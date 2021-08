SMI konsolidiert weiter

(AWP/SPU) Die Schweizer Aktienbörse notiert am Donnerstag wenig verändert. Der SMI (SMI 12'380.53 +0.13%) steht bei Eröffnung 0,2% tiefer. Im frühen Handel dreht der Leitindex ins Plus. Zum einen dürfte laut Händlern die ungebrochene Ausbreitung der Corona-Delta-Variante das Sentiment etwas belasten – insbesondere in Asien sorgt die rapide Verbreitung für Belastungen durch neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Zum anderen würden sich vor dem mit Spannung erwarteten Notenbanktreffen in Jackson Hole die Investoren wohl nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen.

Gespannt blicke man darauf, was die Währungshüter im Rahmen der wieder online abgehaltenen Konferenz im US-Bundesstaat Wyoming sagen werden, heisst es. Wie konkret sich US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag allerdings zur weiteren Geldpolitik äussern wird, muss sich zeigen. Gewisse Marktteilnehmer erwarten erst im September deutlichere Signale. «Ob es dem Markt nun gefällt oder nicht, dies wird wohl keine Rede mit klaren Worten», sagte ein Händler.

Grösste Gewinner im SMI sind die GS von Roche (ROG 365.00 +0.79%). Die beiden anderen Schwergewichte – Novartis (NOVN 84.00 +0.21%) und Nestlé (NESN 114.82 -0.19%) – büssen ein.

Geberit (GEBN 763.40 +0.63%) geben etwas nach Die Titel des Sanitärkonzerns wurden von Goldman Sachs (GS 413.12 +1.12%) mit einem höheren Kursziel versehen, wobei der neue Wert von 598 Fr. weiter unter dem aktuell Kurs liegt. Die US-Bank empfiehlt denn auch weiterhin einen Verkauf der Aktie.

Credit Suisse (CSGN 9.80 -0.26%) bewegen sich kaum. Die Papiere der zweitgrössten Schweizer Bank waren am Vortag allerdings aufgrund von Übernahmespekulationen über 3% gestiegen und nähern sich damit allmählich wieder der Marke von 10 Fr. Mit einem Minus von fast 14% im bisherigen Jahresverlauf ist die CS-Aktie aber weiterhin mit Abstand zuhinterst im SMI.

Am SMI-Ende liegen die Luxusgüteraktien von Swatch Group (UHR 260.70 -0.87%) und Richemont (CFR 102.80 -0.68%).

Derweil dürften im breiten Markt diverse Aktien auf Halbjahresergebnisse reagieren. So haben u.a. SPS , Baloise (BALN 150.10 -0.6%), Kudelski (KUD 4.05 0%), SoftwareOne (SWON 23.85 +3.47%), oder Molecular Partners (MOLN 18.12 -0.55%) ihre Zahlen präsentiert.

Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

In Asien sind die Börsen am Donnerstag mehrheitlich gesunken. In Tokio stagniert der Nikkei 225 (Nikkei 225 27'742.29 +0.06%), ebenso wie der breiter gefasste Topix. Der Hongkonger Hang Seng büsst 1,5% ein, und auf dem chinesischen Festland sinkt der CSI 300 um 1,6%. Der koreanische Kospi fällt 0,7%, und in Taiwan notiert der TWSE 0,1% tiefer.

Euro Richtung 1.18 $

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel weiter deutlich über der Marke von 1,17 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1767 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend bzw. im asiatischen Handel. Der Franken bewegte sich gegenüber den Hauptwährungen ebenfalls nur wenig. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte am Morgen bei 1,0761 nach 1,0754 am Vorabend, bei USD/CHF waren es 0,9144 nach 0,9138.

Ölpreis korrigiert

Der Ölpreise fällt am Donnerstag. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 71.54 -0.45%) 71.50 $.

Gold (Gold 1'784.89 -0.32%) gibt etwas nach. Mit einem Preis 1785 $ entfernt sich das Edelmetall etwas weiter von der 1800-$-Marke.

Bitcoin (Bitcoin 46'925.00 -4.16%) korrigiert stärker, nachdem die Cyberdevise am Wochenende die 50’000 $ erreicht hat. Nun kostet BTC knapp 47’000 $.