlegern laut Händlern zunächst die Stimmung verdorben.

Im Leitindex notieren in der Zwischenzeit mehr Werte im Plus als noch zur Börseneröffnung. An der Tabellenspitze stehen die Grossbanken Credit Suisse (CSGN 11.55 1.99%) und UBS (UBSG 11.435 1.28%). Sergio Ermotti, UBS-CEO, hat sich beim Swiss Finance Institute in Zürich zur Regulierung der Bankbranche in der Schweiz geäussert (lesen Sie hier mehr).

Deutliche Abgaben verzeichnen Novartis (NOVN 89.89 -1.11%). Der Pharmakonzern sieht die Wirksamkeit des Schuppenflechtmittels Cosentyx durch neue Daten untermauert. Das andere Pharmaschwergewicht, Roche (ROG 275.15 -0.42%), büsst ebenfalls ein. Die Aktien von Nestlé (NESN 101.26 0.26%) bewegen sich auf Vortagesniveau. Der Nahrungsmittelriese führt die Nährwertampel Nutri-Score für seine Produkte in Europa ein.

Im breiten Markt fallen AMS (AMS 33.15 3.95%) auf. Die Titel des Chipherstellers profitieren Börsianern zufolge von ermutigenden Zahlen von Micron (MU 32.68 -1.54%). Der US-Konkurrent hat laut Händlern die Lieferungen an den chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei teilweise wieder aufgenommen.

Deutlich im Minus handeln Valora (VALN 252 -4.36%). Der Kioskbetreiber hat eine Gewinnwarnung publiziert (lesen Sie hier mehr).

Überdurchschnittliche Verluste erleiden auch Flughafen Zürich (FHZN 181.5 -2%). Berenberg nimmt die Abdeckung für den Airport-Betreiber mit der Einstufung «Sell» und einem Kursziel von 151 Fr. auf. Ein neues regulatorisches Regime für Passagiergebühren, das im vierten Quartal 2020 starten werde, werde sich negativ auf den Gewinn des Zürcher Flughafens auswirken, schreibt Analyst William Howard.

Bitcoin-Höhenflug geht weiter

In Deutschland rückt der Dax (DAX 12287.84 0.49%) am späten Vormittag etwas vor. Gewinne verzeichnen die Aktien des Chipherstellers Infineon (IFX 15.254 1.21%). Wie AMS profitieren sie von ermutigenden Zahlen des US-Konkurrenten Micron profitieren. Auch ThyssenKrupp (TKA 12.455 6.5%) verteuern sich überdurchschnittlich.

Derweil setzt sich der jüngste Höhenflug des Bitcoins ungebremst fort. Die Kryptowährung flirtet derzeit mit der 13’000-$-Marke.

Die Preise für ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent (Brent 65.85 1.14%) sowie für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 58.86 1.61%)) steigen am Mittwoch deutlich. Am Markt werden neue Lagerdaten aus den USA als Grund genannt.