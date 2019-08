SMI schliesst tiefer

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt ein Minus eingefahren – sich allerdings von deutlich tieferen Kursen erholt. Bei Eröffnung verlor der Swiss Market Index SMI (SMI 9715.83 -0.3%) 0,2%. Im frühen Handel baute er sein Minus zunächst deutlich aus. Am späten Vormittag war der Verlust jedoch kaum mehr bemerkbar, die meisten Kurse erholten sich. Und noch vor dem Mittag fad der Gesamtmarkt zeitweise den Weg ins Plus. Am Nachmittag wich der SMI jedoch wieder zurück und schloss bei 9716. Vor dem Wochenende war der hiesige Leitindex nach einer sehr volatilen Sitzung zum Schluss um gut 0,6% gefallen.

Die Anleger in New York leckten ihre Wunden nach den deutlichen Einbussen vom Freitag. Heute erholten sich die drei gewichtigen Indizes allesamt und notierten bei Handelsende in Zürich klar im Plus. So legte der Dow Jones (Dow Jones 25815.24 0.73%) 0,8% zu. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2867.79 0.73%) avancierte 0,9%. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite kletterte gar 1%.

Im Fokus stand laut Marktteilnehmern die Entwicklung des Handelsstreits. China und US-Präsident Donald Trump hatten den Streit am Freitag mit neuen Zollankündigungen bzw. Twitter-Salven eskalieren lassen. Am Montag versuchte China dann allerdings, die Wogen wieder etwas zu glätten. Und auch Trump äusserte sich am G-7-Gipfel bereits wieder optimistisch. Man werde schon «sehr bald» neue Verhandlungen aufnehmen, lies er verlauten. Die chinesischen Unterhändler hätten sein Team in Washington am Sonntag kontaktiert, und es gebe «sehr produktive» Gespräche. Entsprechend beruhigten sich die Märkte auch etwas.

Novartis und Roche bremsten

Die Schweizer Indexschwergewichte Roche (ROG 270.25 -0.59%) und Novartis (NOVN 86.36 -1.12%) belasteten den Gesamtmarkt. Nestlé (NESN 108.08 0.17%) schlossen wenig verändert. Die Aktien der Grossbanken Credit Suisse (CSGN 11.21 -0.13%) und UBS (UBSG 10.33 -0.14%) schüttelten einen schwachen Handelsstart ab. CS hatte angekündigt, ihr Schweiz-Geschäft umzustellen und hohe Investitionen vorzunehmen.

Die Titel der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 266.3 -0.52%) und Richemont (CFR 75.82 -0.42%) fielen, aber auch sie erholten sich deutlich vom Tagestief, auf dem sie im frühen Handel notiert hatten.

Leichte Gewinne fuhren Alcon (ALC 57.37 0.28%) ein. Credit Suisse erhöhte das Kursziel für die Aktien des Augenheilspezialisten von 68 auf 73 $ und bestätigte die Einstufung «Outperform». Zudem gehörten die Versichereraktien um Swiss Life (SLHN 471.5 0.19%) und Zurich Insurance (ZURN 348.3 0.26%) zu den Gewinnern.

Auch die konjunktursensitiven LafargeHolcim (LHN 45.94 0.46%) schlossen fester, während ABB (ABBN 18.105 -0.33%), Adecco (ADEN 51.34 -0.23%) nach zwischenzeitlichen Gewinnen nachgaben.

Tech-Werte dämmten Minus ein

Die Tech-Werte im SMIM (SMIM 2497.638 -0.56%) hatten zunächst einen schweren Stand. So büssten AMS (AMS 38.94 -0.1%), Logitech (LOGN 39.46 0%) und Temenos (TEMN 160.4 -0.34%) im frühen Handel noch überdurchschnittlich ein. Im weiteren Verlauf der Session fiel das Minus geringer aus.

Schwächer aufgelegt waren indes einige Industrietitel. Ein leicht gesteigerter Gewinn von Ems-Chemie (EMSN 558.5 -3.46%) im ersten Halbjahr animierten Anleger allerdings nicht zum Kauf – im gegenteil. Die Aktien schlossen klar im Minus.

Deutliche Verluste verzeichneten Georg Fischer (FI-N 789.5 -2.17%). Kepler Cheuvreux senkte das Kursziel für die Aktien des Industriekonzerns von 850 auf 750 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Reduce».

Aussderdem fielen die Valoren des Dentalimplantatspezialisten Straumann (STMN 762.2 -1.47%) mit Verlusten auf. Unternehmensspezifische Nachrichten lagen indes nicht vor.

Vorfreude auf KTM

Im breiten Markt schienen Anleger gute Zahlen von KTM Industries (KTMI 54.5 0.93%) zu antizipieren. Die österreichische Fahrzeuggruppe legt heute Montag nach Börsenschluss ihren Semsterausweis vor.

Idorsia (IDIA 24.92 1.22%) profitierten vom Optimismus des CEO. Jean-Paul Clozel hatte in einem Interview gesagt, dass das Biotech-Unternehmen bereits 2021 in die schwarzen Zahlen kommt.

Cicor fallen mit Verlusten auf. Derweil setzen Hochdorf (HOCN 59 1.72%) ihren äusserst volatilen Kursverlauf fort.

Asiens Börsen belastet

Die weitere Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China drückte am Montag die Aktienmärkte in Asien deutlich ins Minus. In Tokio sackte der Leitindex Nikkei 2,2% ab. Der breit gefasste Topix stand bei –1,6%. Der chinesische CSI 300 verlor 1,7%. Der Hang Seng in Hongkong gab gar um 3% nach, da nach anhaltenden Protesten über das Wochenende die Gewalt erneut eskaliert war. Der Kospi in Seoul fiel um 1,6%.

Euro fester zum Franken

Der Euro zeigte sich am Montag uneinheitlich. Die Gemeinschaftswährung wurde zum Greenback leichter bei 1.1111 $ gehandelt. Der Franken zeigte sich zu den beiden Hauptwährungen im Vergleich zum Freitagabend schwächer. Das Währungspaar Euro-Franken notierte bei Börsenschluss in Europa nach zwischenzeitlich deutlichen Avancen bei 1.0867 Fr. Der Dollar wurde zum Franken deutlich höher, zu 0.9778, gehandelt.

Ölpreis höher

Der Ölpreis steig am Montag zwischenzeitlich markant, um 17.30 Uhr MESZ blieb noch ein ansehnliches Plus ürbig. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 58.79 -0.1%) kostete knapp 60 $. Die Feinunze Gold baute ebenfalls einen grossen Teil ihrer Avancen ab und notierte bei 1532 $.